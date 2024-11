Rheinmetall en hausse de 5 %, soutenu par des perspectives d’augmentation des dépenses de défense en Allemagne 📈

Les actions de Rheinmetall (RHM.DE), fabricant allemand de munitions et d'équipements militaires, enregistrent une hausse de près de 5 % aujourd'hui, après que le chancelier Scholz ait indiqué que les dépenses de défense du pays dépasseront largement les 2 % du PIB dans les prochaines années. L'entreprise estime que ses ventes atteindront 20 milliards d'euros d'ici 2027, avec une marge opérationnelle de 18 %, élevée pour l'industrie. Lors de sa présentation lors des journées des marchés de capitaux, Rheinmetall a précisé qu’elle se considère comme un bénéficiaire direct de l’augmentation des dépenses militaires au sein de l'OTAN et de l’UE. Les actions de l’entreprise atteignent aujourd'hui de nouveaux sommets historiques et ont augmenté de plus de 20 % au cours des 30 derniers jours. Rheinmetall envisage également d’entrer sur le marché américain et de créer une coentreprise avec l'italien Leonardo. La Russie a confirmé la première frappe de l’Ukraine avec des missiles ATACMS à longue portée des États-Unis ; cinq des six missiles interceptés par la Russie dans la région de Bryansk, dont certaines parties étaient censées endommager une usine d’armements. Cette attaque devrait entraîner une escalade, avant l’arrivée de l’hiver. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a indiqué que Moscou n’était pas surpris que les dernières semaines de la candidature de Biden entraînent une escalade du conflit ; pour les investisseurs, cela ouvre la porte à des spéculations sur une éventuelle "temporarité" de la situation, que Donald Trump a promis de résoudre.

La Russie a annoncé une réponse appropriée, Vladimir Poutine signant aujourd'hui une « doctrine nucléaire mise à jour », selon laquelle la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires, y compris en cas d'attaques conventionnelles contre le territoire russe ou biélorusse. Le Kremlin a précisé que l’utilisation de missiles conduit à la conclusion que les pays occidentaux seront considérés comme directement impliqués dans la guerre contre la Russie. Un sentiment positif est également observé dans d’autres actions de sociétés de défense en Europe, notamment BAE Systems, Leonardo, Dassault Aviation et SAAB. L’or progresse de plus de 1 %, mais les matières premières énergétiques n’ont pas réagi de manière significative à la perspective de tensions géopolitiques ; les contrats sur le gaz et le pétrole sont restés stables aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Source: xStation5

