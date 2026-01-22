Vers 14h00, les marchés européens affichent un biais résolument positif, prolongeant l’élan haussier observé en début de séance. Ce regain d’optimisme intervient dans un contexte de détente géopolitique et d’anticipations macroéconomiques majeures, alors que les investisseurs se préparent à une fin de journée riche en publications américaines.

📊 Marchés européens : une dynamique globalement haussière

Les grands indices progressent

Les principaux indices du Vieux Continent évoluent en territoire positif. Le DAX allemand gagne 1.1%, porté par les valeurs industrielles et automobiles. Le CAC40 français progresse de 1.15%, tandis que le FTSE100 britannique avance plus modestement de 0.4%, freiné par la faiblesse de certaines valeurs financières.

La Pologne se démarque

La performance la plus marquée revient au WIG20 polonais, qui s’adjuge 1.5%. Cette surperformance reflète un regain d’intérêt pour les marchés d’Europe centrale, souvent considérés comme plus cycliques et sensibles à l’amélioration du sentiment global.

🏢 Valeurs en vue : fortes disparités sectorielles

Ubisoft chute après une restructuration historique

Le titre Ubisoft (UBI.FR) s’effondre de 34%, une réaction brutale à l’annonce d’un vaste plan de restructuration. L’éditeur de jeux vidéo suspend le développement de six jeux, dont le remake de Prince of Persia: The Sands of Time, reporte sept autres titres, ferme deux studios et réorganise ses activités autour de cinq “creative houses”.

Le marché sanctionne la visibilité réduite sur les revenus futurs et l’ampleur des ajustements opérationnels.

Volkswagen et Deutsche Börse soutiennent le DAX

À l’inverse, Volkswagen (VOW1.DE) s’illustre en tête du DAX après avoir publié des résultats 2025 supérieurs aux attentes dans sa division automobile. Cette performance rassure sur la résilience du groupe face au ralentissement du secteur.

Deutsche Börse (DB1.DE) progresse de 3% après l’annonce d’un accord contraignant pour racheter Allfunds Group, valorisé à environ 5.3 milliards d’euros, renforçant sa position dans les services financiers.

🇺🇸 Wall Street futures et politique commerciale

Un climat plus constructif outre-Atlantique

Les contrats à terme américains poursuivent leur hausse. Le US100 avance de 0.8% et le US500 de 0.5%, soutenus par la décision de Donald Trump de renoncer à imposer des droits de douane aux pays opposés à la reprise américaine du Groenland.

Cette volte-face réduit le risque d’une escalade commerciale, un facteur clé de soulagement pour les marchés globaux.

La Fed et la BCE en toile de fond

Les minutes de la BCE indiquent que la majorité des membres jugent la politique monétaire actuelle adaptée au scénario central, estimant que le maintien des taux à leur niveau actuel constitue une trajectoire prudente et cohérente. Ce message contribue à stabiliser les anticipations de taux en zone euro.

💱 Devises : l’AUD en tête, le dollar se stabilise

Le dollar australien en forte hausse

Le dollar australien (AUD) domine clairement la séance, gagnant jusqu’à 0.7% face au dollar américain après la publication de données solides sur l’emploi. La baisse inattendue du chômage renforce les anticipations de hausses de taux de la RBA, propulsant l’AUDUSD vers des plus hauts pluriannuels.

Faiblesses du GBP et du JPY

Outre l’AUD, le dollar néo-zélandais (NZD) affiche également une solide performance. À l’inverse, les plus fortes baisses concernent la livre sterling et le yen japonais. Le dollar américain met quant à lui un terme à son rebond face à l’euro, traduisant un équilibre plus fragile sur le marché des changes.

🛢️ Matières premières : signaux contrastés

L’or marque une pause

Sur le marché des matières premières, la hausse de l’or s’interrompt, dans un contexte de reflux des tensions géopolitiques. Cette stabilisation suggère un léger retour de l’appétit pour le risque.

Gaz naturel et pétrole sous pression

Les prix du gaz naturel (NATGAS) poursuivent leur progression à l’approche du rollover des contrats, tandis que le WTI continue de s’affaiblir, pénalisé par les perspectives de demande et l’abondance de l’offre.

⏰ À surveiller plus tard dans la séance

Données macroéconomiques clés aux États-Unis

Les investisseurs attendent plusieurs publications majeures aux États-Unis, susceptibles d’influencer les marchés en fin de journée :

PIB américain ,

Inflation PCE ,

Stocks de gaz (EIA) ,

Stocks de pétrole (DOE).

Ces indicateurs pourraient redéfinir les anticipations de politique monétaire et orienter la clôture de Wall Street.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens sont-ils en hausse aujourd’hui ?

Grâce à un climat géopolitique plus apaisé et à des résultats d’entreprises globalement rassurants.

Pourquoi Ubisoft chute-t-il fortement ?

Le marché sanctionne l’ampleur de la restructuration et la baisse de visibilité sur les futurs revenus.

Quel est l’impact des minutes de la BCE ?

Elles confirment une approche attentiste, réduisant les incertitudes sur les taux à court terme.

Pourquoi l’AUD surperforme-t-il ?

Les données sur l’emploi renforcent les anticipations de hausses de taux de la RBA.

Quels risques pour la fin de séance ?

Les données macroéconomiques américaines pourraient raviver la volatilité.