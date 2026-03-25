Rivian - Partenariat avec Uber et le R2. S'agit-il d'un « Tesla Killer » ?

Rivian est un acteur (encore) récent et relativement modeste sur le marché de la mobilité électrique, mais qui recèle un potentiel énorme. Les risques auxquels l'entreprise est confrontée sont-ils tout aussi considérables ?

Qu'en pensent les investisseurs particuliers, les véhicules électriques resteront un élément incontournable de l'automobile et des transports pendant de nombreuses années, voire des décennies. La rivalité entre Tesla, BYD et les constructeurs automobiles traditionnels est au cœur de l’intérêt du marché et de la recherche. Cependant, malgré l’envergure de ces acteurs et l’intensité de leur concurrence, cela ne signifie pas que tout a déjà été dit en matière de modèles économiques.

Tesla et BYD se concentrent toutes deux sur la recherche d’économies d’échelle, ce qui fait chuter les marges du secteur à des niveaux jamais atteints, impose des investissements coûteux et alimente des guerres des prix. Les constructeurs automobiles traditionnels, tant aux États-Unis qu’en Europe, peinent manifestement à « réorganiser » leurs usines, leurs gammes de modèles, leurs réseaux de concessionnaires et leurs départements de conception pour les voitures électriques. Dans ce contexte, l’approche « progressive » de Rivian apporte une bouffée d’air frais au secteur et au marché. Les innovations en matière de technologies de production, de gestion et de matériaux permettent même à des entreprises relativement modestes de rivaliser avec des conglomérats géants, ce qui aurait été difficile à imaginer il y a seulement une douzaine d’années.

Le lancement prochain du modèle « R2 » de l’entreprise constitue, de l’avis de nombreux analystes et investisseurs, un moment décisif pour l’entreprise, et ce à juste titre. Le R2 peut être considéré sous deux angles. D’une part, il marque une rupture avec l’impératif précédent de l’entreprise : la légèreté et l’efficacité. D’autre part, il constitue un pas vers l’évolutivité et la croissance, ce qui est essentiel si l’entreprise veut devenir plus qu’une simple curiosité du marché.

À ce jour, l’entreprise dispose d’un certain nombre de solutions uniques dans le secteur, de composants propriétaires et de logiciels capables de rivaliser avec les leaders du secteur, et ce malgré des coûts de développement et de production nettement inférieurs. L’intégration verticale des systèmes et des solutions, ainsi que la plate-formisation, confèrent également à l’entreprise un avantage dont elle a désespérément besoin sur un marché ultra-concurrentiel.

Source: Bloomberg Finance L.P.

Un autre atout de l'entreprise, qui ne semble pas encore être pleinement pris en compte par le marché, réside dans son récent accord avec Uber. Compte tenu de la possibilité de fournir des véhicules au leader incontesté du marché des VTC, ainsi que de la récente coentreprise conclue avec Volkswagen, Tesla pourrait se retrouver dans une situation où Rivian « sauterait quelques étapes » et commencerait à monétiser les robotaxis tout en contournant la plupart des problèmes auxquels l'entreprise d'Elon Musk est actuellement confrontée.

Source: Bloomberg Finance L.P.

La hausse des prix du carburant, difficile à ignorer, constitue un atout supplémentaire pour Rivian. Le marché du pétrole n’est pas en mesure de se libérer de sa dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient, ni même de la réduire de manière significative, mais l’économie mondiale peut quant à elle réduire considérablement sa dépendance au pétrole. Le prix de l’essence aux États-Unis a augmenté d’environ 30 % au cours du dernier mois. Compte tenu de la crise de réputation quasi permanente d’Elon Musk auprès des propriétaires actuels et potentiels de véhicules électriques

, les prix élevés du carburant pourraient offrir à Rivian l’occasion de conquérir une part de marché significative au moment le plus opportun, d’autant plus que le lancement du R2 est imminent.

Cependant, l’entreprise reste confrontée à un certain nombre de risques, et pas seulement d’opportunités. À ce jour, elle n’est toujours pas rentable, bien que la tendance s’améliore très nettement. L’entreprise promet une croissance significative de ses indicateurs financiers, et les données corroborent en partie ces intentions, mais il convient de se poser la question suivante :

Dans quelle mesure cette croissance est-elle déjà prise en compte dans le cours de l’action (si tant est qu’elle le soit) ? Quelle est la probabilité que l’entreprise parvienne à concrétiser un scénario d’expansion aussi ambitieux sur un marché aussi difficile ?

Les investisseurs, tant actuels que potentiels, chercheront des réponses à ces questions lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, le 12 mai.

RIVN.US (D1)

Les actions de la société ont poursuivi leur tendance haussière en dents de scie depuis le début de l'année 2024. Le croisement entre la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (EMA100) et celle à 200 jours (EMA200) constitue un signal très important, qui est un signe haussier très fort. Il convient toutefois de rappeler que la valorisation, malgré les gains récents, reste encore bien en deçà des niveaux records atteints lors de l'introduction en bourse en 2021.