L’attention se porte ce mardi sur Wall Street, où les contrats à terme repartent à la hausse après un repli modéré lundi. L’actualité du jour mêle géopolitique, résultats d’entreprises et rotation sectorielle, avec Apple au centre des attentions.

Wall Street : entre publications et incertitudes géopolitiques

Les futures américains repartent à la hausse

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient mis fin lundi à leur séquence haussière. Le recul n’a toutefois pas inversé le ton du pré-marché, les futures américains signalent une ouverture plus ferme ce mardi. Les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 progressent de 0,45% et 0,52% respectivement.

Le Dow Jones se distingue avant ouverture, porté par la hausse d’UnitedHealth après des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de prévisions annuelles. Le compartiment santé apporte ainsi un soutien immédiat à l’indice.

En Europe et en Asie, le biais reste positif. Le Nikkei a gagné 0,96%, tandis que le DAX progresse d’environ 0,59% et le FR40 d’environ 0,10% . Ce décor laisse à Wall Street un point d’entrée plus favorable, sans effacer la nervosité liée au Moyen-Orient.

L’Iran, la trêve et le pétrole restent dans les cours

Le dossier iranien reste l’un des premiers paramètres de séance. Le président américain a indiqué lundi qu’une extension de la trêve temporaire avec l’Iran n’était pas l’hypothèse privilégiée dans l’immédiat.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient influent directement sur les anticipations autour de l’énergie, du coût du transport et des marges des groupes exposés au carburant.

Pour les investisseurs, la lecture est simple. Une hausse durable du brut alimente la pression sur les coûts de certaines entreprises, pèse sur la consommation et complique la lecture de l’inflation. Le lien entre géopolitique, pétrole et valorisations reste l’un des fils directeurs de la séance.

Apple et les résultats redessinent Wall Street

Apple change de dirigeant, John Ternus prend le relais

Apple a annoncé que Tim Cook quittera le poste de directeur général pour devenir président exécutif, tandis que John Ternus prendra la direction générale le 1er septembre 2026. Il supervise aujourd’hui les équipes produits en qualité de vice-président de l’ingénierie matérielle.

Le marché suit ce changement pour une raison précise : Apple entre dans une phase où la discipline industrielle ne suffit plus à elle seule. La question porte désormais sur la capacité du groupe à accélérer dans l’intelligence artificielle, après plusieurs trimestres où cet axe a semblé moins lisible que chez certains concurrents.

Le titre n’est pas seul à animer la séance technologique. Amazon a aussi indiqué un investissement additionnel de 5 milliards de dollars dans Anthropic, avec jusqu’à 20 milliards de dollars supplémentaires conditionnés à certains objectifs commerciaux. Pour Wall Street, cela renforce la place de l’IA comme thème dominant du secteur, au moment même où Apple change de gouvernance.

UNH.US, GE.US, MMM.US soutiennent le début de séance

Les publications du matin donnent un appui concret au marché. UnitedHealth a publié un bénéfice ajusté par action de $7,23 pour le premier trimestre, contre $6,61 attendus, avec un chiffre d’affaires de 111,7 milliards de dollars et une prévision annuelle relevée.

Le bloc industriel tient aussi. GE Aerospace a dépassé les attentes avec un BPA ajusté de $1,86 et 11,61 milliards de dollars de revenus. 3M a affiché un BPA ajusté de $2,14 par action ainsi que 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Dans le logement, D.R. Horton a livré des chiffres supérieurs au consensus, avec 24 992 commandes nettes de logements et une valeur de commandes de 9,2 milliards de dollars. À l’inverse, la hausse des coûts énergétiques reste un angle de fragilité pour certains groupes plus sensibles au carburant ou au fret.

Ventes au détail et Fed : le macro reprend la main sur les marchés

Les ventes au détail de mars deviennent le chiffre du jour

Les ventes au détail américaines de mars doivent être publiées ce 21 avril 2026. Pour février 2026, le Bureau du recensement indiquait une hausse mensuelle de 0,6%.

Le rendez-vous est suivi de près parce qu’il renseigne directement sur le niveau de consommation américaine, soit le principal moteur de l’activité outre-Atlantique. Une lecture plus forte que prévu renforcerait l’idée d’une demande encore ferme. Une lecture plus faible relancerait, au contraire, le débat sur un tassement du consommateur.

Pour Wall Street, l’effet de ce chiffre dépasse le commerce de détail. Il peut jouer sur les rendements obligataires, les anticipations de baisse de taux et la hiérarchie entre valeurs de croissance, financières et titres plus cycliques.

La Fed reste muette, Kevin Warsh occupe le devant de la scène

La Réserve fédérale est entrée dans sa période de réserve avant la prochaine réunion du FOMC. En pratique, les membres ne commentent plus l’orientation monétaire, ce qui donne davantage de poids aux statistiques et aux événements politiques du jour.

Dans ce cadre, l’audition de Kevin Warsh devant la commission du Sénat prend une place particulière. La commission a bien inscrit une audition sur sa nomination comme membre et président du conseil des gouverneurs de la Fed, avec une séance annoncée pour le 21 avril 2026.

Le marché surveillera donc deux choses en parallèle : la solidité du consommateur américain et le signal institutionnel envoyé autour de la future direction de la banque centrale. Ce double agenda suffit à maintenir Wall Street sous tension dès l’ouverture.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street ouvre-t-elle en hausse ce mardi ?

Les futures indiquent un biais positif avant l’ouverture, porté par plusieurs publications supérieures aux attentes, en particulier UnitedHealth, et par un ton encore ferme sur les grandes valeurs de croissance malgré le repli de lundi sur Wall Street.

Pourquoi Apple pèse-t-elle autant sur Wall Street aujourd’hui ?

Apple change de direction générale, avec John Ternus qui remplacera Tim Cook au 1er septembre 2026. Pour Wall Street, ce passage de relais compte car il touche l’une des plus fortes capitalisations mondiales et intervient au moment où l’IA rebat la hiérarchie de la tech.

Que regardent les investisseurs dans les ventes au détail américaines ?

Les ventes au détail donnent une mesure rapide de la consommation. Une progression plus forte peut soutenir l’idée d’une économie encore résistante, tandis qu’un chiffre plus faible peut peser sur les perspectives de croissance à Wall Street.

Quel lien entre l’Iran et les actions américaines ?

Le dossier iranien agit surtout via le pétrole. Si les tensions prolongent la hausse de l’énergie, certains coûts d’exploitation augmentent, notamment dans le transport aérien, ce qui peut modifier les anticipations de bénéfices sur Wall Street.

Pourquoi la nomination de Kevin Warsh intéresse-t-elle Wall Street ?

Parce que la future direction de la Fed influence les taux, le dollar et les valorisations boursières. Même sans décision monétaire ce mardi, l’audition de Kevin Warsh nourrit déjà les anticipations de marché.