-
Super Micro Computer (SMCI) dépasse largement le consensus au T2 FY2026, tant sur le chiffre d’affaires que sur les bénéfices.
-
La guidance est fortement relevée, avec des ventes annuelles désormais attendues à au moins 40 Md$.
-
La demande en serveurs haute performance et infrastructures IA reste très soutenue.
-
Le marché salue une exécution solide dans un contexte de défiance envers la tech.
-
Les marges restent sous pression, mais la capacité de montée en charge rassure les investisseurs.
-
Super Micro Computer (SMCI) dépasse largement le consensus au T2 FY2026, tant sur le chiffre d’affaires que sur les bénéfices.
-
La guidance est fortement relevée, avec des ventes annuelles désormais attendues à au moins 40 Md$.
-
La demande en serveurs haute performance et infrastructures IA reste très soutenue.
-
Le marché salue une exécution solide dans un contexte de défiance envers la tech.
-
Les marges restent sous pression, mais la capacité de montée en charge rassure les investisseurs.
Dans un environnement de marché marqué par la volatilité et la sélectivité accrue sur les valeurs technologiques, Super Micro Computer (SMCI) s’impose comme une exception notable. Le spécialiste des serveurs et du matériel pour data centers IA a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, confirmant sa capacité à monétiser la vague de l’intelligence artificielle malgré les incertitudes macroéconomiques.
📈 Des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes
Un chiffre d’affaires plus que doublé
Au titre du deuxième trimestre fiscal 2026, Super Micro Computer affiche un chiffre d’affaires de 12,68 Md$, contre 5,68 Md$ un an plus tôt, soit une progression spectaculaire de +123% sur un an. Ce chiffre dépasse largement le consensus de 10,43 Md$, illustrant une demande toujours très forte pour les solutions de serveurs optimisées pour l’IA et le calcul haute performance.
Le résultat net ajusté atteint 486,5 M$, en hausse de 26% sur un an, bien au-dessus des attentes du marché, fixées autour de 330 M$.
Bénéfices solides malgré la pression sur les marges
Le bénéfice par action ajusté (EPS) ressort à 0,69 $, contre 0,49 $ attendu, confirmant la capacité du groupe à transformer la croissance du chiffre d’affaires en résultats tangibles. En revanche, la marge brute ajustée s’établit à 6,4%, en baisse par rapport aux 11,9% de l’an dernier et légèrement sous le consensus (6,52%).
Cette contraction des marges reflète la pression concurrentielle, la montée en puissance rapide des volumes et les coûts liés à l’exécution de grands contrats IA.
🔮 Guidance FY2026 : un signal fort envoyé au marché
Des prévisions trimestrielles au-dessus du consensus
Pour le troisième trimestre fiscal 2026, Super Micro Computer anticipe des ventes d’au moins 12,3 Md$, contre 10,25 Md$ attendus par le marché. Le groupe prévoit également un EPS ajusté d’au moins 0,60 $, là où le consensus tablait sur 0,52 $.
Ces prévisions confirment que la dynamique observée au T2 ne relève pas d’un simple effet ponctuel, mais bien d’une tendance structurelle.
Objectif annuel relevé à 40 Md$
Point clé de la publication : la société a relevé son objectif de chiffre d’affaires annuel FY2026 à au moins 40 Md$, contre 36 Md$ auparavant. Cette révision à la hausse souligne la visibilité accrue sur le carnet de commandes et la confiance du management dans la poursuite de la demande liée à l’IA.
🤖 SMCI au cœur de l’infrastructure IA
Une exposition directe à la demande réelle
Contrairement à certaines valeurs technologiques valorisées sur des promesses futures, Super Micro Computer bénéficie d’une exposition directe à la demande physique en infrastructures IA : serveurs, racks, solutions sur mesure pour data centers. Cette position lui permet de capturer immédiatement les budgets d’investissement des grands clients.
Dans un contexte où les investisseurs s’interrogent sur la rentabilité réelle de l’IA, SMCI apparaît comme un acteur capable de scaler rapidement son activité et de convertir la croissance en revenus mesurables.
Un “bon élève” dans un marché exigeant
La réaction du marché a été quasi immédiate, avec une hausse du titre après l’annonce des résultats. Dans un environnement où même de bons résultats sont parfois sanctionnés, cette réaction souligne la perception de SMCI comme un acteur crédible et discipliné, capable de tenir ses promesses.
Source: xStation5
⚠️ Défis à venir et points de vigilance
Pression sur les marges et concurrence
Malgré la performance opérationnelle, plusieurs défis persistent. La pression sur les marges reste un sujet clé, notamment face à une concurrence accrue et à la nécessité d’investir lourdement pour honorer les contrats IA à grande échelle.
L’exécution opérationnelle sera également déterminante : livraisons, gestion des coûts et respect des délais constituent des enjeux critiques pour maintenir la confiance des clients et des investisseurs.
Un équilibre entre croissance et rentabilité
Le marché surveillera de près la capacité de Super Micro Computer à stabiliser ou améliorer ses marges à mesure que l’activité gagne en maturité. La croissance rapide est un atout, mais elle devra s’accompagner d’une discipline financière stricte pour soutenir la valorisation à moyen terme.
🔍 Lecture pour les investisseurs
Pourquoi SMCI se distingue
Super Micro Computer combine plusieurs caractéristiques rares dans le contexte actuel :
-
Croissance explosive du chiffre d’affaires,
-
Visibilité renforcée via une guidance ambitieuse,
-
Positionnement stratégique au cœur de l’IA tangible,
-
Crédibilité accrue auprès du marché.
Ce que le marché attend désormais
Après un tel trimestre, les attentes restent élevées. Les investisseurs chercheront des confirmations sur :
-
la capacité à maintenir le rythme de croissance,
-
l’évolution des marges,
-
la solidité du pipeline de commandes IA.
❓ FAQ
Pourquoi les résultats de SMCI ont-ils été si bien accueillis ?
Parce qu’ils dépassent largement le consensus et s’accompagnent d’une guidance très relevée.
La baisse de la marge brute est-elle inquiétante ?
Elle reflète surtout la phase d’expansion rapide. Le marché attend désormais une stabilisation progressive.
SMCI est-elle une valeur purement IA ?
Elle est fortement exposée à l’IA via les infrastructures, ce qui la rend plus directement monétisable que certains acteurs logiciels.
Le relèvement de la guidance est-il crédible ?
Oui, car il repose sur des contrats et une demande déjà visibles, selon le management.
Quels sont les principaux risques ?
La concurrence, la pression sur les marges et les défis d’exécution à grande échelle.
📉 Marchés financiers : reprise fragile ou simple rebond technique ? 🤔
🛡️ Kongsberg Gruppen explose en Bourse : la défense aérienne enfin revalorisée 🚀
A la mi-séance : Les indices européens tentent un rebond après la chute record de Wall Street 🔨
Avant l'ouverture : La Big Tech en chute ? (06.02.2026)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."