Rigetti Computing gagne 15% en prolongeant l'euphorie autour de l'informatique quantique 💣

Rigetti Computing (RGTI.US) gagne encore 15,60 % sur fond d'intérêt croissant pour l'informatique quantique Le tournant s'est produit en début de semaine lorsqu'Alphabet a annoncé son nouveau prototype de puce Willow. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'intérêt pour l'informatique quantique a atteint un niveau record au cours des cinq dernières années (la ligne en pointillé représente la période actuelle, toujours en cours). Source : Google Trends Les entreprises du secteur de l'informatique quantique bénéficient clairement de cette tendance. Les gains boursiers significatifs ont même commencé plus tôt, au début du mois de novembre. De nombreuses entreprises ont vu le prix de leurs actions multiplié par plusieurs. L'étincelle est venue des annonces successives d'avancées technologiques significatives, avec en point d'orgue la présentation par Alphabet de la puce Willow cette semaine et l'annonce d'un nouveau fonds américain d'une valeur de plus de 2,7 milliards de dollars. Début décembre, des sénateurs américains ont proposé le National Quantum Initiative Reauthorization Act , qui vise à allouer 2,7 milliards de dollars sur cinq ans à la recherche quantique. Les efforts se concentreraient sur la détection, le calcul et la communication afin de renforcer la sécurité nationale et la compétitivité du secteur.

En novembre, Amazon Web Services a lancé « Quantum Embark », un nouveau programme de conseil conçu pour aider les clients à se préparer à l'informatique quantique, en proposant une approche dirigée par des experts. Rigetti profite de l'élan du marché et annonce ses propres progrès Le 10 décembre, Quantum Machines et Rigetti Computing ont annoncé l'utilisation réussie de l'IA pour automatiser l'étalonnage d'un processeur quantique à 9 qubits dans le cadre du « AI for Quantum Calibration Challenge » organisé par l'Israeli Quantum Computing Center. Financial Situation Actuellement, tous les progrès réalisés dans le secteur de l'informatique quantique restent du domaine de la recherche. La commercialisation des produits n'est pas encore possible et ne le sera probablement pas avant plusieurs années. Par conséquent, la plupart des entreprises du secteur, y compris Rigetti, dépendent fortement du financement en capital et n'ont pas d'activités rentables. Graphique (Intervalle D1) L'action de la société a augmenté de près de 15 % aujourd'hui, atteignant une capitalisation boursière totale de 1,9 milliard de dollars. Toutefois, la nature de ces gains est hautement spéculative. Source: xStation 5

