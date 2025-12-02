Macro Correction : Risque de marché baissier d' un an avec un retracement moyen de 85 %

Good Morning Market 02.12.2025 - Setup en bonne voie dans Bitcoin, cap sur 76k Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, présente une analyse technique du marché, se concentrant sur une faiblesse marquée du Bitcoin qui contraste avec une résilience des indices boursiers américains. Analyse Technique du Bitcoin : Setup Baissier et Cibles L'analyse de la séance du 2 décembre 2025 révèle un scénario baissier bien établi pour le Bitcoin. Court Terme (H4 et H1) Le prix a été clairement rejeté par une zone de résistance clé (la « boîte rouge ») en période H4, confirmant la validité du setup de vente à découvert mentionné dans les analyses précédentes. La cible principale de ce mouvement est fixée à 76 000 dollars. Le marché est actuellement soutenu par une zone H1 importante, située autour de 85 000 dollars. Le léger perçage de ce niveau est interprété comme un petit signal baissier. Une opportunité additionnelle de short pourrait se présenter si le Bitcoin retrace vers une résistance opposée H1, possiblement aux alentours de 89 410 dollars, où pourrait se former une figure d'épaule-tête-épaule avant de retomber vers l'objectif de 76 000 dollars . Analyse en Vagues d'Elliott Sur le plan de l'analyse journalière, le mouvement baissier en cours est décomposé selon la théorie des vagues d'Elliott. Le directeur de la recherche estime que le marché est potentiellement au sein d'une structure impulsive à la baisse. Plus précisément, on pourrait être actuellement dans la sous-vague 5 de la vague 3 de cette structure impulsive. Il met en garde contre la possibilité qu'un triangle se forme au sein de la vague 4, qui précéderait la dernière jambe baissière (vague 5). Projections Macro et Long Terme (Hebdomadaire) Antoine Andreani rappelle les cycles historiques du Bitcoin, notant que les marchés haussiers deviennent moins puissants avec le temps et durent en général 1 000 jours. Ces phases sont systématiquement suivies d'une correction majeure, ou bear market, qui dure en moyenne un an et se traduit par un retracement d'environ 85%. Le Bitcoin pourrait donc être parti pour une année de baisse. L'analyse graphique hebdomadaire explore deux cibles de retracement potentielles : En échelle arithmétique : Le prix pourrait descendre dans une large zone de support (la « boîte verte ») située entre 71 000 dollars et 58 000 dollars. En échelle logarithmique : Un retracement complet de la structure haussière débutée fin 2022 conduirait le Bitcoin jusqu'à la « Golden Zone » de Fibonacci, située à 35 000 dollars. La Solide Résilience des Indices US Contrairement au Bitcoin, les indices américains (S&P 500 et Nasdaq) affichent une grande solidité. Les deux indices rebondissent à partir de zones de support (boîtes vertes) en journalier. Les cibles de progression sont fixées à 7115 pour le S&P 500 et à 27 240 points pour le Nasdaq. La chute du Bitcoin sans que les indices ne suivent est qualifiée d'« énigme ». L'analyste spécule que les indices pourraient corriger ultérieurement, potentiellement en début d'année prochaine, pour une correction qui serait jugée "saine". Calendrier Économique Au niveau du calendrier du jour, l'attention se porte sur la publication des chiffres de l'inflation européenne, ainsi que sur les stocks de brut API attendus à 22h40.

