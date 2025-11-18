Points clés Innovation technologique : Premier microcontrôleur 18 nm au monde en technologie FD-SOI , intégrant une mémoire PCM (Phase-Change Memory) haute performance.

Une avancée majeure pour les microcontrôleurs haute performance STMicroelectronics a annoncé ce 18 novembre 2025 le lancement du STM32V8, un microcontrôleur de nouvelle génération conçu en technologie FD-SOI 18 nm. Ce composant, fabriqué dans l’usine 300 mm de Crolles (France) et en collaboration avec Samsung Foundry, marque une étape clé pour l’industrie des semiconducteurs. Il combine puissance de calcul élevée, efficacité énergétique et fiabilité extrême, même dans des environnements hostiles comme l’orbite terrestre basse (LEO). « Le STM32V8 est le microcontrôleur le plus rapide de notre gamme STM32 à ce jour. Il est conçu pour remplacer des processeurs d’application bien plus encombrants et énergivores, tout en répondant aux exigences des applications les plus critiques, comme l’IA embarquée, la fusion de capteurs ou le traitement d’images en temps réel », a déclaré Rémi El-Ouazzane, Président du groupe Microcontrôleurs chez STMicroelectronics. Une collaboration stratégique avec SpaceX Le STM32V8 a été choisi par SpaceX pour équiper son système de connectivité mini-laser au sein du réseau Starlink. Ce choix s’explique par sa capacité à offrir : Une performance de calcul exceptionnelle (jusqu’à 800 MHz ).

(jusqu’à ). Une mémoire non volatile (PCM) de 4 Mo , la plus dense du marché.

, la plus dense du marché. Une robustesse inégalée face aux radiations et aux températures extrêmes (jusqu’à 140 °C), essentielle pour les satellites en orbite. « La performance du STM32V8 et son intégration mémoire ont été déterminantes pour répondre à nos besoins en traitement temps réel, tout en garantissant une fiabilité optimale dans l’environnement LEO », a souligné Michael Nicolls, Vice-Président de Starlink Engineering chez SpaceX. Le microcontrôleur sera déployé dans les liaisons inter-satellites, où la vitesse et la précision sont cruciales. Caractéristiques techniques et avantages clés 1. Architecture et performance Cœur Arm Cortex-M85 : Le plus performant de la série, optimisé pour les applications complexes.

: Le plus performant de la série, optimisé pour les applications complexes. Technologie FD-SOI 18 nm : Permet une efficacité énergétique supérieure et une résistance accrue aux perturbations électromagnétiques.

: Permet une et une aux perturbations électromagnétiques. Mémoire PCM : Offre une densité élevée et une vitesse d’accès inégalée, idéale pour les applications embarquées exigeantes. 2. Sécurité et conformité Certification PSA niveau 3 et SESIP : Prêt pour la future loi européenne sur la cyberrésilience (CRA) .

: Prêt pour la future . Algorithmes de chiffrement avancés : Intègre le cadre STM32Trust pour une protection renforcée contre les cyberattaques.

: Intègre le cadre pour une protection renforcée contre les cyberattaques. Compatibilité industrielle : Supporte une tension d’alimentation de 3,3 V, réduisant la consommation et améliorant l’intégrité du signal. 3. Polyvalence et écosystème Accélérateurs matériels : Graphiques, chiffrement, et hachage cryptographique intégrés.

: Graphiques, chiffrement, et hachage cryptographique intégrés. Connectivité étendue : Ethernet 1 Gb , interfaces FD-CAN , octo/hexa xSPI , USB , et périphériques analogiques.

: , interfaces , , , et périphériques analogiques. Support logiciel complet : Compatible avec STM32Cube, les RTOS, et les kits de développement Nucleo pour un déploiement rapide. 4. Applications industrielles et spatiales Automatisation et robotique : Idéal pour les systèmes nécessitant une latence ultra-faible et une fiabilité à toute épreuve .

: Idéal pour les systèmes nécessitant une et une . Traitement d’images et IA : Capable de gérer des algorithmes complexes en temps réel.

: Capable de gérer des algorithmes complexes en temps réel. Environnements extrêmes : Résiste aux radiations et aux variations thermiques, ce qui le rend adapté aux missions spatiales et industrielles critiques. Disponibilité et perspectives Le STM32V8 est déjà en phase d’échantillonnage auprès de clients stratégiques. Sa commercialisation à grande échelle débutera au premier trimestre 2026, avec une intégration progressive dans les chaînes de production industrielles et spatiales. STMicroelectronics confirme ainsi son leadership dans les semiconducteurs haute performance, tout en s’alignant sur ses objectifs de durabilité : neutralité carbone d’ici 2027 et 100 % d’électricité renouvelable pour ses sites de production.

