Les Nasdaq futures gagnent 1,35% avant l’ouverture dans le sillage d’Intel, dont les résultats trimestriels confirment l’intérêt pour les semi-conducteurs. Les futures sur S&P 500 restent presque stables et le pétrole évolue à des niveaux élevés. La semaine prochaine sera chargée en annonces : décisions de la Fed, réunions de plusieurs banques centrales et publications d’Apple, Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft.

Nasdaq futures : Intel donne le rythme

Intel dépasse les attentes et tire les semi-conducteurs

Intel a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec un bénéfice ajusté de 0,29 dollar par action au premier trimestre, contre 0,01 dollar attendu. Le chiffre d’affaires atteint 13,6 milliards de dollars, contre 12,43 milliards anticipés. Le groupe vise désormais 13,8 à 14,8 milliards de dollars de revenus au deuxième trimestre.

L’action Intel progresse de 27% avant l’ouverture, ce qui soutient l’ensemble du secteur des semi-conducteurs. L’indice SOX se dirige vers un nouveau sommet dans ce sillage.

Le marché retient surtout deux éléments : une marge brute de 39,4% et des prévisions supérieures au consensus. Le relèvement des prix sur certains segments apparaît dans les comptes, ce qui traduit une capacité à absorber une partie des coûts. La demande liée aux centres de données et à l’intelligence artificielle reste le principal moteur des revenus.

Tesla ajoute un relais industriel au dossier Intel

Tesla prévoit d’utiliser le procédé 14A d’Intel pour produire des puces dans le cadre du projet Terafab au Texas. Cette décision ancre Intel dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle et des infrastructures de calcul avancé, au-delà de ses activités historiques.

Ce partenariat donne aussi un signal sur la capacité d’Intel à attirer des clients industriels sur ses technologies de gravure. Le sujet dépasse donc la publication trimestrielle et renvoie à la montée en puissance de son activité de fonderie.

L’enjeu reste toutefois opérationnel. Intel ajuste ses prix pour absorber ses coûts dans un environnement concurrentiel sur les processeurs et l’IA. À ce stade, la réaction du titre reflète surtout la surprise sur les résultats, plus qu’une amélioration déjà installée sur la durée.

Pétrole, taux et banques centrales sous surveillance

Le pétrole reste porté par le risque géopolitique

Le Brent évolue à près de 105 dollars le baril et se dirige vers une hausse hebdomadaire d’environ 17%. Le WTI se traite autour de 96 dollars. Les prix restent sensibles aux tentatives de discussions entre les États-Unis et l’Iran, qui pourraient retarder les flux de pétrole venus du golfe Persique.

La hausse du pétrole complique l’équation des banques centrales. Un baril plus cher pourrait provoquer une hausse de l’inflation via le secteur énergétique.

Elle intervient alors que les rendements obligataires remontent déjà. La combinaison d’un coût de l’énergie plus élevé et de taux élevés réduit la marge de manœuvre des banques centrales, qui doivent arbitrer entre le maintien de conditions financières strictes et le risque de ralentissement économique.

Les réunions de politiques monétaires à venir au coeur de l’attention

Le rendement du Trésor américain à 10 ans atteint 4,31%. La progression pèse sur les valeurs de croissance qui sont plus exposées à une hausse des taux. Le rebond des Nasdaq futures repose principalement sur les résultats d’entreprises, alors que les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l’énergie restent en arrière-plan.

La semaine prochaine sera rythmée de plusieurs réunions de banques centrales avec notamment la Banque du Japon, la Réserve Fédérale et la Banque Centrale Européenne. La décision de la Fed sera suivie pour son diagnostic sur l’inflation et la situation économique américaine.

Les anticipations semblent s’accorder sur un maintien des taux directeurs de la part de la Fed malgré une inflation remontée à 3,3% en mars contre 2,40% en février. Le discours de Jerome Powell sera scruté pour son ton, notamment sur les risques liés à la hausse des prix du pétrole, aux droits de douane et sur les conditions nécessaires à de futures baisses de taux.

Résultats tech à venir : la semaine la plus lourde du trimestre

Apple, Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft attendus

La prochaine vague de résultats regroupe les plus grandes capitalisations de la bourse américaine, dont Apple, Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft. Leur poids dans les indices est tel que leurs publications trimestrielles peuvent entraîner des mouvements significatifs sur les actions américaines.

Trois lignes seront scrutées dans ces publications : le rythme de croissance du cloud, le niveau des investissements dans l’intelligence artificielle et l’évolution des marges. Microsoft et Alphabet seront jugés sur Azure et Google Cloud ainsi que sur leurs dépenses en centres de données, tandis qu’Amazon devra préciser la trajectoire d’AWS et celle de la consommation aux États-Unis.

Apple reste un cas à part. Les publications devront préciser les volumes d’iPhone, la progression des services et les capex liés à l’intelligence artificielle. Elles diront surtout si la hausse de la tech repose sur quelques segments précis ou sur une base de revenus plus large.

Les publications hors tech restent contrastées

Dans la consommation, Boyd Gaming manque le consensus de BPA, tandis que Comfort Systems publie un BPA de 10,51 dollars contre 6,80 dollars attendu ainsi qu’un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions. Coursera affiche un bénéfice par action inférieur aux estimations et maintient ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires.

Dans le secteur financier, Ameriprise dépasse les attentes avec 11,26 dollars de BPA ajusté et 4,81 milliards de dollars de revenus. Principal Finance Group publie un chiffre d'affaires en hausse de 21% à 37 milliards de dollars pour sa division gestion d’actifs.

Le marché américain entrera dans la semaine des mégacaps avec des signaux microéconomiques inégaux, entre surprises positives dans l’industrie et publications plus décevantes dans la consommation, alors que la trajectoire des taux et le niveau du pétrole continuent de peser sur la lecture d’ensemble.

❓ FAQ

Pourquoi les Futures sur le Nasdaq montent-ils avant l’ouverture ?

Les Nasdaq futures progressent surtout grâce à Intel, dont les résultats et les prévisions dépassent les attentes. Le mouvement profite aux semi-conducteurs.

Quel lien entre pétrole et Fed cette semaine ?

Un pétrole plus cher peut ralentir la baisse de l’inflation. La Fed devra donc commenter le risque énergie lors de sa réunion.

Pourquoi Intel influence-t-il autant les semi-conducteurs ?

Intel pèse sur la perception de la demande en puces, en PC, en centres de données et en IA. Une hausse de 27% en avant-Bourse modifie l’humeur sur tout le secteur.

Quels résultats peuvent bouger le Nasdaq futures ?

Apple, Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft concentrent une grande partie du poids du Nasdaq 100. Leurs marges, leurs dépenses d’IA et leurs revenus cloud seront les chiffres à suivre.