Résumé quotidien : Wall Street progresse grâce aux anticipations d'un assouplissement monétaire de la Fed, le dollar atteint son plus bas niveau local (15.09.2025)

Wall Street débute la nouvelle semaine avec des gains notables, les investisseurs misant de plus en plus sur une position accommodante de la Fed lors de la prochaine réunion du FOMC. Les contrats à terme US100 sont en hausse d'environ 0,6 %, alimentés par la remontée de Tesla , déclenchée par la plus importante déclaration d'Elon Musk concernant l'action. L'indice plus large US500 gagne 0,35 %, reflétant l'optimisme des investisseurs à l'égard de l'assouplissement monétaire.

L'indice NY Empire State pour septembre s'est établi à -8,7, bien en dessous des prévisions de 4,9 et du précédent de 11,9, ce qui indique une détérioration des conditions dans le secteur manufacturier new-yorkais et un affaiblissement de l'activité économique.

Alphabet (la société mère de Google) a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, rejoignant Apple et Microsoft dans l'élite des entreprises.

La croissance est tirée par la hausse des revenus (en particulier ceux provenant de l'IA, du cloud et des services numériques) et par une décision favorable de la justice américaine rejetant les projets de démantèlement de l'entreprise.

La Chine a lancé une enquête antitrust sur Nvidia, l'accusant de monopoliser le marché des semi-conducteurs et de discriminer les entreprises chinoises, ce qui a pesé sur les actions de Nvidia et l'indice US100. Combinés à la concurrence locale croissante et aux restrictions américaines à l'exportation, ces défis pourraient peser lourdement sur les activités de Nvidia en Chine.

En Europe, les gains ont dominé : ITA40 +0,87 %, EU50 +0,69 %, FRA40 +0,72 %, DE40 +0,06 %. Seul le SUI20 suisse a reculé (-0,36 %).

En Suisse, l'inflation des prix à la production (IPP) a enregistré en août sa plus forte baisse depuis des années : -1,8 % en glissement annuel contre -0,9 % précédemment, ce qui indique une baisse des pressions sur les coûts dans le secteur manufacturier, susceptible d'influencer la future politique de la BNS.

L'IPC polonais pour le mois d'août s'est établi à 2,9 % en glissement annuel, légèrement au-dessus des 2,8 % enregistrés en juillet et des prévisions du marché. Sur une base mensuelle, l'IPC est resté stable après avoir reculé de 0,1 % en juillet, dépassant légèrement les attentes.

L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau en trois semaines (USDIDX : -0,2 %), reflétant les anticipations accommodantes de la Fed.

Les marchés anticipent pleinement une baisse de 25 points de base lors de la réunion du FOMC mercredi, avec l'espoir d'un Powell plus accommodant. L'euro est aujourd'hui la devise la plus forte du G10 (EURUSD : +0,3 % à 1,176, EURJPY : +0,15 %, EURGBP : +0,05 %), tandis que l'AUDUSD est en tête face au dollar (AUDUSD : +0,4 %).

Les contrats à terme sur le café Arabica ont bondi de 6 %, portant les prix à New York à leur plus haut niveau depuis avril 2025, soutenus par la sécheresse au Brésil, les tensions commerciales avec les États-Unis et l'appréciation du real brésilien.

Les matières premières énergétiques s'échangent pour la plupart à la hausse : Brent +1,1 %, WTI +1,4 %, NATGAS +2,2 %, prolongeant leur reprise après la chute de la semaine dernière.

Le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars, essayant de maintenir sa dynamique haussière, tandis que l'Ethereum corrige à la baisse vers 4 500 dollars. Le sentiment reste mitigé, soutenu par les entrées dans les ETF mais pesé par l'incertitude entourant la politique de la Fed.

