Le Nasdaq reste porté par les valeurs liées à l’IA, notamment les semi-conducteurs et les grandes capitalisations technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records lundi, mais le VIX a repris et se situe actuellement autour de 19. L’IPC américain domine l’attention dans un marché déjà tendu par le pétrole et les taux.

Nasdaq : l’IA pousse encore les records

Semi-conducteurs : le SOX franchit 12 000 points

Le Philadelphia Semiconductor Index a dépassé 12 000 points lundi, avec une hausse de 2,59% sur la séance. Depuis le début du mois, l’indice gagne 15%. Depuis janvier, la progression atteint près de 65%.

Les fabricants de puces restent au centre du mouvement haussier à Wall Street. Nvidia, AMD, Broadcom ou Micron prolongent leur progression, soutenus par les dépenses liées aux infrastructures d’intelligence artificielle et aux centres de données.

Le Nasdaq 100 continue ainsi d’inscrire de nouveaux sommets, porté par les valeurs technologiques les plus exposées à l’IA. Malgré quelques prises de bénéfices sur les futures américains mardi matin, la dynamique observée depuis six semaines reste intacte.

Les Futures américains ralentissent

Les Futures du Nasdaq reculent de -0,99% après six semaines de hausse quasi continue des valeurs technologiques. Le mouvement est limité, mais il contraste avec la progression observée depuis début avril sur les grandes capitalisations américaines.

Les investisseurs surveillent désormais davantage les niveaux de valorisation dans la technologie, surtout dans les semi-conducteurs et les groupes exposés à l’intelligence artificielle. La hausse rapide du secteur pousse aussi certains investisseurs à prendre des bénéfices.

L’inflation annuelle légèrement supérieure aux attentes entretient la tension sur les rendements obligataires et limite l’appétit pour les valeurs de croissance.

IPC américain : l’inflation teste Wall Street

Le pétrole complique la lecture de la Fed

L’IPC américain d’avril ressort en hausse de 0,6% sur un mois, conforme aux attentes, après 0,9% en mars. Sur un an, l’inflation atteint 3,8%, légèrement au-dessus du consensus de 3,7%, contre 3,3% le mois précédent. Hors alimentation et énergie, l’IPC sous-jacent progresse de 0,4% sur un mois, contre 0,2% précédemment, tandis que la hausse annuelle atteint 2,8%, contre 2,7% attendu.

Le pétrole reste l’un des principaux facteurs de tension sur l’inflation. Les prix du brut remontent avec le conflit Iran-États-Unis et la paralysie du trafic dans le détroit d’Ormuz. Le Brent atteint 107,58 dollars par baril et le WTI 101,40.

Les rendements américains se tendent après la publication. Le taux à deux ans évolue autour de 3,96% et le dix ans vers 4,43%. Une inflation annuelle légèrement supérieure aux attentes réduit encore la probabilité d’une baisse rapide des taux de la Fed.

Le VIX monte malgré les records des indices américains

Le VIX est remonté à près de 19 alors que le S&P 500 et le Nasdaq 100 atteignent de nouveaux records lundi. La hausse de l’indice de la volatilité montre que le coût des protections progresse malgré la progression des indices américains.

Néanmoins, le rally repose surtout sur la technologie, les puces et quelques grandes capitalisations. Le reste de la cote participe moins.

La séance du jour comporte plusieurs publications économiques américaines, dont l’indice NFIB de confiance des petites entreprises pour le mois d’avril et l’inflation. Le budget fédéral est attendu à 20h00 et les stocks de pétrole brut (API) à 22h30.

Europe, Asie et entreprises : séance plus défensive

Les indices mondiaux se replient avant l’ouverture de Wall Street

En Asie, le Nikkei a progressé de 0,53%, le Shanghai Composite a perdu 0,25% et le Hang Seng a reculé de 0,22%. Les marchés chinois n’ont donc pas suivi la hausse des valeurs technologiques américaines.

En Europe, le DAX recule de 1,17%, le FTSE 100 de 0,41% et le CAC 40 de 0,67%, dans un marché également plus hésitant du côté des futures américains.

Le dollar rebondit, Bitcoin et les métaux précieux reculent. Le contraste est net avec le compartiment IA, encore soutenu par les flux vers les actions technologiques.

Résultats : réactions fortes sur les valeurs individuelles

Dans la consommation, American Public Education publie un BPA ajusté de 0,94 dollar, au-dessus des 0,67 dollar attendus. GameStop recule après le rejet par eBay de son offre de 56 milliards de dollars.

Dans la santé, Halozyme dépasse les attentes et annonce un programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars. Hims & Hers baisse après un chiffre d’affaires trimestriel de 608 millions de dollars, inférieur au consensus.

Côté technologie, Sea publie 7,1 milliards de dollars de revenus au premier trimestre. Rigetti affiche 4,4 millions de dollars de chiffre d’affaires, au-dessus des attentes.

❓ FAQ

Pourquoi le Nasdaq monte-t-il autant avec l’IA ?

Le Nasdaq profite de la concentration des achats sur les mégacapitalisations technologiques et les semi-conducteurs. La hausse du SOX de 70% depuis janvier montre le poids du thème IA.

Pourquoi le VIX remonte-t-il si le S&P 500 bat des records ?

Le VIX mesure le prix de la protection sur le S&P 500. Sa hausse indique que certains opérateurs couvrent leurs portefeuilles malgré les records des indices.

Pourquoi l’IPC américain compte-t-il pour le Nasdaq ?

L’IPC américain influence les anticipations de taux de la Fed. Des taux plus hauts pèsent davantage sur les valeurs de croissance, très présentes dans le Nasdaq.

Quel lien entre pétrole et inflation américaine ?

Le pétrole WTI affecte les prix de l’énergie, du transport et de certaines chaînes de production. Une hausse durable du brut peut maintenir l’inflation au-dessus de la cible de la Fed.

Le rally des semi-conducteurs peut-il fragiliser Wall Street ?

Oui, si la hausse reste concentrée. Quand les semi-conducteurs portent l’essentiel du mouvement, une correction du secteur peut peser sur le Nasdaq et le S&P 500.