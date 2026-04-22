Les contrats à terme sur les principaux indices américains repartent aujourd’hui à la hausse après le repli d’hier, soutenus par une annonce de Donald Trump sur le cessez-le-feu en Iran. L’évolution du marché des actions reste étroitement liée aux flux géopolitiques et aux résultats d’entreprises.

Wall Street portée par l’accalmie des tensions géopolitiques

Les futures rebondissent après l’annonce de Trump

Les contrats à terme américains progressent, avec des Futures sur le S&P 500 en hausse de +0,58% et des Futures sur le Nasdaq 100 en hausse de +0,74%, après que Donald Trump a décidé de prolonger la trêve avec l’Iran, en attendant une proposition formelle de Téhéran. L’annonce de la continuation des pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran a permis d’atténuer la pression observée en début de semaine.

Le message envoyé reste limité dans sa portée. En effet, aucun calendrier de discussions n’est confirmé à ce stade, et les autorités iraniennes indiquent ne pas admettre cette trêve. Le marché ajuste donc ses anticipations sans modifier complètement le scénario géopolitique.

Le mouvement a toutefois suffi à soutenir les indices américains avant l’ouverture, alors que plusieurs publications d’entreprises sont attendues dans la journée.

Le détroit d’Ormuz reste bloqué

Le point le plus sensible reste le trafic maritime. Le détroit d’Ormuz, passage clé pour les flux énergétiques mondiaux, reste bloqué alors que les deux camps maintiennent leurs avertissements contre toute navigation.

Cette situation prolonge les tensions sur les chaînes d’approvisionnement énergétiques. Elle pèse directement sur les coûts du transport et sur les anticipations liées aux prix du pétrole.

Parallèlement, l’administration américaine étudie une extension des dérogations permettant le transport de pétrole et d’essence entre ports américains. Cette mesure vise à limiter les perturbations liées au conflit.

Résultats et cryptos redonnent du soutien

Une vague de publications soutient les indices

La séance est rythmée par une série de résultats supérieurs aux attentes dans plusieurs secteurs. Dans l’énergie, EQT publie un bénéfice ajusté de 2,33 dollars par action pour le trimestre, au-dessus des estimations, avec des revenus de 3,38 milliards de dollars.

Dans l’aérien, United Airlines (UAL.US) dépasse les prévisions avec un BPA ajusté de $1,19 et un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars. Le groupe prévoit toutefois une réduction de capacité pour le reste de l’année.

Du côté industriel, GE Vernova (GEV.US) affiche des revenus de 9,34 milliards de dollars et relève ses objectifs annuels. Le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires supérieur à 44,5 milliards de dollars pour l’année 2026.

Bitcoin franchit les 78 000$

Le marché des actifs numériques participe aussi au mouvement. Bitcoin progresse d’environ 2,40% et atteint les 78 000$, un niveau inédit depuis début février.

Cette hausse intervient alors que les tensions géopolitiques se réduisent légèrement. Le retour de l’appétit pour le risque favorise les actifs plus volatils.

Le mouvement reste dépendant de l’évolution du cessez-le-feu en Iran et des conditions de liquidité globale, notamment liées aux anticipations de politique monétaire américaine.

Des tendances div ergentes selon l es régions

Asie en ordre dispersé

Les bourses asiatiques affichent des écarts de performance. Le Nikkei progresse de 0,40%, tandis que le Hang Seng recule de 1,22%.

Les marchés réagissent différemment en raison de leur exposition aux flux internationaux et à leurs secteurs dominants.

L’Asie reste attentive à l’évolution des prix de l’énergie, qui influencent directement les coûts d’importation pour plusieurs économies de la région.

L’Europe recule légèrement avant Wall Street

En Europe, la tendance est légèrement négative avant l’ouverture de la bourse américaine. Le DAX et le FTSE reculent d’environ 0,10%, tandis que le CAC40 baisse de 0,30%.

La baisse limitée traduit une phase d’ajustement après les annonces de Donald Trump. Les investisseurs européens attendent davantage de visibilité.

L’ouverture de Wall Street pourrait servir de catalyseur pour la suite de la séance, avec une attention portée aux résultats d’entreprises attendus.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street rebondit-elle aujourd’hui ?

Le rebond de Wall Street s’explique par l’annonce d’une extension de la trêve avec l’Iran, qui réduit temporairement les tensions géopolitiques.

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il important ?

Le détroit d’Ormuz concentre une part importante du transport mondial de pétrole. Son blocage influence les prix de l’énergie et les anticipations sur Wall Street.

Pourquoi Bitcoin monte en même temps que Wall Street ?

Bitcoin profite d’un retour de l’appétit pour le risque. Quand les tensions se réduisent, certains investisseurs se repositionnent sur des actifs plus volatils.

Les résultats d’entreprises soutiennent-ils Wall Street ?

Oui, plusieurs groupes comme EQT, United Airlines ou GE Vernova publient des résultats supérieurs aux attentes, ce qui peut soutenir les indices américains.