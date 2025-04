ServiceNow bondit de 10 % après un solide rapport de résultats au T1 2025 📈

Les actions de ServiceNow (NOW.US) s’envolent de 10 % dans les échanges avant l’ouverture aujourd’hui, à la suite de la publication d’un rapport de résultats du premier trimestre 2025 plus solide que prévu. En tant que leader des logiciels d’entreprise, ServiceNow est reconnu pour ses solutions de flux de travail alimentées par l’IA qui rationalisent les opérations. L’entreprise a dépassé les attentes du marché sur tous les principaux indicateurs d’activité. Résultats de ServiceNow au T1 2025 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Chiffre d’affaires total : 3,09 milliards de dollars, en hausse de 19 % sur un an (contre 3,08 milliards attendus)

Revenus d’abonnement : 3,005 milliards de dollars, +19 % sur un an (20 % en devises constantes)

Bénéfice brut : 2,44 milliards de dollars (marge brute de 79 %, en légère baisse par rapport à 80 % un an plus tôt en raison de coûts plus élevés)

Résultat opérationnel : 451 millions de dollars, en hausse de 36 % sur un an

Résultat net : 460 millions de dollars, contre 347 millions un an plus tôt

BPA dilué : 2,20 $ contre 1,67 $ sur la même période l’an passé

BPA ajusté : 4,04 $, au-dessus des attentes du marché Composition des revenus et répartition géographique Part des revenus d’abonnement : 97 % du chiffre d’affaires total, les services professionnels représentant les 3 % restants

Amérique du Nord : 1,96 milliard de dollars

EMEA : 782 millions de dollars

Asie et autres régions : 343 millions de dollars

Revenus hors Amérique du Nord : 36 % du total Expansion de la base de clients 508 clients avec une valeur contractuelle annuelle (ACV) supérieure à 5 millions de dollars, contre 425 l’an dernier

72 transactions avec un nouvel ACV dépassant 1 million de dollars au T1

Revenu contractuel (obligations de performance restantes) : 10,31 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an Initiatives stratégiques soutenant la croissance Les résultats de ServiceNow reflètent sa solide exécution dans la réponse à la demande croissante des entreprises pour des outils de transformation numérique pilotés par l’IA. Les principaux développements stratégiques incluent :

L’expansion des outils d’IA agentique dans divers secteurs pour soutenir l’automatisation des flux de travail

Le lancement de la suite de transformation gouvernementale

Des partenariats avec Vodafone et NVIDIA pour renforcer l’intégration de l’IA

Les acquisitions de Moveworks et Logik.ai pour élargir les capacités intelligentes de la plateforme

L’entreprise reste optimiste quant à ses perspectives. Les revenus des abonnements et des services professionnels devraient croître en valeur absolue tout en maintenant leur part actuelle dans le chiffre d’affaires total. L’innovation dans l’IA et l’expansion mondiale devraient continuer de constituer le cœur de la stratégie de ServiceNow. Avec une base croissante de grands clients d’entreprise et un flux stable de revenus récurrents, ServiceNow est bien positionnée pour bénéficier des tendances à long terme portées par l’IA. Action ServiceNow (Graphique Journalier) Le titre avait précédemment chuté de près de 35 % par rapport à ses sommets, mais a depuis fortement rebondi. Une ouverture proche de 900 $ suggère que l’action pourrait tester la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge) au cours de la séance d’aujourd’hui.

Source: xStation5 La valorisation de ServiceNow reste exigeante, mais l’entreprise continue d’afficher des fondamentaux de forte croissance. En conséquence, les multiples de valorisation traditionnels comme le ratio cours/bénéfices (P/E) ne semblent pas être un signal d’alerte pour la majorité des investisseurs à long terme. Source: XTB Resarch, Bloomberg Finance L.P.

