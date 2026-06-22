0,02%. C'est la timide progression du contrat à terme sur le S&P 500 ce lundi en séance pré-marché, signalant une ouverture indécise à Wall Street. Les investisseurs ajustent leurs positions sur les indices mondiaux face aux dernières évolutions géopolitiques au Moyen-Orient et à l'attente de données macroéconomiques majeures aux États-Unis. La séance s'annonce contrastée après les gains de la semaine écoulée.

Géopolitique et macroéconomie chahutent les indices

Pourparlers américano-iraniens et tensions à Ormuz

Les négociations diplomatiques menées sous l'égide du Qatar et du Pakistan au Bürgenstock, en Suisse, ont débouché sur l'établissement d'un calendrier de 60 jours en vue d'un accord final entre Washington et Téhéran. Bien que la délégation iranienne ait temporairement quitté la table à la suite de déclarations de Donald Trump évoquant de possibles actions militaires, le dialogue se poursuit par le biais d'un comité de supervision.

En parallèle, le détroit d'Ormuz a traversé une brève période de paralysie après une fermeture décrétée par les Gardiens de la révolution iraniens, réduisant le passage à seulement 5 navires commerciaux contre 26 le jour précédent. L'intervention rapide des médiateurs a permis l'instauration d'un canal de communication sécurisé pour rétablir le transit des cargaisons de matières premières énergétiques. Le ministre iranien des Affaires étrangères a par la suite officialisé la reprise de l'activité sur les terminaux maritimes.

L’accalmie relative sur le plan géopolitique reste néanmoins conditionnée à l'évolution des affrontements au sol. La reprise des combats entre Israël et le Hezbollah au Liban, survenue promptement après la conclusion d'un projet de cessez-le-feu la semaine dernière, fragilise l'ensemble du processus diplomatique régional. Les opérateurs sur les actions internationales surveillent ces foyers de tension dont l'impact sur l'approvisionnement mondial demeure incertain.

Perspectives de la Réserve fédérale et démission à Londres

Sur le front macroéconomique, les marchés monétaires intègrent désormais une probabilité de 75% concernant un relèvement des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine dès le mois de septembre. Les anticipations des opérateurs portent sur un resserrement monétaire cumulé de 41 points de base avant la fin de l'année. La perspective a propulsé le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans à 4,2276%, représentant un sommet inédit depuis les premiers mois de 2025. L'évolution à long terme du S&P 500 reste suspendue aux décisions à venir de l'institution monétaire.

La publication prochaine de l'indice des prix lié aux dépenses de consommation personnelle, l'indicateur d'inflation PCE pour le mois de mai, focalise l'attention de la communauté financière. Le consensus des analystes table sur un rythme annuel de 3,4%, une donnée qui guidera la trajectoire de la banque centrale américaine.

Outre-Atlantique, la sphère politique européenne est rythmée par la démission du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui quitte la direction du gouvernement et du Parti travailliste. Les places financières ont réagi de manière mesurée à cet événement, largement anticipé après les récents scrutins partiels outre-Manche. La livre sterling s'est contractée de 0,19% face au billet vert pour s'échanger à 1,3207 USD. Le rendement de l'emprunt d'État britannique à dix ans est resté stable à 4,85%.

Orientation du S&P 500 et des places mondiales

Ajustements sur le pétrole et les indices européens

Les cours des matières premières énergétiques enregistrent un mouvement de repli en ce début de semaine. Le cours du pétrole Brent recule pour évoluer à 79 dollars le baril, s'installant à nouveau sous le seuil technique des 80 dollars. De son côté, la référence américaine, le WTI, fléchit également pour s'établir à 76 dollars le baril au cours des échanges.

Le reflux des prix de l'énergie intervient alors que les matières premières intègrent la reprise du trafic maritime au Moyen-Orient. L'or cède également du terrain et la remontée des rendements obligataires des bons du Trésor pèse sur les actifs ne distribuant pas de coupon. L’accalmie géopolitique pèse directement sur le cours du pétrole léger américain.

En Europe, les indices européens affichent des trajectoires disparates en cours de séance. À Paris, le CAC 40 recule de 0,58%, le DAX allemand abandonne 0,17% pour s'établir à 24 929 points. À l'inverse, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 s'adjuge une hausse marginale de 0,04% et le FTSE 100 à Londres progresse de 0,40% à 10 405,01 points.

Trajectoire positive pour les bourses asiatiques

Les places financières asiatiques ont achevé leurs sessions sur une note globalement constructive, portées par les signes d'apaisement diplomatique. À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei 225 a bondi de 1,96% pour terminer à 72 353 points, soutenu par le soulagement sectoriel. Le Topix s'est quant à lui apprécié de 1,24%, confirmant l'orientation favorable des flux de capitaux en Asie.

En Chine continentale, la Banque populaire a choisi la stabilité en maintenant ses taux préférentiels de prêt inchangés pour le treizième mois consécutif, à 3,00% pour l'échéance à un an et 3,50% pour celle à cinq ans. La décision a favorisé la progression du Shanghai Composite qui grimpe de 1,78%, alors que le CSI 300 progresse de 2,39%. Seul l'indice Hang Seng d’Hong Kong s'est inscrit en baisse, abandonnant 0,65% en fin de parcours.

Enfin, en Corée du Sud, l'indice KOSPI a complété ce tableau régional en s'octroyant une hausse de 0,69% pour clore à 9 115 points. Les investisseurs asiatiques ont ainsi salué la réouverture des voies commerciales dans le golfe Persique. La dynamique positive offre un contrepoids à l'attentisme observé sur les contrats à terme liés au S&P 500.

Actualités des entreprises et fusions sectorielles

Mouvements majeurs dans la santé et l'industrie

Le secteur de la biotechnologie est en ébullition avec l'annonce du rachat imminent d'Apogee Therapeutics par le groupe pharmaceutique AbbVie. La transaction en numéraire, évaluée à environ 10,9 milliards de dollars, représente une prime de 60% par rapport au cours de clôture de 90,38 dollars enregistré jeudi. Le titre de la société cible bondit de 47,11% dans les transactions électroniques précédant l'ouverture.

Dans le domaine industriel, Arcosa fait l'objet de rumeurs avancées d'acquisition par le géant irlandais des matériaux de construction CRH pour un montant supérieur à 8 milliards de dollars. Par ailleurs, Enphase a conclu un accord stratégique portant sur la cession de 150 millions de dollars de crédits d'impôt liés à la production manufacturière avancée pour l'exercice 2026. L'activité des fusions et acquisitions soutient le compartiment des capitalisations industrielles.

Sur le front des semi-conducteurs, les investisseurs anticipent la publication des résultats financiers du fabricant de puces mémoire Micron, prévue plus tard cette semaine. Par ailleurs, la puissance chinoise a placé plusieurs entités américaines, dont MP Materials et USA Rare Earth, sur sa liste de contrôle des exportations. La mesure de rétorsion fait suite aux restrictions commerciales imposées par Washington à l'encontre de technologies asiatiques.

Partenariats technologiques et divertissement à Wall Street

Getty a officialisé l'intégration de sa bibliothèque d'images au sein des fonctionnalités de l'outil ChatGPT, développé par OpenAI. Le partenariat marque un changement de stratégie pour l'agence de contenu visuel, bien que les détails financiers de l'accord n'aient pas été divulgués par les partenaires. Les deux entités n'ont pas précisé si ces données serviraient à l'entraînement des futurs modèles d'intelligence artificielle.

Dans le secteur des médias, le cinquième opus de la franchise Toy Story, produit par les studios Pixar de Disney, a réalisé un démarrage historique en engrangeant 160 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord lors de son premier week-end. À l'échelle internationale, les recettes s'élèvent à 152 millions de dollars, portant le box-office mondial à 312 millions de dollars en trois jours. La performance valide la stratégie de distribution du groupe de divertissement.

Dans le domaine des infrastructures numériques, Meta a finalisé des accords de fourniture de puissance de calcul avec Crusoe, garantissant une capacité de 1,6 gigawatt via des centres de données situés au Texas et dans le Missouri. Le secteur de la technologie, fortement représenté au sein du Nasdaq 100, continue de capter l'essentiel des investissements. Les initiatives visent à sécuriser les capacités de calcul requises pour l'intelligence artificielle à l'échelle des actions technologiques américaines.

FAQ sur l’actualité avant l’ouverture US❓

Quels facteurs influencent l'évolution du S&P 500 avant l'ouverture de Wall Street ? Les contrats à terme sur le S&P 500 réagissent principalement aux publications macroéconomiques imminentes, comme l'indice d'inflation PCE, et aux événements géopolitiques mondiaux. Les annonces de fusions et acquisitions ainsi que les résultats des grandes entreprises technologiques pèsent également sur l'orientation initiale des indices américains.

Pourquoi le cours du pétrole recule-t-il malgré les tensions dans le détroit d'Ormuz ? Le cours du pétrole Brent et WTI enregistre un repli en raison de la réouverture rapide des terminaux maritimes et de la mise en place de voies de communication sécurisées par les médiateurs en Suisse. La reprise du trafic commercial régulier compense les inquiétudes liées aux frictions politiques à court terme au Moyen-Orient.

Comment réagissent les indices européens face aux incertitudes politiques au Royaume-Uni ? Les indices européens manifestent une réaction modérée face à la démission du Premier ministre britannique. Cet événement ayant été largement anticipé par les opérateurs sur les actions, la volatilité est restée contenue sur la livre sterling et les rendements obligataires souverains.