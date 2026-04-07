Résumé quotidien : Wall Street réduit ses pertes initiales dans l'attente de la décision finale de Trump concernant une frappe contre l'Iran 🗽 (07/04/2026)

Le DAX allemand a reculé de plus de 1 % aujourd’hui, le FTSE britannique a chuté de plus de 0,85 % et le CAC 40 français a perdu 0,65 %, à la suite de la publication de chiffres mitigés concernant les indices PMI des services dans les différentes économies européennes. Les données Sentix ont mis en évidence une forte détérioration du moral des entreprises et des investisseurs dans la zone euro, tombant à des niveaux jamais vus depuis avril 2025 (-19,2 contre -8 prévu et -3,1 précédemment).

Les indices boursiers américains ont récupéré une partie de leurs pertes initiales, les contrats à terme sur le S&P 500 reculant de 0,3 % contre une baisse de plus de 1 % peu après l'ouverture. Les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 % en glissement mensuel, soit une baisse supérieure aux -1,2 % attendus après un résultat de 0 % précédemment. Toutefois, les commandes de base (hors transports) ont augmenté de 0,8 %, contre des prévisions de 0,5 %. Les anticipations d’inflation à un an, selon la Fed de New York, ont augmenté à 3,4 % (contre une prévision de 3,5 % et 3 % précédemment), tandis qu’Austan Goolsbee, membre de la Fed, a mis en garde contre les risques d’inflation réelle découlant de la hausse des prix des carburants, qui pourraient peser sur la croissance et compliquer la lutte contre l’inflation.

John Williams, de la Fed, a maintenu un ton relativement serein malgré ces chiffres plus élevés. Il a souligné que la politique monétaire restait appropriée, laissant entendre qu’il n’était pas nécessaire de réagir à un seul choc inflationniste. Il a également indiqué que l’inflation pourrait atteindre environ 2,75 % en 2026, avec une pression plus marquée en milieu d’année. La fourchette actuelle des taux d’intérêt se situe entre 3,5 % et 3,75 %, et la Fed continue de signaler une baisse des taux cette année

Trump a menacé de lancer des frappes massives contre l’Iran, mais soutient que la situation pourrait encore évoluer avant qu’une décision finale sur une action militaire ne soit prise. L’Iran avait précédemment annoncé qu’il s’était retiré des négociations avec les États-Unis à la suite des menaces du président, et hormis les informations d’Axios, il n’y a aucune confirmation claire de négociations en cours entre les deux parties. Le pétrole se maintient près de 110 dollars le baril, ce qui suggère que les investisseurs ne voient pas de résolution à court terme concernant la réouverture du détroit d’Ormuz.

L'or progresse de 0,5 %, s'élevant à 4 650 dollars l'once, tandis que l'EURUSD bondit de 0,3 %. Les cryptomonnaies perdent de leur élan. Le bitcoin n'a pas réussi à dépasser la barre des 70 000 dollars et a reculé aujourd'hui à environ 68 500 dollars. Parallèlement, les contrats à terme sur le cacao à l'ICE chutent de près de 7 %, en partie sous l'effet d'un dollar américain plus fort.

Les analystes de Bank of America ont ajouté l'action Microsoft à leur liste des valeurs américaines favorites, mais le titre ne connaît pas de rebond significatif en réaction à cette nouvelle. Le sentiment dans le secteur technologique reste faible. Broadcom se démarque avec de très solides gains, progressant de 5 % à la suite d'un accord sur les puces électroniques conclu avec Google et Anthropic, tandis que UnitedHealth Group est également en forte hausse, le géant de l'assurance gagnant 10 % aujourd'hui.

Le pétrole poursuit sa tendance haussière, se maintenant autour de 110 dollars le baril à la veille d'une éventuelle frappe américaine contre l'Iran annoncée par Donald Trump. Selon le communiqué, l'attaque devrait débuter mercredi vers 2 heures du matin, heure de Pologne. L'Iran a mis en garde contre des représailles sans précédent visant les pays voisins et les infrastructures concernées. Les responsables iraniens affirment que Téhéran dispose de plus de 45 000 drones et de plusieurs milliers de missiles, dont les stocks sont décrits comme « loin d'être épuisés ». De son côté, le Pentagone soutient que l'armée iranienne est faible et incapable de remporter la victoire.

Source: xStation5

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