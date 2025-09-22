Résumé quotidien : Wall Street prolonge ses gains grâce au partenariat entre Nvidia et OpenAI ; le dollar américain est en baisse (22.09.2025)

Wall Street s'achemine vers la fin de la séance de lundi en territoire positif malgré des pertes généralisées à l'ouverture. L'optimisme a une nouvelle fois été alimenté par le secteur technologique, soutenu par l'annonce d'un investissement de Nvidia dans OpenAI. Le Nasdaq (+0,5 %) est en tête des gains, suivi du S&P 500 (+0,4 %), du Russell 2000 (+0,3 %) et du DJIA (+0,2 %).

L'optimisme a une nouvelle fois été alimenté par le secteur technologique, soutenu par l'annonce d'un investissement de Nvidia dans OpenAI. Le Nasdaq (+0,5 %) est en tête des gains, suivi du S&P 500 (+0,4 %), du Russell 2000 (+0,3 %) et du DJIA (+0,2 %). La journée a été marquée par les discours des responsables de la Réserve fédérale. Stephen Miran, nommé par Trump, a appelé à « une série de baisses de 50 points de base », arguant que les taux actuels menacent l'économie. Parallèlement, le président de la Fed de Saint-Louis, A. Musalem, considère que la politique monétaire est entre modérément restrictive et neutre, les risques d'inflation justifiant la prudence. E. Hammack, de la Fed de Cleveland, a souligné la difficulté d'équilibrer les risques.

Nvidia (NVDA.US) a annoncé un investissement massif de 100 milliards de dollars dans OpenAI, dans le cadre duquel le géant américain de la technologie fournira des processeurs d'une puissance combinée de 10 gigawatts. Les actions ont augmenté de plus de 4 %.

L'inflation des prix à la production (IPPI) au Canada a dépassé les attentes en août (0,5 % contre 0,1 % selon le consensus, 0,7 % précédemment).

L'or a bondi de près de 1,7 % pour atteindre environ 3 745 dollars l'once, effaçant complètement la récente correction et établissant un nouveau record historique. Les autres métaux précieux ont également progressé : l'argent +2,4 % à 44,05 dollars, le platine +1,3 % et le palladium +3,5 %.

Le cacao a enregistré une cinquième séance consécutive de baisse (-4 %), atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2024 dans un contexte d'amélioration des perspectives d'approvisionnement. Les contrats à terme sur le blé et le soja ont également reculé de 2 % suite à des informations suggérant une augmentation de l'offre à l'exportation.

Sur le marché des changes, le dollar américain a commencé la semaine par une vague de ventes (USDIDX -0,3 %), mettant fin à trois jours de rebond.

L'euro a été la devise la plus forte du G10 (EURUSD +0,4 % à 1,1795, EURJPY +0,3 %, EURGBP et EURCHF +0,1 %). La livre sterling a également progressé (GBPUSD +0,4 %). Le dollar canadien (USDCAD +0,3 %) et la couronne norvégienne (USDNOK +0,8 %) se sont affaiblis par rapport au dollar.

Les marchés des cryptomonnaies ont connu un pessimisme extrême, les flux se tournant vers les métaux refuges. L'Ethereum a chuté de 6,9 % à 4 171 dollars, le Bitcoin de 2,65 % à 112 540 dollars, avec des pertes notables pour le Sushi (-12 %), le Trump token (-9 %) et le Dogecoin (-8,8 %).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."