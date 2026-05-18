Les entreprises du S&P 500 affichent leur plus forte croissance des bénéfices depuis 2021

Le S&P 500 reste proche de ses plus hauts historiques et, alors que 91 % des sociétés de l'indice ont publié leurs résultats (au vendredi 15 mai), les données de FactSet montrent que 84 % d'entre elles ont affiché un bénéfice par action supérieur aux attentes, tandis que 80 % ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires. Le taux de croissance combiné des bénéfices des sociétés du S&P 500 au premier trimestre 2026 s'établit actuellement à 27,7 % en glissement annuel. S'il se maintient, cela marquerait la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021, lorsque l'indice avait affiché une croissance de 32,0 %.

Pas plus tard que le 31 mars, les analystes tablaient sur une croissance des bénéfices de seulement 13,0 % au premier trimestre. Cette forte révision à la hausse reflète des résultats d'entreprises meilleurs que prévu et des estimations de BPA en hausse dans 10 secteurs.

Pour le deuxième trimestre 2026, 38 entreprises du S&P 500 ont publié des prévisions de BPA négatives, tandis que 42 ont publié des prévisions de bénéfices positives.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois pour le S&P 500 s'établit actuellement à 21,4, soit un niveau supérieur à la moyenne sur 5 ans (19,9) et à la moyenne sur 10 ans (18,9). Toutefois, cette prime de valorisation ne semble pas excessive compte tenu de la forte dynamique des bénéfices et des revenus des entreprises américaines. Source: FactSet La saison des résultats du premier trimestre 2026 confirme la bonne santé persistante des entreprises américaines, notamment en termes de croissance du chiffre d'affaires. La dynamique des ventes s'est régulièrement accélérée ces derniers mois, principalement sous l'impulsion du secteur technologique. Le taux de croissance global du chiffre d'affaires du S&P 500 au premier trimestre 2026 s'établit actuellement à 11,4 % en glissement annuel. Si cette tendance se maintient jusqu'à la fin de la saison des résultats, cela représenterait la plus forte croissance du chiffre d'affaires depuis le deuxième trimestre 2022, où elle avait atteint 13,9 %.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été régulièrement revues à la hausse. Au 31 décembre, les analystes tablaient sur une croissance du chiffre d'affaires de 8,2 % ; au 31 mars, les prévisions étaient passées à 9,9 % ; et aujourd'hui, l'estimation s'établit à 11,4 %.

Les 11 secteurs du S&P 500 affichent tous une croissance positive de leur chiffre d'affaires en glissement annuel. Cinq secteurs enregistrent une croissance à deux chiffres de leurs ventes : les technologies de l'information, les services de communication, les services publics, l'immobilier et la finance.

Le secteur technologique reste le plus grand contributeur, avec un chiffre d'affaires en hausse de 29,2 % en glissement annuel. Au sein du secteur technologique, les taux de croissance les plus élevés sont enregistrés par les semi-conducteurs et les équipements pour semi-conducteurs (+52 %), le matériel technologique (+28 %), les équipements électroniques (+24 %), les logiciels (+19 %), les équipements de communication (+16 %) et les services informatiques (+8 %).

Les technologies de l'information restent le principal contributeur à la croissance globale du chiffre d'affaires du S&P 500. Hors ce secteur, le taux de croissance combiné du chiffre d'affaires de l'indice passerait de 11,4 % à 9,0 %.

Les analystes s'attendent néanmoins à ce que la croissance du chiffre d'affaires ralentisse progressivement au second semestre 2026. Les projections actuelles tablent sur une croissance du chiffre d'affaires du S&P 500 de 11,4 % au deuxième trimestre, 10,1 % au troisième trimestre et 9,7 % au quatrième trimestre 2026. Source: FactSet Les entreprises américaines continuent d'afficher une croissance des bénéfices exceptionnellement forte malgré un contexte macroéconomique difficile. Les secteurs des technologies et des services de communication restent les principaux moteurs de la croissance de l'indice S&P 500 dans son ensemble. Si les tendances actuelles se maintiennent jusqu'à la fin de la saison des résultats, cela marquera le pourcentage le plus élevé d'entreprises affichant des surprises positives sur leurs bénéfices depuis le premier trimestre 2022, où ce chiffre avait également atteint 84 %.

L'ampleur moyenne des surprises positives en matière de bénéfices s'établit actuellement à 7,1 %, soit légèrement au-dessus de la moyenne sur cinq ans de 7,3 % et en ligne avec la moyenne sur dix ans.

Les entreprises technologiques ont été le principal moteur des révisions à la hausse des prévisions de bénéfices. En particulier, les « Magnificent 7 », Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft et Nvidia, ont joué un rôle prépondérant.

Le taux de croissance combiné des bénéfices du S&P 500 s'élève désormais à 27,7 % en glissement annuel, contre 27,6 % une semaine plus tôt, et est nettement supérieur aux 13,0 % attendus fin mars.

Si cette tendance se maintient, cela représenterait la plus forte croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021, où les bénéfices avaient progressé de 32,0 %.

Dix secteurs sur onze affichent une croissance des bénéfices en glissement annuel. Sept secteurs enregistrent des hausses à deux chiffres, emmenés par la technologie, les services de communication, les matériaux et la consommation discrétionnaire.

La santé reste le seul secteur à afficher une baisse des bénéfices en glissement annuel.

Du côté du chiffre d'affaires, 80 % des entreprises ont dépassé les attentes des analystes, un chiffre supérieur à la moyenne sur cinq ans (70 %) et à la moyenne sur dix ans (67 %).

Le taux de croissance combiné du chiffre d'affaires du S&P 500 s'établit actuellement à 11,4 %, contre 11,3 % une semaine plus tôt et 9,9 % à la fin du mois de mars.

Les entreprises des services aux collectivités ont récemment été les principales contributrices à l'amélioration de la croissance du chiffre d'affaires, tandis que depuis fin mars, le soutien le plus important est venu des services de communication, de la finance, de l'industrie, de la technologie et de la santé. Source: FactSet US500 (D1) L'indice S&P 500 évolue actuellement autour des 7 500 points, les marchés réagissant favorablement à la bonne saison des résultats aux États-Unis. À court terme, une zone de soutien clé se situe toujours autour des 7 100 points (MME 50), tandis que la MME 200 (ligne rouge) se trouve actuellement près des 6 800 points. Source: xStation5

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