Résumé quotidien : Wall Street et les marchés énergétiques terminent le mois sur une vague de gains.

La séance boursière américaine a été marquée par un sentiment positif et s'est terminée dans le vert. Le S&P 500 a progressé de plus de 0,5 %, le Nasdaq 100 a gagné près de 0,8 % et le Dow Jones a terminé la journée en hausse de 0,6 %. La séance d'aujourd'hui à Wall Street s'est terminée plus tôt que d'habitude.

Les gains enregistrés à Wall Street sont largement soutenus par les anticipations croissantes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre. Les marchés tablent sur une probabilité supérieure à 80 % que la réunion de décembre se solde par une réduction des taux de 25 points de base.

Intel a vu ses actions augmenter de près de 10 % après avoir annoncé qu'il pourrait produire des puces moins avancées pour Apple à l'avenir. Bien que la collaboration en soit encore à un stade très précoce, le marché réagit positivement à la perspective d'une diversification de la chaîne d'approvisionnement d'Apple et d'un éventuel transfert d'une partie de sa production aux États-Unis.

Bien que la collaboration en soit encore à un stade très précoce, le marché réagit positivement à la perspective d'une diversification de la chaîne d'approvisionnement d'Apple et d'un éventuel transfert d'une partie de sa production aux États-Unis. Les marchés boursiers européens maintiennent leurs gains hebdomadaires et restent stables, clôturant la séance d'aujourd'hui en légère hausse : le FTSE 100 a augmenté de 0,27 %, le CAC 40 de 0,29 %, l'AEX de 0,38 %, le DAX de 0,25 %, l'IBEX 35 de 0,06 %, le SMI de 0,09 % et l'Euro Stoxx 50 de 0,35 %.

En France, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,4 %, tandis que l'indicateur préliminaire de l'inflation a reculé à 0,9 % en glissement annuel, ce qui montre que malgré une inflation modérée, la demande intérieure reste très forte et l'économie maintient une croissance stable du PIB.

Les données sur l'inflation en Allemagne ont été mitigées. L'inflation annuelle de l'IPC s'est établie à 2,3 %, légèrement en dessous des prévisions, tandis que le taux mensuel a reculé de 0,2 %.

L'inflation harmonisée de l'IPCH a augmenté de 2,6 % en glissement annuel, dépassant les attentes, avec une baisse mensuelle de 0,5 %.

Le PIB du Canada a augmenté de 2,6 % au troisième trimestre, très au-dessus des prévisions de 0,5 %, et ce résultat très solide a donné un coup de pouce au dollar canadien.

Aujourd'hui, le CME a signalé des problèmes techniques qui ont entraîné l'interruption des transactions sur tous les marchés qu'il exploite. Cette perturbation était due à un problème de système de refroidissement dans le centre de données de l'opérateur.

Sur le marché des métaux précieux, l'argent a atteint des niveaux historiques, dépassant les 56 dollars l'once. L'or a également augmenté, dépassant les 4 200 dollars l'once.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin a reculé de 0,5 %, s'échangeant sous les 91 000 dollars, tandis que l'Ethereum a progressé de près de 1 %, s'échangeant au-dessus de 3 000 dollars.

Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole WTI ont augmenté de 0,3 %, ceux sur le pétrole brut Brent ont progressé de 0,3 % et ceux sur le gaz naturel (NATGAS) ont gagné 3,5 %.

