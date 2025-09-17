Salesforce se lance dans le domaine de la sécurité nationale

Salesforce, leader mondial dans le domaine de la gestion de la relation client, a enregistré une croissance constante et significative ces dernières années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 26 milliards de dollars en 2022 à près de 38 milliards de dollars pour l'exercice 2025, reflétant l'expansion de ses activités et l'efficacité de son développement commercial. Au cours de la même période, l'EBITDA a connu une croissance forte, passant d'environ 5 milliards de dollars à plus de 11 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'une meilleure gestion des coûts.

La marge d'exploitation de Salesforce est passée de 7 % en 2022 à 18 % en 2025, tandis que la marge nette est passée de 6 % à 15 %, ce qui démontre la rentabilité croissante de l'entreprise. Cette augmentation des marges est principalement due à l'expansion des activités, à une meilleure utilisation des coûts fixes, à l'optimisation des dépenses opérationnelles grâce à l'automatisation et à la gestion de l'infrastructure informatique, ainsi qu'à la croissance des services cloud fournis dans le cadre d'un modèle SaaS par abonnement. En outre, une part plus importante des segments plus rentables, tels que l'IA et les solutions pour le secteur public, ainsi qu'un contrôle plus efficace des coûts de vente et de marketing contribuent également à l'amélioration des marges.

Cependant, ce ne sont pas seulement les solides fondamentaux financiers qui attirent l'attention des analystes et des investisseurs. Salesforce a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle unité commerciale appelée Missionforce, dédiée au marché de la sécurité nationale et aux solutions d'IA avancées pour les agences gouvernementales et l'armée américaines. Cette expansion stratégique vise non seulement à diversifier les sources de revenus, mais aussi à concurrencer directement Palantir Technologies, un acteur dominant de longue date dans le domaine des contrats technologiques gouvernementaux.

Missionforce, dirigée par Kendall Collins (ancien PDG de Salesforce Government Cloud), aspire à mettre en œuvre des systèmes d'IA intégrés pour soutenir la logistique, l'analyse opérationnelle et la gestion du personnel au sein des structures militaires et de renseignement. Concrètement, cela signifie la création de plateformes intelligentes qui offrent un soutien à la prise de décision en temps réel pour les analystes et les commandants, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité des données.

Compte tenu de la demande croissante des institutions gouvernementales en matière de technologies numériques avancées et d'automatisation, Salesforce voit un potentiel énorme dans le secteur public. Il est important de noter que les dirigeants de l'entreprise ont ouvertement reconnu que Salesforce cible directement les contrats gouvernementaux qui ont traditionnellement été le domaine de Palantir. La proposition de valeur de Salesforce combine une infrastructure de cloud computing puissante, une expérience approfondie en matière de CRM et des algorithmes d'IA de plus en plus avancés visant à concurrencer les solutions d'analyse établies de Palantir.

Cependant, malgré sa solide assise financière, l'action Salesforce a nettement sous-performé le marché américain dans son ensemble en 2025. Entre le début de l'année et la mi-septembre, l'action de la société a perdu environ 25 à 28 % de sa valeur, tandis que l'indice de référence S&P 500 a progressé d'environ 12 %. Cette divergence de performance souligne que l'action Salesforce reste sous pression et est clairement à la traîne par rapport à l'ensemble du marché.

Le changement de stratégie actuel et l'expansion dans le secteur de la sécurité nationale pourraient représenter un tournant. Salesforce consolide non seulement sa position dans le secteur des entreprises, mais s'ouvre également à de nouvelles sources de revenus à fort potentiel. Le marché des contrats informatiques et d'IA du gouvernement américain est l'un des domaines de croissance les plus prometteurs pour la décennie à venir.

Du point de vue des investisseurs, la décision d'entrer sur ce marché, combinée à l'amélioration des résultats opérationnels, envoie un signal clair : Salesforce aspire à devenir non seulement un acteur technologique, mais aussi un acteur géostratégique. La concurrence avec Palantir ne fait que commencer, et Missionforce pourrait s'avérer être un outil clé dans la bataille pour des contrats de plusieurs milliards de dollars qui façonneront l'avenir de la sécurité numérique américaine.