Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Rigetti Computing – Le nouveau leader du marché quantique ?

18:06 13 août 2025

Basée en Californie, Rigetti Computing est une entreprise innovante dans le domaine de l'informatique quantique, une toute nouvelle façon de traiter l'information. Il s'agit d'une technologie controversée : pour beaucoup, elle représente un bond en avant considérable, mais encore potentiel, dans le développement technologique, tandis que d'autres sont convaincus qu'elle constitue une impasse pour l'informatique. La perception de l'entreprise dépendra en grande partie de l'opinion des investisseurs potentiels sur la technologie quantique et les valeurs technologiques en général. Tous les investisseurs souhaitent découvrir le prochain Palantir ou Nvidia, mais rares sont ceux qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement dans une telle entreprise.

Que propose Rigetti ?

L'un des produits phares de l'entreprise est le système « Pioneer », une plateforme technologique quantique intégrée de bout en bout. Selon l'entreprise, elle conçoit et contrôle chaque étape et chaque élément, de la conception des puces quantiques à l'accès à sa technologie cloud quantique.

Ce cloud quantique est une autre réalisation majeure et une source de fierté pour l'entreprise. Il permet aux organisations de s'intégrer à des systèmes informatiques quantiques et de tirer parti de leurs capacités uniques sans avoir à posséder toute l'infrastructure matérielle et le personnel nécessaires pour faire fonctionner ces systèmes. Parmi ses partenaires notables figurent la NASA et Microsoft. Le partenariat avec Microsoft permet d'accéder à distance à l'ordinateur quantique modulaire de Rigetti, le Cepheus-1-36Q, via le service Azure Quantum.

RGTI.US (D1)

Le titre de la société a récemment bondi de près de 30 % après l'annonce d'une nouvelle étape importante. Il convient de noter que les actions ont augmenté de plus de 1 800 % depuis le début de l'année. Toutefois, cela ne représente « que » 63 % de gain par rapport à son introduction en bourse en 2021. Pour toute personne intéressée par la société, le prochain rapport sur les résultats en novembre est à lire absolument.


Source: Xstation

D'un point de vue financier, Rigetti n'est ni mieux ni moins bien lotie que ses concurrents du secteur de l'informatique quantique ou que la moyenne des start-ups technologiques. Cependant, les résultats publiés hier ont été inférieurs aux attentes. La société a enregistré une perte d'exploitation de plus de 19 millions de dollars et, plus inquiétant encore, son chiffre d'affaires a chuté de 40 %. Les revenus ont également déçu, s'établissant à 1,8 million de dollars contre 1,87 million attendu.

L'action a d'abord réagi par une forte volatilité, mais s'est depuis stabilisée autour de 16 dollars par action. L'optimisme des investisseurs pourrait être soutenu par les prévisions de ventes de Bloomberg, qui prévoit des ventes record au quatrième trimestre 2025. Le sentiment des analystes sur Bloomberg Finance est également positif. Bien que la société reste petite et peu couverte par les analystes, toutes les recommandations actuelles sont positives. Les objectifs de cours varient entre 18 et 20 dollars par action, ce qui implique un potentiel de hausse de plusieurs dizaines de pour cent.

Opportunités, risques et perspectives

La société, tout comme l'ensemble du secteur, est confrontée à des défis importants. Le plus grand est la technologie quantique elle-même : ésotérique, mystérieuse et loin d'être intuitive.

  • Ses applications dans la vie quotidienne et dans les entreprises restent incertaines. Rigetti affirme que d'ici 2040, la technologie quantique pourrait générer jusqu'à 850 milliards de dollars, tandis que le marché des composants et des logiciels quantiques pourrait représenter 90 à 170 milliards de dollars (sur la base des valorisations actuelles). À titre de comparaison, l'ensemble du marché des jeux vidéo représente aujourd'hui environ 250 milliards de dollars.
  • Un autre risque est celui de la concurrence. Rigetti n'est pas la seule entreprise américaine à travailler sur l'informatique quantique. Toutefois, ce risque est en partie compensé par le fait que la technologie quantique doit souvent être hautement spécialisée et adaptée à des applications de niche, ce qui limite la concurrence directe au sein du secteur.

Le risque tacite

Un risque potentiel rarement évoqué dans les analyses du secteur quantique est la menace que représente cette technologie pour l'ensemble du domaine de la cryptographie. Les gouvernements pourraient décider de réglementer l'accès aux composants et aux outils afin d'empêcher leur utilisation à l'encontre des intérêts nationaux. La restriction imposée par le gouvernement américain sur l'exportation des puces IA avancées de Nvidia constitue un précédent en la matière. Naturellement, de telles restrictions pourraient avoir un impact significatif sur les ventes potentielles.

