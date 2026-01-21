Royaume-Uni : tabac et billets d’avion relancent l’inflation, quid des taux ? ❓

L'inflation au Royaume-Uni s'est accélérée pour la première fois en cinq mois, atteignant 3,4 % en glissement annuel en décembre, contre 3,2 % en novembre, soit légèrement au-dessus des prévisions des économistes (3,3 %). La hausse des prix a été principalement tirée par une augmentation des droits d'accise sur le tabac et une hausse des tarifs aériens. L'inflation des services, un indicateur clé pour la Banque d'Angleterre, est passée de 4,4 % à 4,5 %, mais reste plus faible que prévu. La Banque d'Angleterre prévoit que l'inflation se rapprochera de son objectif de 2 % au printemps, soutenue par les mesures gouvernementales, notamment le gel des tarifs ferroviaires et la réduction des factures d'énergie. Malgré cela, la banque centrale approche de la fin de son cycle de baisse des taux d'intérêt et surveille le marché du travail à la recherche de signes de ralentissement. La livre sterling a légèrement perdu de sa valeur après la publication de ces données, mais elle oscille actuellement autour de 1,3440 USD, et les prévisions de futures baisses de taux restent largement inchangées. En décembre, les prix du tabac ont augmenté de 3 % par rapport au mois précédent en raison du report des hausses de taxes, et les prix des billets d'avion ont bondi de 28,6 % par rapport au mois précédent, ce qui a conduit au taux d'inflation le plus élevé dans le secteur des transports depuis 2022. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 4,5 % en glissement annuel, principalement en raison du pain et des céréales, tandis que des baisses ont été enregistrées dans des catégories telles que les loisirs, les jeux et les équipements sportifs. Dans le même temps, les données indiquent une baisse des pressions sur les coûts dans l'industrie : les prix à la sortie d'usine sont restés inchangés, tandis que les prix des matières premières et des carburants ont baissé. Les économistes de Bloomberg estiment que la hausse de l'inflation en décembre ne modifiera pas la politique de la Banque d'Angleterre, car la tendance générale à la désinflation se poursuit. Le marché du travail montre des signes d'affaiblissement, avec la plus faible croissance des salaires depuis 2020 et un taux de chômage de 5,1 %. signes de faiblesse, avec la plus faible croissance des salaires depuis 2020 et un taux de chômage de 5,1 %, bien que le nombre d'emplois vacants ait légèrement augmenté. En novembre, le PIB a surpris avec un résultat positif de +0,3 % en glissement mensuel, suggérant une certaine résilience de l'économie. Graphique illustrant les contributions à l'inflation IPC au Royaume-Uni. Source : ONS, Bloomberg Financial Lp Le marché à terme indique actuellement que la Banque d'Angleterre décidera d'une baisse des taux d'intérêt en 2026 (entièrement prise en compte dans les cours) avec 83 % de chances qu'une deuxième baisse ait lieu à la fin de l'année. Source : Bloomberg Financial Lp

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."