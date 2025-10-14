Salesforce annonce des partenariats avec OpenAI et Anthropic🚨

Points clés Salesforce annonce une coopération très médiatisée avec deux géants de l'IA

Malgré cela, le cours de l'action n'affiche pratiquement aucune hausse

Les fondamentaux semblent solides, mais les indicateurs techniques sont moins encourageants

Salesforce a annoncé le 14 octobre deux extensions stratégiques de collaboration – avec OpenAI et Anthropic – visant à approfondir l'intégration des solutions d'IA au sein de l'écosystème Agentforce 360. La collaboration avec OpenAI consiste à connecter la plateforme Agentforce 360 à ChatGPT, permettant ainsi aux utilisateurs de rechercher des données commerciales, d'analyser les conversations avec les clients et de créer des visualisations dans Tableau à l'aide de simples requêtes textuelles. En outre, les entreprises proposeront des outils pour créer des agents IA et des invites à l'aide des derniers modèles OpenAI, notamment GPT-5, ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité commerciale dans ChatGPT pour les clients Salesforce, offrant un contrôle total sur les données et les relations clients. Parallèlement, Salesforce a annoncé une extension de sa collaboration avec Anthropic, axée sur la fourniture de solutions d'IA pour les secteurs réglementés et sensibles aux données. Le modèle Claude deviendra la base de la plateforme Agentforce 360, avec des implémentations initiales ciblant le secteur financier. Les deux entreprises prévoient également une intégration plus poussée de Claude avec Slack, permettant aux utilisateurs d'accéder à des outils d'IA directement dans les applications de collaboration d'équipe. Salesforce a enregistré de très bons résultats ces dernières années, augmentant régulièrement son chiffre d'affaires et l'ampleur de ses activités d'année en année. La société met en œuvre une stratégie de développement réfléchie dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui commence déjà à porter ses fruits sous la forme d'une augmentation de la productivité et d'une amélioration des marges. L'IA pourrait devenir une sorte de levier opérationnel pour Salesforce, lui permettant d'augmenter à la fois ses coûts et ses bénéfices. Malgré une croissance dynamique, la valorisation de la société reste relativement prudente par rapport aux normes du secteur technologique : Le ratio C/B est d'environ 36

Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 5

Le ratio cours/valeur comptable est de 3 Malgré ce contexte optimiste, les actions de Salesforce ont perdu environ 15 % de leur valeur en 2025. De plus, même l'annonce faite aujourd'hui d'une collaboration étendue avec OpenAI n'a pas réussi à inverser la tendance négative. L'action de la société continue de baisser pendant la séance, perdant plus de 1 % aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, des annonces similaires concernant une collaboration avec OpenAI pouvaient entraîner des hausses à deux chiffres de la valorisation des entreprises technologiques. Les investisseurs ont-ils cessé de croire à la « magie » de l'intelligence artificielle, ou la situation fondamentale de Salesforce est-elle plus fragile que ne le suggère une analyse superficielle ? Cette question trouvera probablement une réponse dans les prochains résultats trimestriels. CRM.US (D1) Source: xStation5

La situation technique sur le graphique semble dramatique pour les acheteurs. La société reste dans une tendance baissière qui persiste depuis près d'un an et qui a été confirmée à plusieurs reprises par le rebond des prix sur la ligne de tendance, avec des écarts d'offre périodiques. De plus, en avril de cette année, nous avons observé ce que l'on appelle le « croisement de la mort », c'est-à-dire le croisement des moyennes EMA50 et EMA200, suivi rapidement par le « croisement baissier », c'est-à-dire le croisement de l'EMA200 par l'EMA100 (par le haut). Le prix se rapproche inexorablement et de plus en plus fréquemment du niveau de soutien à 229, et il va bientôt croiser la ligne de tendance. Les acheteurs doivent se dépêcher d'inverser la tendance s'ils veulent éviter une correction au niveau de 194 dollars, le minimum atteint il y a deux ans.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."