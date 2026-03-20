SAP recule de 4 % malgré une recommandation positive de Bernstein 📉

Le groupe Bernstein SocGen a réitéré sa note « Outperform » sur l’action SAP et a maintenu son objectif de cours à 322 $ (278 €), contre un cours actuel de 153 € par action. Les analystes de Bernstein considèrent les logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement comme l’un des thèmes d’investissement les plus prometteurs à long terme. Selon eux, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont en train d’être repensées en temps réel, sous l’effet des chocs géopolitiques, de l’inflation, des exigences ESG et des attentes croissantes des clients. Dans ce contexte, les systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement deviennent l’épine dorsale numérique de cette transformation. L’intelligence artificielle constitue un catalyseur supplémentaire, accélérant le passage d’une simple modernisation à une réinvention à grande échelle du paysage technologique.

Cela soutient à son tour la croissance dans les domaines des logiciels, des services et de l’infrastructure cloud. Selon Bernstein, SAP est particulièrement bien positionnée pour tirer parti de cette tendance. Ce point de vue s’appuie sur l’offre de produits étendue et complète de l’entreprise, son intégration poussée avec les systèmes ERP et la migration en cours vers S/4, qui peut naturellement favoriser une adoption accrue des solutions de chaîne d’approvisionnement.

SAP bénéficie également des coûts de changement élevés pour les clients et de relations d’entreprise de longue date, qui renforcent sa position concurrentielle sur le marché. Parallèlement, l’entreprise a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre 2025, qui se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes.

Le bénéfice par action (BPA) s’est élevé à 1,62 $, contre 1,76 $ attendu, ce qui représente une surprise négative de 7,95 %. Le chiffre d’affaires a également déçu, SAP ayant annoncé 9,68 milliards de dollars contre des prévisions de 11,35 milliards de dollars, soit un écart de 14,71 %. Malgré ces résultats en baisse, la société a annoncé son intention de distribuer environ 2,92 milliards d'euros de dividendes sur la base de ses performances de 2025. Le dividende proposé s'élève à 2,50 € par action, soit une augmentation de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Cette décision indique que, malgré la pression sur les bénéfices, SAP reste déterminée à redistribuer du capital aux actionnaires et à maintenir une politique de distribution attractive. Source: xStation5

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