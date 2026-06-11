Le titre Oracle subit une correction sévère ce jeudi en pré-marché à Wall Street, affichant un recul de 10% malgré la publication de résultats financiers supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026. Le groupe technologique enregistre une forte dynamique dans ses activités d'infrastructure cloud, mais l'ampleur des investissements requis pour soutenir son expansion pèse lourdement sur la trajectoire de sa trésorerie. Les investisseurs manifestent ainsi des craintes face à la dilution à venir des actionnaires, ce qui pénalise directement l'action Oracle avant l'ouverture de la séance américaine. Les personnes intéressées par la tech peuvent suivre les tendances de la bourse en ligne pour évaluer l'impact sur d'autres valeurs.

Des résultats financiers supérieurs aux prévisions

Une rentabilité opérationnelle portée par le cloud

Le groupe informatique a publié une performance financière solide pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026. Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,03 $, dépassant les prévisions du consensus qui tablait sur 1,96 $, soit une progression de 20% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires global atteint 19,18 milliards de dollars contre 19,10 milliards attendus par les analystes, ce qui représente une hausse de 21% par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance s'explique par la transition accélérée de l'entreprise vers des solutions dématérialisées. Les revenus issus des infrastructures de stockage en réseau s'envolent de 93% pour s'établir à 5,8 milliards de dollars sur la période.

Pour les investisseurs qui suivent le marché des actions technologiques, ce basculement des logiciels traditionnels vers les architectures distantes modifie structurellement les marges de l'entreprise. La transformation nécessite de lourdes infrastructures informatiques mais génère des flux de revenus récurrents. L'éditeur de logiciels réussit à capter une part croissante de la demande des entreprises qui modernisent leurs outils de production. Les volumes financiers générés par ces nouveaux abonnements compensent désormais largement le déclin des licences physiques vendues sur site.

L'évolution de l'activité montre que le groupe parvient à stabiliser ses revenus historiques tout en accélérant sur les segments à forte valeur ajoutée. Les analystes financiers surveillent de près ce taux de conversion qui détermine la viabilité à long terme du modèle économique. La rentabilité nette profite directement de cette bascule technologique, ce qui rassure une partie des observateurs sur la capacité d'exécution opérationnelle. L'intégration de ces solutions permet de fidéliser une clientèle d'entreprises de taille intermédiaire.

L'effet OpenAI et le carnet de commandes

Le carnet de commandes de l'entreprise affiche un niveau record à la fin de ce trimestre. Les obligations de performance restantes s'élèvent à 638 milliards de dollars, alors que les prévisions du marché se situaient à 595,67 milliards de dollars. Cet indicateur clé progresse de 363% sur un an et traduit une accumulation massive de contrats de long terme. L'accélération s'explique par la signature de partenariats majeurs liés au déploiement de l'intelligence artificielle. Les clients s'engagent sur plusieurs années pour sécuriser leurs capacités de calcul informatique.

Le principal moteur de cette hausse historique provient directement des engagements pris par OpenAI. Selon les rapports découverts auprès de Bank of America, plus de 50% de ces RPO proviennent de contrats signés avec cette entité de recherche. Ces accords prévoient le préfinancement des infrastructures informatiques ou la fourniture directe de processeurs graphiques par le client. L'interconnexion technique place le fournisseur de cloud au centre de la chaîne de valeur des grands modèles de langage.

La dépendance positive envers un acteur majeur du secteur de l'intelligence artificielle valide les choix technologiques du groupe. Les engagements contractuels garantissent un volume d'activité stable pour les trimestres à venir, réduisant la sensibilité aux cycles économiques courts. La visibilité sur le chiffre d'affaires futur s'en trouve nettement améliorée, offrant une base de modélisation plus fiable pour les équipes financières. Cette accumulation de contrats en attente de facturation constitue un indicateur avancé de la croissance des exercices futurs.

Le coût de la course à l'intelligence artificielle

Une levée de capitaux de 40 milliards de dollars

L'annonce qui a provoqué le repli de 10% de l'action Oracle en pré-marché concerne les modalités de financement de l'expansion. La direction a dévoilé son intention de lever 40 milliards de dollars par le biais d'un mécanisme combinant de la dette et des augmentations de capital. Ce plan comprend notamment l'émission de nouvelles actions pour un montant de 20 milliards de dollars sur les marchés financiers. Une telle opération entraîne une dilution immédiate pour les actionnaires existants, ce qui réduit la part de bénéfice attribuée à chaque titre en circulation.

La nouvelle mobilisation de ressources intervient après une année fiscale 2026 déjà marquée par un recours intensif aux marchés de capitaux. Le groupe avait déjà levé 43 milliards de dollars sous forme de dette obligataire et 5 milliards de dollars en fonds propres. L'accumulation de ces engagements financiers modifie l'équilibre du bilan et augmente les charges d'intérêts de l'entreprise. Les investisseurs à Wall Street expriment des réserves quant à la viabilité d'un tel rythme d'endettement à des niveaux de taux d'intérêt élevés.

La structure financière globale de l'émetteur se trouve modifiée par ces appels successifs à l'épargne publique. Le choix de recourir simultanément aux obligations et aux actions montre la volonté de préserver certaines notations auprès des agences de notation. Cependant, la pression sur le cours de bourse traduit l'inquiétude des gérants de fonds face à cette baisse du rendement par action. L'arbitrage entre croissance future et rémunération immédiate des capitaux se fait actuellement au détriment des actionnaires de court terme.

Un flux de trésorerie disponible en territoire négatif

Les dépenses d'investissement de l'exercice fiscal 2026 s'élèvent à 55,7 milliards de dollars, signant un bond de 162% sur un an. La hausse de l'effort industriel fait basculer le flux de trésorerie disponible en territoire négatif à hauteur de 23,7 milliards de dollars. Ce déficit de liquidités opérationnelles démontre l'intensité de la compétition matérielle pour bâtir les infrastructures de données modernes. La rentabilité comptable affichée ne suffit pas à couvrir les sorties de fonds réelles requises par les chantiers de construction.

La direction précise que 75 milliards de dollars d'avances de fonds de la part des clients atténueront à terme ces coûts industriels. Le matériel fourni directement par les entreprises partenaires doit également réduire la facture globale des installations techniques. Néanmoins, le décalage temporel entre les sorties de trésorerie actuelles et la perception des recettes futures suscite la méfiance des analystes. La capacité à transformer ces investissements physiques en marges opérationnelles réelles reste à démontrer au cours des prochains trimestres.

L'analyse des flux financiers met en évidence le dilemme auquel font face les grands acteurs de la technologie. Le maintien d'une position concurrentielle exige des investissements immédiats dont le retour sur capital reste incertain. La consommation rapide des liquidités réduit la marge de manœuvre pour des opérations de rachats de titres, incitant certains investisseurs à diversifier leur portefeuille via un ETF sectoriel. Les investisseurs ajustent à la baisse les multiples de valorisation appliqués au titre face à ce profil de risque plus élevé.

Perspectives réhaussées et ambitions énergétiques

Des prévisions de croissance revues à la hausse

Malgré la réaction négative des cours de bourse, les dirigeants affichent des perspectives haussières pour l'exercice à venir. Pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2027, la croissance du chiffre d'affaires est projetée dans une fourchette comprise entre 27% et 29% en glissement annuel. Le bénéfice par action ajusté pour cette période est attendu entre 1,72 $ et 1,76 $, contre un objectif de 1,68 $ pour le consensus des analystes. Ces objectifs montrent que la demande opérationnelle reste vigoureuse sur l'ensemble des segments de marché.

Pour la totalité de l'exercice 2027, l'entreprise relève sa prévision de bénéfice par action à 8,05 $, contre un consensus initial de 8,01 $ établi par le marché. La direction réaffirme parallèlement son objectif de chiffre d'affaires annuel à hauteur de 90 milliards de dollars. Ces annonces confirment que la stratégie de croissance n'est pas remise en cause par les tensions sur la trésorerie. Les volumes d'activité attendus valident le dimensionnement des infrastructures en cours de déploiement.

La trajectoire reposera sur l'intégration croissante des outils logiciels au sein des grandes entreprises mondiales. Le renouvellement des contrats se fait sur des bases tarifaires supérieures, reflétant l'apport des nouvelles fonctionnalités numériques. L'entreprise s'appuie sur une base de clientèle captive pour sécuriser ses parts de marché face à la concurrence. Les prévisions de ventes intègrent également l'apport des récentes acquisitions sectorielles réalisées par le groupe.

La construction de centres de données d'un gigawatt

L'expansion physique de l'outil industriel se traduit par la mise en service de capacités de calcul sans précédent. Le PDG Clay Magouyrk indique que l'entreprise prévoit de déployer près d'un gigawatt de puissance informatique au cours du trimestre en cours. Le volume équivaut à la totalité de la capacité installée par le groupe à la fin de l'exercice fiscal 2026. Ce doublement de l'infrastructure en quelques mois illustre l'accélération opérationnelle mise en œuvre pour répondre aux besoins du secteur de l'intelligence artificielle.

Les futurs investissements se concentreront sur le développement de systèmes technologiques appliqués au secteur de la santé. Le groupe investit également dans la conception de centres de traitement de données alimentés par des sources d'énergie décarbonée. L'approvisionnement en électricité propre devient un enjeu industriel majeur pour garantir le fonctionnement continu de ces installations à haute densité énergétique. La stratégie vise à répondre aux exigences environnementales des clients institutionnels tout en sécurisant les coûts d'exploitation à long terme.

Les perspectives d'investissements bruts pour l'exercice 2027 s'élèvent à 70 milliards de dollars, un montant qui continuera de faire l'objet d'un examen de la part des analystes. La réussite financière du projet dépendra de la capacité à maintenir des marges d'exploitation élevées malgré la hausse des coûts fixes de structure. L'arbitrage opéré par la direction confirme que la priorité absolue est donnée à la conquête de parts de marché dans le domaine des infrastructures numériques. La rentabilité réelle de cette stratégie se mesurera à l'aune des flux de trésorerie des prochaines années.

ORCL.US (D1)

L'action Oracle subit une forte tendance baissière. Après avoir atteint un sommet proche de 249,37 $, le titre a clôturé à 200,73 $, testant sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 30 jours. Cependant, la baisse observée avant l'ouverture du marché américain, à 180 $, invalide ce seuil de soutien à court terme, le titre passant nettement sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (185,97 $). Ce gap à la baisse menace directement le niveau critique de retracement de Fibonacci à 61,8 % (178,99 $). Si le niveau psychologique de 180 $ ne tient pas, le prochain support structurel majeur se situe à 168,28 $. Le RSI (49,2) reste neutre mais s'accélère à la baisse.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi l'action Oracle baisse-t-elle malgré de bons résultats ? Le repli de l'action Oracle s'explique par l'annonce d'un plan de financement massif de 40 milliards de dollars destiné à soutenir l'expansion de ses infrastructures. Les investisseurs à Wall Street s'inquiètent de la dilution liée à l'émission de 20 milliards de dollars d'actions nouvelles et de l'augmentation de l'endettement dans un contexte de taux élevés.

Qu'est-ce que le bénéfice par action ajusté présenté par l'entreprise ? Le bénéfice par action (BPA) ajusté est un indicateur financier représentant le résultat net de l'entreprise divisé par le nombre de titres en circulation, après exclusion de certains éléments exceptionnels. Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, cet indicateur est ressorti à 2,03 $, surpassant les estimations du marché qui se situaient à 1,96 $.

Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans la stratégie d'Oracle ? L'intelligence artificielle constitue le principal moteur de croissance du carnet de commandes du groupe, qui atteint 638 milliards de dollars. La demande pour l'entraînement des grands modèles de langage pousse des entreprises comme OpenAI à signer des contrats pluriannuels pour sécuriser les capacités de calcul au sein des centres de données.

Comment les investisseurs particuliers peuvent-ils s'exposer au secteur du cloud ?

L'exposition aux technologies cloud et à l'infrastructure numérique peut s'envisager par l'achat d'actions de grandes entreprises du secteur technologique ou par l'intermédiaire de fonds indiciels cotés thématiques qui regroupent les principaux fournisseurs d'infrastructures et d'équipements de centres de données.