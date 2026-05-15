Kevin Warsh fait face à son plus grand défi à ce jour à la Fed. Trump souhaite des baisses de taux, mais l'inflation dit « non »

La nomination de Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Réserve fédérale ouvre un nouveau chapitre de la politique monétaire américaine, mais la place également dans une position extrêmement délicate. Depuis des mois, Donald Trump réclame ouvertement des baisses immédiates des taux d’intérêt, arguant que les coûts d’emprunt restent trop élevés et freinent l’économie. Le problème, cependant, est que les conditions macroéconomiques actuelles laissent très peu de marge de manœuvre à la Fed.

Les derniers chiffres de l’inflation IPC et IPP pour le mois d’avril se sont révélés encore plus élevés que les prévisions déjà révisées des économistes, renforçant l’idée que les pressions inflationnistes dans l’économie américaine restent très fortes. Dans de telles conditions, des baisses rapides des taux seraient difficiles à justifier d’un point de vue économique et pourraient facilement être perçues comme une décision politique plutôt que comme une décision fondée sur les données.

C’est là que le plus grand risque pour M. Warsh commence à se profiler. Si le nouveau président de la Fed tentait de remercier M. Trump pour son soutien politique en faisant pression en faveur de baisses de taux malgré une inflation persistante, il serait immédiatement accusé de compromettre l’indépendance de la banque centrale. Pour les marchés financiers, cela signifierait que la Fed commence à se conformer aux attentes de la Maison Blanche plutôt qu’aux données macroéconomiques. Un tel scénario pourrait nuire à la crédibilité de l’institution tout entière.

De plus, même le président de la Fed ne dispose pas d’une liberté d’action totale. Les décisions relatives aux taux d’intérêt sont prises collectivement par le FOMC, qui comprend d’autres gouverneurs et présidents des banques régionales de la Réserve fédérale. Cela signifie que M. Warsh ne serait pas en mesure d’imposer des baisses de taux à lui seul si le reste du comité estime que l’inflation reste trop élevée.

Un scénario bien plus probable est que M. Warsh tentera de remodeler la Fed d’une autre manière en poursuivant la réduction du bilan de la banque centrale. C’est une question dont il a parlé à maintes reprises, même avant sa nomination. M. Warsh critique depuis longtemps l’expansion massive des actifs de la Fed à la suite des crises récentes et estime que la banque centrale s’est trop impliquée dans les marchés financiers.

Dans le même temps, les tensions géopolitiques compliquent encore davantage la situation pour le nouveau président. Le conflit en cours dans le golfe Persique continue de maintenir les prix du pétrole et de l’énergie à un niveau élevé, ce qui alimente à son tour les pressions inflationnistes. Tant que les prix de l’énergie resteront élevés, la Fed disposera d’une marge de manœuvre limitée pour assouplir sa politique monétaire sans risquer une nouvelle accélération de l’inflation. Le marché obligataire laisse déjà entrevoir des inquiétudes quant au fait que l’inflation et les rendements élevés pourraient perdurer bien plus longtemps.

M. Warsh prend donc ses fonctions à la Fed à un moment exceptionnellement difficile, pris entre la pression politique exercée par M. Trump et la dure réalité d’une inflation persistante. On verra rapidement s’il entend agir principalement en tant que fidèle représentant du président ou en tant que gardien indépendant de la stabilité monétaire américaine.

Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."