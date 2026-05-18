À la mi-séance | Le secteur de l'énergie rebondit⚡Les investisseurs craignent une nouvelle escalade au Moyen-Orient💥

Aperçu du marché : Les indices boursiers européens, dont l'indice paneuropéen STOXX 600, sont pour la plupart en baisse, tandis que les principaux contrats à terme sur indices américains reculent également en raison de nouvelles inquiétudes liées à la hausse de l'inflation.

Toutefois, le contrat allemand DE40 a réussi à résister à cette faiblesse du marché et affiche une hausse d'environ 0,36 %.

Le principal facteur qui détermine le sentiment actuel reste le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui dure depuis plus de deux mois et a entraîné le blocage du détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique.

Ce conflit alimente les craintes des marchés quant à une forte hausse des prix de l’énergie, ce qui contraint à son tour les grandes banques centrales à maintenir une position hawkish et à conserver des taux d’intérêt élevés.

En raison de ces tensions géopolitiques, les cours du pétrole continuent de grimper, le Brent dépassant la barre des 110 dollars, avec une hausse de plus de 0,5 %.

Le dollar américain, quant à lui, s'échange aujourd'hui en légère baisse (l'indice USDIDX recule de 0,14 %), ce qui ouvre la voie à une légère hausse du taux de change EUR/USD.

Pour en revenir aux marchés boursiers, le secteur de l’énergie est de loin le plus performant dans le contexte actuel ; c’est le seul secteur de la zone euro qui affiche actuellement une solide dynamique de croissance, tirée par la hausse des prix des matières premières.

Les secteurs les moins performants sont toutefois, et de loin, les matériaux, la consommation discrétionnaire et la santé, qui sont les plus lourdement pénalisés par les craintes d’un ralentissement de la demande et par des coûts de financement élevés. Graphique des indices et des secteurs – Qu’est-ce qui anime le marché ? La répartition sectorielle de l'indice Euro Stoxx 50 met en évidence l'ampleur de la chute enregistrée aujourd'hui, dont seul le secteur de l'énergie — en hausse d'un fraction de pour cent — a réussi à sortir indemne. Source : XTB La carte des tendances des principales valeurs européennes de premier ordre montre un net avantage pour les vendeurs, qui ont dominé aujourd'hui les principaux secteurs du marché, notamment la finance et l'industrie, ne laissant place qu'à quelques rares poches de hausse. Source : XTB Un coup d’œil aux valeurs les plus performantes et aux moins performantes de la séance confirme que, tandis qu’Intesa Sanpaolo et BNP Paribas mènent la baisse avec des pertes supérieures à 3 %, à l’autre bout du spectre, Deutsche Boerse et Infineon Technologies se montrent les plus résistantes face à la pression vendeuse. Source : XTB Informations sur les entreprises : L'attention des investisseurs se concentre aujourd'hui principalement sur Samsung Electronics (SMSN.UK), dont les actions rebondissent très fortement, empêchant ainsi l'indice coréen d'entrer en phase de correction profonde. Ce rebond des actions du géant technologique résulte de la reprise des négociations avec le principal syndicat ; les investisseurs ont accueilli avec soulagement la volonté de compromis et la décision du tribunal limitant la possibilité d'une grève, ce qui réduit le risque de perturbation de l'approvisionnement mondial en puces mémoire.

Ryanair se distingue pour toutes les mauvaises raisons sur le marché européen, ses actions chutant de plus de 4 % à la suite d’avertissements concernant la hausse des coûts d’exploitation et de carburant, ainsi que des prévisions moins bonnes que prévu pour les prix des billets lors de la saison des vacances d’été.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Deutsche Boerse (DB1.DE), en hausse de 3 % suite à la réaction positive du marché à l’annonce de l’acquisition par le célèbre fonds TCI d’une participation de plus de 5 % dans l’opérateur boursier allemand.

Le géant français de la publicité Publicis (PUB.FR) a également connu une journée fructueuse, gagnant environ 2,7 % après l'annonce du rachat, pour 2,2 milliards de dollars, de la société américaine d'analyse de données LiveRamp.

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