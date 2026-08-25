Les futures US s'affichent en hausse ce mardi 25 août avant l'ouverture de Wall Street, soutenus par un rebond du secteur technologique et l'accalmie sur le marché de l'énergie. Le contrat à terme sur le S&P 500 progresse de 0,45% et celui du Nasdaq 100 avance de 0,92%. La tendance positive se répercute sur les principaux indices boursiers européens, portés par le net recul des cours du brut.

Tendances des Futures US et actualité macroéconomique

Progression technologique et anticipation des résultats

Le secteur des semi-conducteurs emmène la progression des contrats à terme américains avant le début de la séance à New York. La valeur Nvidia se reprend avant la présentation de ses résultats trimestriels prévue ce mercredi, après avoir aligné plusieurs séances consécutives de baisse. Dans le reste de l'Asie, le Nikkei japonais grimpe de 0,50% à 65 856 points et l'indice de Shanghai gagne 0,19% à 3 889 points. À l'inverse, le Hang Seng de Hong Kong enregistre un repli marginal de 0,02% à 25 511 points.

L'orientation haussière des futures US soutient le sentiment sur les places européennes à la mi-séance ce mardi. Le DAX s'adjuge 0,72% à 26 294 points, aidé par des indicateurs macroéconomiques favorables en Allemagne. Le CAC 40 parisien avance de 0,33%, l'Euro Stoxx 50 prend 0,41% et le FTSE 100 britannique progresse de 0,10% à 10 864 points. Les investisseurs surveillent également la réunion annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole prévue ce vendredi.

Source : xStation5

Le marché des actifs numériques enregistre une avancée au cours des dernières heures. Le cours du bitcoin a franchi le seuil des 80 000 $ pour la première fois depuis trois mois sous l'effet des craintes d'une dépréciation du dollar américain. La poussée intervient alors que les interventions du Trésor américain sur le marché obligataire incitent une partie des investisseurs à se tourner vers des actifs alternatifs.

Détente sur le cours du pétrole et marché obligataire

La baisse du cours du pétrole constitue le moteur principal de la séance ce mardi. Le baril de Brent abandonne 2,5% pour s'installer autour de 89 $, représentant une nette baisse par rapport au niveau de 95 $ observé une semaine plus tôt. La diminution de la prime de risque géopolitique s'explique par l'absence de durcissement immédiat des sanctions secondaires américaines contre l'Iran. L'éventuel retour de diplomates américains au Moyen-Orient signale une possible baisse des tensions régionales à court terme.

Le repli des prix de l'énergie soulage le marché des taux et apaise les craintes d'une accélération de l'inflation. Les rendements des bons du Trésor américain se détendent, le taux à 10 ans évoluant à proximité de 4,66%. L'investisseur Stanley Druckenmiller a ouvertement critiqué le projet du secrétaire au Trésor Scott Bessent visant à acheter des titres de dette à long terme pour réduire les coûts d'emprunt. Selon Druckenmiller, cette mesure risque de masquer la dégradation des finances publiques américaines caractérisées par des déficits persistants et une dette globale atteignant 40 000 milliards de dollars.

Face à la hausse des taux longs, le gouvernement américain étudie des ajustements de sa stratégie d'émission obligataire. Scott Bessent envisage de limiter temporairement certaines émissions à long terme afin d'enrayer la remontée des rendements et de préserver l'activité économique. Les acteurs financiers demeurent toutefois prudents devant le montant total des engagements de l'État fédéral. Les variations constatées ce mardi sur les futures US reflètent la recherche d'équilibre entre détente pétrolière et incertitudes budgétaires.

Tensions commerciales et actualités des entreprises

Escalade douanière entre les États-Unis et le Canada

Le climat commercial se tend brusquement en Amérique du Nord après l'échec des négociations entre Washington et Ottawa. Donald Trump a annoncé l'application d'un droit de douane de 50% sur l'ensemble des voitures, camions et pièces automobiles importés du Canada à compter du 1er janvier 2027. La décision cible directement le Premier ministre Mark Carney et menace les chaînes d'approvisionnement intégrées du secteur automobile nord-américain. Les constructeurs américains s'exposent ainsi à une hausse de leurs coûts de production industriels.

Le gouvernement canadien prépare une riposte pour défendre son tissu économique face aux mesures américaines. Le Premier ministre Mark Carney a confirmé la mise en place prochaine de tarifs douaniers de rétorsion sur divers produits en provenance des États-Unis. Doug Ford a évoqué la possibilité d'utiliser les exportations canadiennes d'énergie et de matières premières stratégiques comme moyen de pression. Le nickel, l'uranium, la potasse et l'électricité pourraient ainsi servir de leviers dans les négociations.

La dégradation des relations bilatérales alourdit le climat des affaires entre deux partenaires commerciaux très dépendants. Les entreprises transfrontalières redoutent une perturbation durable de leurs approvisionnements et une hausse généralisée des tarifs pour les consommateurs. Les investisseurs qui négocient les actions américaines évaluent l'impact potentiel de ces frictions sur la rentabilité des grands groupes industriels. L'intégration poussée des économies de la région rend ces blocages particulièrement complexes pour les marchés financiers.

Annonces d'entreprises et mouvements sectoriels

Plusieurs transactions de dirigeants et opérations stratégiques rythment l'actualité des entreprises cotées à Wall Street. Chez Alibaba, Joseph Tsai a acheté 720 000 actions à un cours moyen de 14,29 $ et Eddie Wu a acquis 350 000 titres à 14,24 $. Tesla a révisé à la hausse le tarif de son pick-up Cybertruck aux États-Unis, appliquant une majoration de 5 000 $ sur la version à double moteur et la variante premium.

Du côté de l'énergie et de la technologie, Shell étudie des marques d'intérêt d'ExxonMobil et de LyondellBasell pour ses actifs chimiques américains peu performants, dont le complexe de Monaca estimé à 14 milliards de dollars. Meta Platforms prévoit de déployer un assistant d'intelligence artificielle pour le grand public dans les prochaines semaines avant le lancement d'un nouveau modèle en octobre. Plexus autorise un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars.

Dans le secteur bancaire canadien, la Banque de Montréal affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 9,89 milliards de dollars canadiens et un bénéfice ajusté par action de 3,96 dollars canadiens, supérieur aux attentes. La Banque de Nouvelle-Écosse rapporte un bénéfice par action ajusté de 2,28 dollars canadiens, dépassant les prévisions de 2,10 dollars canadiens, pour un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de dollars canadiens.

❓ FAQ

Pourquoi les futures US progressent-ils avant l'ouverture des marchés ? Les futures US sont portés par le rebond du secteur technologique, notamment Nvidia avant la publication de ses résultats trimestriels, ainsi que par le recul de 2,5% du cours du pétrole Brent. La baisse des prix de l'énergie réduit les craintes d'inflation et soulage les rendements des obligations d'État américaines.

Quel est l'impact de la baisse du cours du pétrole sur Wall Street ? Un repli du cours du pétrole atténue la pression sur les coûts de production des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Cette détente favorise la baisse des taux obligataires à 10 ans, ce qui soutient la valorisation des actions américaines, en particulier dans le secteur technologique.

Comment la situation politique affecte-t-elle les indices boursiers ? L'annonce de nouveaux droits de douane de 50% sur l'automobile canadienne crée de l'incertitude dans le secteur industriel. Néanmoins, la hausse des futures US montre que les investisseurs privilégient actuellement la détente obligataire et les résultats des grandes capitalisations technologiques.