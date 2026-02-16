Le marché anticipe un ralentissement progressif de la croissance en 2026.

Croissance des bénéfices de 13.2% sur un an, cinquième trimestre consécutif à deux chiffres.

74% des entreprises du S&P 500 ont dépassé les attentes sur le BPA au T4 2025.

La saison des résultats du quatrième trimestre 2025 confirme que la dynamique bénéficiaire américaine reste robuste. À mesure que la période de publication touche à sa fin, le constat est clair : les entreprises ne se contentent pas de dépasser les attentes, elles le font de manière relativement large, tant sur les bénéfices que sur les revenus.

Mais dans un contexte de valorisations élevées, la question centrale n’est plus seulement celle de la croissance. Elle porte désormais sur la qualité, la durabilité et la capacité des entreprises à maintenir ce rythme face à une base de comparaison plus exigeante en 2026.

📈 Saison des résultats du S&P 500 : une dynamique toujours solide

Des bénéfices en forte progression

À ce stade, 74% des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats. Parmi elles, 74% ont dépassé les attentes sur le bénéfice par action (BPA), 6% ont publié en ligne avec les estimations et 20% ont déçu.

La croissance bénéficiaire agrégée ressort à 13.2% sur un an pour le T4 2025. Si cette tendance se confirme, il s’agira du cinquième trimestre consécutif de progression à deux chiffres. Le cycle bénéficiaire reste donc clairement en phase d’expansion.

Certes, le taux de surprises positives est légèrement inférieur aux moyennes à 5 ans (78%) et à 10 ans (76%). Toutefois, l’ampleur des surprises reste solide, avec un dépassement moyen de 7.2% au-dessus des estimations, proche des normes historiques.

Des revenus en accélération notable

La progression des revenus constitue un signal particulièrement important. La croissance du chiffre d’affaires ressort à 9.0% sur un an, soit le rythme le plus rapide depuis le T3 2022.

Cette performance a été révisée progressivement à la hausse :

6.5% fin septembre

7.8% fin décembre

9.0% mi-février

Autrement dit, les estimations ont été ajustées positivement au fil des publications. Cela contraste avec les périodes où les analystes réduisent continuellement leurs prévisions.

Au total, 73% des entreprises ont dépassé les attentes sur les revenus, un chiffre supérieur aux moyennes à 5 ans (70%) et à 10 ans (66%). Il s’agit par ailleurs du 21e trimestre consécutif de croissance des revenus pour l’indice.

🏭 Quels secteurs tirent la croissance du S&P 500 ?

Technologie et services de communication en tête

Depuis le 31 décembre, quatre secteurs ont principalement contribué à l’amélioration des perspectives de revenus : Technologies de l’information, Santé, Services de communication et Industrie.

Dans la technologie, plusieurs géants ont dépassé les attentes :

Apple : 143.76 milliards de dollars contre 138.39 milliards attendus

Super Micro Computer : 12.68 milliards contre 10.42 milliards

Microsoft : 81.27 milliards contre 80.31 milliards

La croissance sectorielle atteint désormais 20.6%, contre 17.9% auparavant. Du côté des services de communication, Alphabet et Meta ont permis d’accélérer la croissance à 12.2%.

Une dynamique plus contrastée ailleurs

Dans la santé, des groupes comme Cigna, CVS, Eli Lilly et Centene ont porté la croissance à 10.3%. Le secteur industriel affiche une progression des bénéfices particulièrement marquée (+30.5% par rapport aux estimations), même si certains éléments exceptionnels — notamment chez Boeing et GE Vernova — ont gonflé les chiffres.

À l’inverse, les baisses restent concentrées dans la consommation discrétionnaire et l’énergie, ce qui montre que la dynamique n’est pas totalement uniforme.





💰 Valorisation du S&P 500 : un marché exigeant

Un P/E supérieur aux moyennes historiques

Le ratio cours/bénéfices prévisionnel à 12 mois du S&P 500 s’établit à 21.5. Il dépasse la moyenne à 5 ans (20.0) et celle à 10 ans (18.8).

Autrement dit, les investisseurs paient une prime pour la qualité et la visibilité des résultats. Dans un tel environnement, de simples résultats « corrects » ne suffisent plus : le marché exige des performances supérieures et répétables.

Un ralentissement attendu en 2026

Les projections indiquent un tassement progressif de la croissance des revenus à partir du T1 2026 :

8.7%, puis 7.9%, 7.3% et 7.4% pour les trimestres suivants.

Ces niveaux restent solides, mais ils traduisent une normalisation. Or, à 21.5 fois les bénéfices futurs, la marge d’erreur se réduit. Le marché intègre déjà un scénario de continuité, pas de rupture.



Source: Fact Set

📉 Analyse technique du US500 (D1)

Un indice toujours proche de ses sommets

[Graphique à insérer ici : US500 en timeframe journalier (D1)]

Source: xStation5

Le graphique journalier du US500 illustre un indice évoluant toujours sur des niveaux élevés, cohérents avec la solidité des résultats publiés. La tendance de fond reste constructive, soutenue par la progression des bénéfices.

Toutefois, dans un contexte de valorisation tendue, toute déception sur les publications restantes ou sur les perspectives 2026 pourrait générer une volatilité accrue.

Un équilibre fragile entre fondamentaux et attentes

La saison actuelle n’a pas remis en cause le scénario central d’un cycle bénéficiaire sain. Cependant, elle a mis en lumière un élément clé : la qualité des surprises compte davantage que leur simple existence.

Les bénéfices exceptionnels ou avantages fiscaux ponctuels peuvent soutenir temporairement les chiffres. Mais ce sont les flux de trésorerie récurrents et la croissance organique qui détermineront la capacité du marché à maintenir ses multiples élevés.

Source: xStation5

❓ FAQ

La croissance de 13.2% des bénéfices est-elle durable ?

Elle reste solide à court terme, mais les prévisions 2026 suggèrent un ralentissement progressif. La durabilité dépendra surtout des marges et de la croissance des revenus.

Pourquoi le ratio P/E de 21.5 est-il important ?

Il indique que le marché valorise les actions à un niveau supérieur aux moyennes historiques, ce qui réduit la marge d’erreur en cas de déception.

Quels secteurs sont les plus performants au T4 2025 ?

La technologie, les services de communication, la santé et l’industrie figurent parmi les principaux moteurs de croissance.

Le marché est-il surévalué ?

Il se négocie à une prime historique. Cela ne signifie pas nécessairement une bulle, mais implique des attentes élevées.

Que surveiller dans les prochaines semaines ?

Les publications restantes, les guidances pour le T1 2026 et l’évolution des marges seront déterminantes pour confirmer la solidité du cycle.