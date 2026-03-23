S&P 500 et Nasdaq 100 : Les marchés rebondissent après l’apaisement au Moyen-Orient

Points clés Donald Trump annonce une pause des frappes contre l’Iran

Le pétrole chute jusqu’à 10% et repasse sous 100$

Les Bourses européennes rebondissent fortement

Les tensions géopolitiques s’apaisent temporairement

Les investisseurs retrouvent de l’appétit pour le risque

Les marchés financiers ont fortement réagi à un soudain apaisement géopolitique, après l’annonce par Donald Trump d’une suspension temporaire des frappes américaines contre les infrastructures énergétiques iraniennes. 📉 Le pétrole chute brutalement Une réaction immédiate des marchés Dans un message publié sur Truth Social, le président américain a annoncé avoir ordonné une pause de cinq jours des frappes visant les installations énergétiques iraniennes. Il a également évoqué des échanges « très positifs et fructueux » avec Téhéran, laissant entrevoir une possible désescalade du conflit. Ces déclarations ont entraîné une chute rapide des prix du pétrole : Le Brent a brièvement repassé sous les 100 dollars

a brièvement repassé sous les Une baisse allant jusqu’à -10% en séance

en séance Vers 14h00 : Brent -7% à 103,76$

WTI en recul à 91,61$ Ce mouvement marque un retournement brutal après plusieurs séances de forte hausse liées aux tensions au Moyen-Orient. 📈 Les marchés actions se retournent L’Europe repasse dans le vert Dans le même temps, les marchés actions européens ont inversé leur tendance. Après avoir chuté de plus de 2% en matinée, les indices ont rebondi : CAC 40 (Paris) : +1% vers 13h30

DAX (Francfort) : +1,6% Ce retournement illustre le lien direct entre la détente des prix de l’énergie et l’amélioration du sentiment de marché. Un retour de l’appétit pour le risque La baisse du pétrole réduit les craintes d’un choc inflationniste et d’un ralentissement économique, ce qui favorise les actifs risqués comme les actions. Les investisseurs réagissent positivement à la perspective d’un apaisement du conflit, même temporaire. 🌍 Un signal fort pour les marchés mondiaux Moins de pression sur l’inflation La détente des prix de l’énergie pourrait alléger la pression sur l’inflation, un facteur clé pour les banques centrales, notamment la Réserve fédérale. Un pétrole moins cher est généralement perçu comme favorable à la consommation et à la croissance. Un apaisement encore fragile Malgré ce rebond, la situation reste incertaine. La pause annoncée est limitée à cinq jours et dépend de la poursuite des discussions entre Washington et Téhéran. Les marchés resteront donc très sensibles à toute évolution diplomatique. 📊 Une séance calme côté macroéconomie Sur le plan économique, la journée est relativement calme. Les investisseurs surveilleront : 15h00 : dépenses de construction (janvier) 🏢 Actualités entreprises Accenture a annoncé un investissement dans DaVinci Commerce , spécialisé dans le commerce basé sur l’IA

a annoncé un investissement dans , spécialisé dans le commerce basé sur l’IA Pfizer et Valneva ont indiqué que leur vaccin contre la maladie de Lyme avait montré une efficacité supérieure à 70% en phase avancée ❓ FAQ Pourquoi le pétrole chute-t-il fortement ?

En raison de l’annonce par Donald Trump d’une pause des frappes contre l’Iran et de perspectives de désescalade. Pourquoi les Bourses européennes rebondissent-elles ?

La baisse du pétrole réduit les craintes d’inflation et améliore les perspectives économiques. Cette accalmie est-elle durable ?

Elle reste incertaine, car la suspension des frappes est temporaire. Quel est l’impact sur l’inflation ?

Un recul du pétrole pourrait freiner la hausse des prix à court terme. Quels indicateurs sont attendus aujourd’hui ?

Les dépenses de construction aux États-Unis.

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