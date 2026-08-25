Résumé quotidien : Wall Street marque une pause grâce à la baisse des taux et du prix du pétrole ; la volatilité des cryptomonnaies et des devises s'atténue (25 août 2026)

📊 Indices et entreprises Les contrats à terme sur indices américains s'apprêtent à clôturer la séance en légère hausse. La baisse des cours du pétrole (OIL : -3,75 %) et des rendements obligataires (rendements américains à 10 et 30 ans : -6 points de base) a suscité un optimisme prudent. C'est le Nasdaq qui affiche la plus forte hausse (US100 : +0,3 %) grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs (Nvidia : +1,9 %, AMD : +4,3 %) et de la mémoire (SK Hynix : +1,9 %, Micron : +1,5 %). Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) et le DJIA (US30) progressent plus modestement de 0,1 %. Les indices européens ont également clôturé en légère hausse. Le DAX allemand (+0,6 %) et le SMI suisse (+0,54 %) ont enregistré les plus fortes hausses. Le FTSE 100 britannique et le FTSE MIB italien ont progressé d’environ 0,3 %, tandis que le CAC 40 français (-0,16 %) et l’IBEX 35 espagnol (-0,2 %) ont affiché des baisses. Nvidia a mis fin à une série de sept jours de baisse à la veille de la publication de ses résultats demain. SpaceX prévoit de construire une nouvelle base de lancement pour les fusées Starship sur la côte sud de la Louisiane. Le projet devrait coûter 100 milliards de dollars. Le titre polonais CD Projekt a été le plus mauvais de l'indice Stoxx 600 aujourd'hui (-5,5 %) après que la société a annoncé que The Witcher 4 ne sortirait pas avant 2028, confirmant ainsi les craintes antérieures concernant le calendrier. 🌍 Économie et géopolitique Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté plus que prévu en juillet, à 607 000 (consensus : 610 000, précédent : 678 000). Le Canada a annoncé une série de droits de douane de rétorsion à l’encontre des États-Unis, allant de 15 % à 50 %, sur des marchandises d’une valeur totale de 20 milliards de dollars. Sont notamment visés l’acier, l’aluminium, les produits laitiers et toute une gamme de biens de consommation. Le Pakistan serait en train de préparer une nouvelle proposition d’accord de paix à l’intention des États-Unis. Des sources ont également fait état d’un retour potentiel des diplomates américains au Moyen-Orient. 💱 Devises et matières premières La situation sur le marché des changes s’est stabilisée. L’indice du dollar américain (USDIDX) évolue à un niveau stable, le yen japonais étant la devise la plus faible (USDJPY : +0,1 %), tandis que l’EURUSD a progressé de 0,1 % à 1,1670. Le Brent recule de 3,7 % à 87 dollars le baril (première baisse sous la barre des 90 dollars en une semaine) en réaction à la nouvelle stratégie de Washington axée sur les sanctions économiques contre l’Iran. Une approche plus modérée du conflit réduit le risque d’une nouvelle escalade militaire, préservant ainsi les chaînes d’approvisionnement. Les contrats à terme européens sur le gaz naturel (NATGAS.EU) ont reculé de 2,8 %, tandis que le NATGAS du NYMEX est resté stable. 🪙 Cryptomonnaies La volatilité des cryptomonnaies est en baisse. Bitcoin a légèrement progressé de 0,35 % aujourd’hui, à 79 200 dollars, tandis que l’ethereum a perdu 0,2 %, à 2 470 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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