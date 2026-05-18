Les contrats à terme sur les indices américains évoluent sans direction claire avant une semaine dominée par les résultats de NVIDIA. Le marché reste concentré sur le secteur des semi-conducteurs, qui continue de soutenir les grandes valeurs technologiques malgré des tensions persistantes autour de l’Iran et des relations sino-américaines. Les investisseurs suivent également l’évolution des indices américains comme le S&P 500 et le Nasdaq, alors que les volumes restent modérés en pré-ouverture à Wall Street.

Wall Street attend les résultats de NVIDIA

Les indices américains restent proches de l’équilibre

Le Dow Jones et le S&P 500 ont ouvert la séance en légère baisse, tandis que le Nasdaq Composite évoluait proche de la stabilité. Les variations restent limitées, ce qui traduit un manque de catalyseur immédiat pour les marchés américains.

Les investisseurs ont déjà intégré les conclusions de la rencontre entre Washington et Pékin. Les discussions n’ont débouché sur aucun accord majeur concernant le commerce ou les technologies. Les deux parties ont seulement évoqué la poursuite du dialogue et une reprise limitée de certaines coopérations.

Cette absence de dégradation supplémentaire a toutefois réduit le risque d’un choc immédiat sur les marchés. Les opérateurs restent néanmoins prudents face à un environnement où les données macroéconomiques de court terme et les flux de capitaux dictent les mouvements intrajournaliers.

Le secteur des semi-conducteurs soutient encore le Nasdaq

Le segment des semi-conducteurs continue de porter les indices américains. Depuis plusieurs mois, les grandes capitalisations liées à l’intelligence artificielle compensent le manque de dynamique observé dans d’autres compartiments du marché.

NVIDIA reste au centre de cette séquence boursière. Le groupe doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de Wall Street. Les attentes restent élevées, aussi bien sur le chiffre d’affaires que sur les perspectives liées à la demande en infrastructures d’intelligence artificielle.

Le marché anticipe une nouvelle progression des dépenses des centres de données et des besoins en puissance de calcul. Une publication inférieure aux attentes pourrait entraîner des prises de bénéfices sur plusieurs valeurs technologiques ayant fortement progressé depuis le début de l’année.

Source: xStation5

Semi-conducteurs et tensions géopolitiques sous surveillance

L’Iran et la Chine entretiennent la prudence des marchés

Les tensions géopolitiques liées à l’Iran continuent de peser sur le sentiment de marché. Plusieurs déclarations politiques et spéculations autour d’un durcissement du ton américain ont alimenté les mouvements sur le pétrole et certains actifs risqués.

Pour l’instant, ces tensions ne modifient pas directement les valorisations des actions américaines. Elles entretiennent surtout un niveau de prudence élevé à Wall Street, dans un contexte où les investisseurs cherchent davantage de visibilité sur la croissance mondiale.

Les contrats futures sur le S&P 500 évoluent ainsi proches de l’équilibre avant l’ouverture américaine. Le manque de direction claire traduit un marché toujours dépendant des publications d’entreprises et des prochaines statistiques macroéconomiques américaines, notamment sur l’inflation et l’emploi.

Intel, AMD, Arm et Ryanair au centre de l’actualité

Citi a relevé ses objectifs de cours sur Intel et AMD. La banque anticipe une amélioration du marché des processeurs, soutenue par les investissements dans l’intelligence artificielle et l’expansion des centres de données.

Intel a également retenu l’attention après une déclaration de Donald Trump concernant les discussions passées autour d’un soutien public au groupe. L’ancien président américain a indiqué qu’il aurait « dû demander davantage » dans ces échanges.

Arm Holdings progressait légèrement en début de séance malgré une enquête antitrust menée aux États-Unis. Les autorités examinent les pratiques de licences du groupe dans les semi-conducteurs et son expansion dans la conception de puces.

Dans le secteur aérien, Ryanair a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice net annuel atteint 2,26 milliards d’euros, contre 1,61 milliard un an plus tôt. Le chiffre d’affaires progresse de 11% à 15,5 milliards d’euros, porté par la hausse des prix des billets et la demande de voyages en Europe. Les coûts du carburant et les tensions géopolitiques restent toutefois un risque pour la compagnie.

Source: xStation5