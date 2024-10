Résumé quotidien : Wall Street réduit ses gains face à une éventuelle riposte israélienne 🔴

Les indices américains ont réduit leurs gains enregistrés en début de journée, à la suite de rapports évoquant une possible escalade du conflit au Moyen-Orient, notamment une potentielle riposte israélienne aux récentes attaques de roquettes iraniennes. Selon des informations fournies à NBC par l’administration américaine, Israël envisagerait de cibler des installations énergétiques iraniennes.

Le pétrole a rapidement rebondi, passant de 76,5 à près de 78 dollars après ces rapports, tandis qu’une partie des gains à Wall Street a été effacée. L’action Nvidia reste en hausse de plus de 3 %, avec un sentiment particulièrement positif dans le secteur des logiciels aujourd'hui.

L'indice technologique US100 progresse le plus, atteignant 20 200 points, soit une augmentation d'environ 1,00 %. L'US500 gagne 0,58 %, atteignant 5 780 points, tandis que l'indice des petites capitalisations US2000 reste stable sans changements significatifs.

Les gains de l'US100 sont soutenus par le secteur des semi-conducteurs, notamment grâce aux actions Nvidia, qui enregistrent une hausse de 3,20 % aujourd'hui. Ce meilleur sentiment boursier s'explique par la forte demande continue pour les puces de la société, notamment les nouvelles puces Blackwell. D'autres performances impressionnantes sont observées chez Palantir (PLTR.US) et Palo Alto Networks (PANW.US).

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont grimpé aujourd'hui à 4,3 %, et le dollar a renforcé ses gains, exerçant une pression sur les métaux précieux. L’argent chute de près de 4 %, tandis que l'or perd plus de 1 %.

Le solde commercial pour la période actuelle s'établit à -70,4 milliards de dollars, légèrement meilleur que les estimations de -70,6 milliards. Le déficit commercial du mois dernier a été révisé de -78,8 milliards à -78,9 milliards. Le déficit des biens s'est amélioré, passant de -102,8 milliards à -94,22 milliards, tandis que l'excédent des services a légèrement augmenté à 24,4 milliards de dollars. Le déficit commercial avec la Chine en août s’élève à -27,88 milliards de dollars, contre -30,12 milliards en juillet.

Les indices boursiers chinois ont connu une très mauvaise séance, le CHN.cash perdant plus de 10 %, après une conférence des responsables chinois qui a déçu les attentes des investisseurs, remettant en cause la durabilité de la récente hausse des marchés chinois.

Les régulateurs ont indiqué que l'économie est en bonne voie pour atteindre une croissance du PIB de 5 %, mais ont émis des doutes sur l'efficacité des mesures de relance à court terme pour stimuler la demande, sans donner de garanties quant à d’éventuelles mesures fiscales très attendues.

La séance européenne s’est déroulée dans des humeurs mitigées, avec des pertes importantes dans les secteurs des ressources et de la mode, qui avaient récemment bénéficié de l’optimisme lié à la Chine. Les actions Swatch et Kering ont chuté respectivement de 7 % et 5 %, tandis que Hermès a récupéré ses pertes initiales pour clôturer près des niveaux neutres.

Les contrats sur le coton ont rebondi au-dessus de 72 dollars par balle, après une baisse de plus de 3 % causée par un dollar fort, des baisses en Chine et une baisse des prix du pétrole.

Le bitcoin a connu plusieurs pics de volatilité, mais se négocie toujours autour de 63 000 dollars. Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies reste mitigé.

