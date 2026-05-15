La remontée des taux remet Wall Street sous pression avant l’ouverture, malgré les records de la veille sur les indices boursiers. Le choc vient de trois fronts : inflation japonaise, pétrole plus cher et repli en Asie. L’IA reste le principal soutien des actions, mais le coût du capital reprend la main à court terme.

Le pétrole et les taux pèsent sur Wall Street

Le 10 ans américain au premier plan

Le rendement du Trésor américain à 10 ans grimpe à 4,53%. Le 2 ans monte aussi, à 4,05%. Ce mouvement change l’équation pour Wall Street, car des taux plus hauts réduisent la valeur actuelle des bénéfices futurs.

La probabilité d’une hausse de taux de la Fed en décembre atteint environ 40% d’après l’outil FedWatch du CME. Elle a plus que doublé en une semaine après les chiffres d’inflation américaine. Le marché ne traite donc plus seulement une pause monétaire prolongée.

Le yen passe au-dessus de 158 le dollar et l’euro tombe à 1,1646 $. Le dollar reprend de la hauteur, ce qui pèse sur l’or et l’argent.

Le pétrole réactive le risque inflationniste

Le Brent gagne plus de 1,5% avec le détroit d’Ormuz toujours fermé. Ce passage concentre une part élevée du commerce mondial d’hydrocarbures. Une fermeture prolongée renchérit le fret, l’assurance et les prix de l’énergie.

Au Japon, l’indice des prix à la production augmente de 4,9% sur un an en avril, contre environ 3,0% attendu. Sur un mois, la hausse atteint 2,3%, contre 1% en mars. La guerre au Moyen-Orient et l’envolée des prix du pétrole expliquent une large part de l’accélération.

La hausse des coûts de l’énergie continue donc de se diffuser dans l’industrie japonaise, alors que les marchés obligataires intègrent déjà un maintien de taux élevés plus long qu’anticipé.

Wall Street garde l’IA, mais perd l’appui de l’Asie

L’Asie décroche après les chiffres japonais

Le Nikkei baisse de 2,35%, le Shanghai Composite cède 1% et le Hang Seng perd 1,62%. Le Kospi sud-coréen décroche de plus de 6%.

En Europe, le DAX abandonne 1,67%. Le FTSE 100 recule de 1,65% et le CAC40 de 1,50%. La séance européenne prolonge donc le mouvement asiatique avant l’ouverture américaine.

La veille, le Dow Jones avait repris 0,75%, au-dessus des 50 000 points et le S&P 500 avait franchi 7 500 points pour la première fois. Le Nasdaq avait progressé de 0,73% porté par la demande liée à l’intelligence artificielle. Les futures signalent maintenant une respiration avec une baisse de 1,12% pour le S&P500 et 1,55% pour le Nasdaq 100.

Les valeurs IA restent le noyau du marché

Applied Materials publie un chiffre d’affaires trimestriel de 7,91 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,86$, au-dessus des attentes. Le groupe vise 8,45 à 9,45 milliards de dollars de revenus au trimestre suivant. Son activité d'équipements pour semi-conducteurs devrait croître de plus de 30% en 2026.

Cerebras Systems a gagné plus de 68% jeudi pour sa première séance cotée. Le titre a clôturé à 311$ contre un prix d’introduction fixé à 185$. Le marché primaire reste donc ouvert aux dossiers liés à l’IA.

Anthropic aurait accepté les termes d’une levée de 30 milliards de dollars sur une valorisation de 900 milliards de dollars. Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital et Altimeter mèneraient le tour. Ce chiffre place la course à l’intelligence artificielle au centre des valorisations technologiques.

Résultats d’entreprises: les écarts se creusent

Consommation, industrie et énergie

Boot Barn a publié 538,8 millions de dollars de revenus trimestriels, en hausse de 18,7% sur un an. La prévision de BPA du trimestre en cours, entre 1,61$ et 1,71$, reste sous le consensus de 1,93$.

Boeing recule de 4,73% après les commentaires sur une commande chinoise de 200 avions. Des articles de mars évoquaient auparavant un volume possible de 500 appareils. L’écart entre ces deux chiffres pèse sur les attentes de commandes.

Virgin Galactic publie une perte de 0,81$ par action et 227 000 $ de revenus. Le groupe prévoit une consommation de trésorerie de 87 à 92 millions de dollars au deuxième trimestre. Les tests en vol restent prévus au troisième trimestre 2026.

Finance, santé et logiciels

Figma affiche 333,4 millions de dollars de revenus au premier trimestre, au-dessus des attentes. Le groupe vise 1,422 à 1,428 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel. Sa marge d’EBIT ajusté ressortirait autour de 9%.

Eton Pharmaceuticals dépasse les attentes au premier trimestre avec un BPA ajusté de 0,14 dollar et 24,3 millions de dollars de revenus. Le laboratoire relève aussi ses objectifs annuels, visant une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 30%.

dLocal publie 335,9 millions de dollars de revenus, en hausse de 55%, avec un volume total de paiements de 14,1 milliards de dollars. StoneCo atteint 3,58 milliards de reais de revenus et produits au premier trimestre.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street baisse-t-elle malgré les records récents ?

Wall Street recule car les taux américains montent, le pétrole renchérit le risque inflationniste et les marchés asiatiques ont chuté pendant la nuit.

Pourquoi le pétrole influence-t-il les indices boursiers ?

Le pétrole affecte les coûts de transport, les marges des entreprises et les anticipations d’inflation. Une hausse rapide peut pousser les taux plus haut.

L’intelligence artificielle peut-elle encore soutenir Wall Street ?

L’intelligence artificielle soutient les semi-conducteurs et les logiciels, mais des taux plus élevés réduisent les multiples de valorisation acceptés par les investisseurs.

Pourquoi les rendements obligataires pèsent-ils sur les actions ?

Quand les rendements montent, les obligations souveraines deviennent plus compétitives face aux actions. Les bénéfices futurs valent aussi moins dans les modèles de valorisation.

Quel indicateur surveiller après cette séance ?

Le rendement du 10 ans américain, le prix du pétrole et les prochaines données d’inflation restent les trois repères immédiats pour Wall Street.