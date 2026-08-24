Les futures américains affichent un repli avant l’ouverture de la séance US, prolongeant les retraits observés la semaine passée sur les grands indices boursiers. Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent de 0,20% et ceux du Nasdaq 100 cèdent 0,57%. En Europe, le CAC 40 abandonne 0,17% à la mi-séance et le DAX 0,05% dans un climat de réserve globale. Les opérateurs de marché calent leur positionnement sur deux échéances : la publication trimestrielle du groupe Nvidia et l'ouverture du symposium de Jackson Hole.

Les futures américains sous pression avant Wall Street

Des contrats à terme plombés par les risques géopolitiques

Les contrats à terme subissent la montée des tensions commerciales sur le continent nord-américain. Les discussions entre Washington et Ottawa ont échoué au cours du week-end, provoquant la mise en place de barrières douanières de 50% sur près de 20 milliards de dollars de produits canadiens importés. La rupture bénéficie aux producteurs d'acier côtés sur les actions américaines, notamment Nucor et Cleveland-Cliffs. En réponse, le gouvernement canadien promet une réplique équivalente pour défendre ses entreprises.

La situation géopolitique s'alourdit également au Moyen-Orient à la suite des annonces du département du Trésor américain concernant de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. La nervosité soutient les cours des matières premières et en particulier des métaux précieux. L'or progresse de +1%, pour s'établir à 4 660 $ l'once.

Sur le marché obligataire, la remontée des rendements souverains exerce une pression directe sur les valorisations des valeurs technologiques. Les bourses asiatiques ont clôturé sur un repli net, à l'image du Nikkei japonais qui perd 0,72% à 65 508 points et du Hang Seng de Hong Kong qui chute de 1,89% à 25 517 points. En Europe, la prudence domine avec un Euro Stoxx 50 en baisse de 0,11% et un FTSE 100 stable à 10 815 points.

Attentisme général avant Nvidia et Jackson Hole

Les investisseurs temporisent l'orientation de leurs portefeuilles à la veille d'une séquence calendaire décisive. Le géant des puces d'intelligence artificielle Nvidia présentera ses résultats financiers mercredi soir, un événement capable d'orienter l'ensemble du secteur technologique mondial. Vendredi, l'attention se portera sur le début du symposium économique de la Réserve fédérale à Jackson Hole. Les déclarations des banquiers centraux guideront les anticipations concernant la trajectoire des taux d'intérêt.

Sur le plan opérationnel, Nvidia signale à certains de ses grands clients une hausse de tarif supérieure à 15% sur ses serveurs IA. La révision tarifaire s'explique par l'augmentation des coûts d'approvisionnement en composants mémoire. Parallèlement, le groupe négocie une prise de participation dans la start-up Perplexity sur la base d'une valorisation excédant 30 milliards de dollars.

Dans le secteur du commerce électronique chinois, l'investisseur Michael Burry a cédé sa participation au capital d'Alibaba au profit de JD.com. La décision intervient alors qu'Alibaba lance un placement d'actions de 80 milliards de HKD (10,2 milliards de dollars) au prix de 112,70 HKD par titre pour financer ses infrastructures d'IA. De son côté, PDD Holdings enregistre une hausse de 8% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre à 112,36 milliards de yuans, un niveau inférieur aux prévisions du consensus.

Actualités sectorielles et annonces d'entreprises

Mouvements dans la technologie et l'industrie

La tendance d'investissement reste vive dans les technologies de pointe et les véhicules électriques. Le constructeur chinois XPeng a levé plus de 900 millions de dollars pour sa filiale de robotique humanoïde, portant sa valorisation post-financement à plus de 6,3 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, la société affiche un chiffre d'affaires de 2,91 milliards de dollars et livre 103 295 véhicules, malgré une perte ajustée par action de 0,19 $.

Dans le domaine des levées de fonds obligataires, SoftBank prépare une émission record de 1 000 milliards de yens auprès des particuliers japonais. Le montant servira à alimenter les engagements de financement du conglomérat auprès d'OpenAI. En Chine, les autorités ouvrent l'accès à un dispositif de crédit de 800 milliards de yuans destiné aux projets d'infrastructure des collectivités locales.

Source : xStation5

Développements dans la santé et la consommation

Le secteur de la construction résidentielle américaine bénéficie d'un suivi positif de la part des cabinets d'analyse. PulteGroup voit sa recommandation rehaussée à la surperformance par Wolfe Research. L'analyste met en avant l'équilibre de sa clientèle pour faire face aux variations de la demande de logements.

Dans la santé et la pharmacie, la Commission européenne autorise la commercialisation du traitement Trodelvy de Gilead Sciences en combinaison avec le Keytruda. L'autorité réglementaire américaine octroie un statut de revue prioritaire au Jemperli développé par GSK dans le traitement du cancer du rectum, avec une décision attendue en février.

Sur le marché des médias, la fusion de 81 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros fait l'objet d'exigences réglementaires en Californie concernant la cession de chaînes câblées. Du côté des opérations de marchés de capitaux, Applied Optoelectronics conclut un accord de placement d'actions jusqu'à 600 millions de dollars.

❓ FAQ sur les Futures US avant l’ouverture

Pourquoi les futures américains reculent-ils avant l'ouverture de Wall Street ? Le repli des futures américains s'explique par le renforcement des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada, la perspective de nouvelles sanctions économiques visant l'Iran et l'attentisme des investisseurs avant la publication des résultats de Nvidia et l'ouverture du symposium de Jackson Hole.

Quels événements macroéconomiques et d'entreprises vont animer Wall Street cette semaine ? Les marchés surveilleront principalement les résultats financiers de la société Nvidia attendus mercredi soir ainsi que les discours des responsables de la Réserve fédérale lors du symposium de Jackson Hole qui débute vendredi.

Comment la hausse des droits de douane canado-américains impacte-t-elle le secteur métallurgique ? L'application de droits de douane de 50% sur des marchandises canadiennes favorise la demande pour la production nationale américaine, ce qui soutient le cours des titres de producteurs d'acier cotés sur les actions américaines.

Comment s'exposer aux grands indices boursiers internationaux ? Un investisseur peut diversifier ses positions en se tournant vers des actions individuelles de grandes capitalisations technologiques ou en utilisant des fonds indiciels cotés (ETF) répliquant la performance du S&P 500 ou du Nasdaq 100.