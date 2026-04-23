La note dominante de la séance du jour reste géopolitique. Brent vers les 103 $, WTI proche de 93-95 $ et futures américains en baisse d’environ 0,4% avant l’ouverture. Les pourparlers entre Washington et Téhéran n’ont pas repris et le détroit d’Ormuz reste perturbé. Les marchés actions reviennent à une lecture plus défensive, avec le pétrole brut, les indices européens et le calendrier de résultats au premier plan.

Marchés actions : ouverture plus fragile

Le pétrole redonne la priorité au risque géopolitique

Le premier signal vient de l’énergie. Le Brent s’est installé aux alentours des 103$, tandis que le WTI évolue autour de 93-95$. Pour les marchés actions, ce niveau renchérit immédiatement la facture énergétique et remet la question de l’inflation importée sur la table.

Le facteur central reste le détroit d’Ormuz. La fermeture de cette voie maritime a déjà réduit la fluidité du transport pétrolier, et l’EIA souligne dans sa perspective d’avril que cette rupture d’acheminement a eu un effet marqué sur l’offre disponible. L’agence note elle aussi, dans son rapport mensuel, que le marché reste très sensible à toute nouvelle coupure dans le Golfe.

Le niveau du pétrole modifie aussi la lecture sectorielle. Les compagnies aériennes, les industriels consommateurs d’énergie et une partie de la consommation discrétionnaire se retrouvent sous pression relative, alors que les valeurs liées à l’énergie gardent un soutien mécanique.

Asie, Europe et Futures US donnent le ton

La nuit asiatique a envoyé un signal plus hésitant qu’en début de semaine. Le Nikkei a reculé de 0,60% à 59 216 et l’indice Hang Seng a chuté de 0,95% à 25 915. La publication de données macroéconomiques a rythmé la séance. Le PMI manufacturier flash du Japon a atteint 54,9 contre 51,6 en mars, alors que le PMI services est revenu à 51,2 contre 53,4.

Un PMI manufacturier au-dessus de 50 signale une expansion de l’activité, mais le reflux du service suggère une dynamique moins homogène qu’attendu. Le Japon ne subit pas un ralentissement brutal, mais ne fournit pas non plus un argument suffisant pour neutraliser le choc pétrolier.

En Europe, le DAX et le FTSE 100 reculent aussi. Les futures US sont orientés à la baisse après les records de la veille. Les futures sur le Dow Jones reculent de 0,65%, les Futures sur le S&P 500 de 0,42% et les Futures sur le Nasdaq 100 de 0,40% avant l’ouverture, ce qui replace la séance sous le signe des arbitrages.

Résultats d’entreprises : tri plus sévère

Les publications mal reçues pèsent sur la cote

Le premier bloc de publications a ramené la sélection de titres au centre des allocations. Tesla a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 22,39 milliards de dollars, inférieur au consensus de 22,6 milliards, avec un BPA ajusté supérieur aux attentes à 0,41$. Les points les plus discutés restent toutefois le flux de trésorerie libre attendu en territoire négatif sur le reste de l’année et les dépenses d’investissement (capex) 2026, annoncé à plus de 25 milliards de dollars.

Le marché devrait également sanctionner plusieurs dossiers industriels et technologiques. Honeywell a abaissé sa prévision de flux de trésorerie opérationnel 2026, Lockheed Martin a manqué sur le BPA et le chiffre d’affaires, tandis que ServiceNow a souffert d’un retard de signatures au Moyen-Orient. IBM, malgré un BPA supérieur au consensus et une croissance de plus de 5% attendue à changes constants sur l’année, a aussi été rangé parmi les replis attendus de la séance.

Cette dispersion rappelle une règle simple du moment: la saison des résultats d’entreprises ne se joue pas seulement sur le BPA. Les dépenses d’investissement, la qualité des carnets de commandes, la visibilité sur les prochains trimestres et l’exposition au Moyen-Orient sont méticuleusement scrutés par les investisseurs.

Les dossiers qui résistent gardent un effet de soutien

Le tableau n’est pas uniformément négatif. Texas Instruments a livré un BPA de 1,68 $ contre 1,37 $ attendu, un chiffre d’affaires de 4,825 milliards contre 4,525 milliards attendus, et surtout une guidance du deuxième trimestre supérieure au consensus. United Rentals a aussi relevé sa prévision annuelle de chiffre d’affaires et d’EBITDA ajusté, ce qui soutient l’idée d’une demande encore ferme dans les grands projets.

Dow a publié une perte ajustée par action moins importante que prévu, avec des ventes supérieures au consensus, en mettant en avant l’effet des actions tarifaires sur ses prix. Dans un environnement de coûts élevés, cette capacité à défendre les marges reste un filtre utile pour lire les résultats d’entreprises.

Le calendrier de ce jeudi reste dense en publications de résultats. La macro n’a pas disparu pour autant et la Fed entre dans sa période de silence avant le FOMC de mercredi prochain.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés actions reculent-ils ce jeudi matin ?

Le repli des marchés actions tient à deux facteurs combinés: la tension sur le pétrole brut après l’arrêt des discussions américano-iraniennes et une lecture plus sévère de plusieurs publications d’entreprises, surtout dans la technologie et l’industrie.

Pourquoi le pétrole brut pèse-t-il autant sur la séance ?

Le pétrole brut réagit au blocage du détroit d’Ormuz, un passage majeur pour l’approvisionnement mondial. Quand le Brent remonte au-dessus de 103 $, le marché réévalue le risque inflationniste, les marges de certains secteurs et les anticipations de taux.

Que disent les futures US avant l’ouverture de Wall Street ?

Les futures US indiquent un début de séance en baisse, autour de 0,4% pour les grands indices américains avant l’ouverture. Ce signal ne préjuge pas de la clôture, mais il donne le ton sur l’équilibre entre prises de bénéfices et rachats sur repli.

Pourquoi les résultats d’entreprises comptent-ils autant aujourd’hui ?

Les résultats d’entreprises servent de test immédiat sur la capacité des groupes à protéger leurs marges et à tenir leurs objectifs dans un contexte de coûts plus élevés. Cette séance le montre bien: la réaction dépend moins du seul BPA que du capex, de la guidance et de la visibilité sectorielle.