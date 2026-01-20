Les matières premières deviennent un baromètre central du risque géopolitique et macroéconomique mondial .

L’ argent se rapproche du seuil symbolique des 100 dollars , soutenu par un déficit physique croissant en Asie.

L’ or atteint de nouveaux records historiques au-dessus de 4 700 dollars , porté par les tensions commerciales et politiques.

Le pétrole WTI recule vers un support clé autour de 59 dollars , malgré des risques géopolitiques persistants.

🛢️ Pétrole brut : le risque géopolitique reflue temporairement

Un WTI sous pression après le pic de janvier

Les prix du pétrole brut ont cédé une partie de leurs récents gains, alors que l’attention de Donald Trump se concentre désormais davantage sur le dossier du Groenland. Le WTI évolue actuellement à proximité d’un support technique autour de 59 dollars le baril, après avoir culminé près de 62 dollars à la mi-janvier.

La détente relative s’explique par une modération de la prime de risque liée à l’Iran, même si le contexte reste loin d’être apaisé. Les États-Unis renforcent parallèlement leur présence militaire au Moyen-Orient, signalant une possible intervention en cas d’escalade des manifestations iraniennes ou de nouvelles menaces de Téhéran.

Fondamentaux toujours tendus à moyen terme

Plusieurs facteurs continuent néanmoins de soutenir les cours. Les frappes de drones ukrainiens sur les infrastructures pétrolières russes perturbent l’offre, tandis que la demande chinoise de brut demeure robuste. De son côté, l’OPEP+ maintient le statu quo, laissant ses objectifs de production inchangés pour le premier trimestre 2026.

Selon les analystes de Bernstein, le pétrole pourrait former un point bas cyclique au premier semestre, avant un rebond potentiel vers 70 dollars. Leur prévision place le Brent à 65 dollars en moyenne annuelle, bien au-dessus du consensus actuel.

Le WTI a connu un recul significatif la semaine dernière, alors que la prime de risque perçue associée à l'Iran s'est atténuée. Cependant, les risques géopolitiques restent élevés compte tenu de la volatilité au Venezuela, en Iran et en Russie, à laquelle s'ajoute désormais le conflit au Groenland. Les prix rebondissent actuellement à partir d'un niveau de soutien proche du niveau de retracement de 50,0. Source : xStation5

🥇 Or : un nouveau sommet historique sous l’effet Trump

L’or propulsé par la guerre commerciale

L’or s’est envolé vers de nouveaux records historiques au-dessus de 4 700 dollars l’once, les marchés intégrant les risques liés à la nouvelle offensive tarifaire de Donald Trump. Le président américain prévoit d’imposer 10% de droits de douane aux pays ayant récemment déployé des troupes au Groenland, dès le 1er février, avec une possible montée à 25% d’ici juin.

Même en l’absence de décrets officiels, les marchés considèrent ces annonces comme des droits de douane cumulatifs, venant s’ajouter aux accords existants avec l’Union européenne. Ce climat tendu pèse lourdement sur la confiance et alimente la demande pour les valeurs refuges.

Facteurs politiques et monétaires explosifs

Les incertitudes sont renforcées par le contexte intérieur américain :

remises en cause de l’indépendance de la Fed ,

flou autour de la succession de Jerome Powell ,

et risques juridiques liés à la validité constitutionnelle des nouveaux droits de douane, toujours examinée par la Cour suprême.

Dans ce contexte, les attentes de première baisse de taux de la Fed ont été repoussées de juin à juillet, soutenant encore l’or. Les grandes institutions renforcent leur exposition : Morgan Stanley évoque un abandon progressif du modèle 60/40 au profit d’une allocation jusqu’à 20% en or, tandis que Goldman Sachs vise 4 900 dollars fin 2026.

L'or a dépassé la limite supérieure de son canal ascendant principal, ce qui suggère une accélération potentielle de la tendance. Le métal précieux se trouve désormais à moins de 5 % du seuil psychologique des 5 000 dollars. Source : xStation5

🥈 Argent : un déficit physique de plus en plus visible

Un métal stratégique et critique

L’argent, classé minéral critique par l’USGS en 2025, est au cœur de multiples chaînes de valeur : solaire, véhicules électriques et data centers liés à l’IA. Même si la croissance de la demande photovoltaïque pourrait ralentir en 2026, elle devrait rester positive en glissement annuel.

La spéculation autour d’un resserrement de l’offre physique s’intensifie. Si la majorité des stocks reste concentrée dans les entrepôts du COMEX, des tensions aiguës apparaissent à Londres et surtout à Shanghai.

Backwardation et prix records en Chine

La Shanghai Gold Exchange affiche désormais une backwardation, signe d’un déficit réel. Les prix chinois ont déjà dépassé 100 dollars l’once, soit une prime de 10 à 12 dollars par rapport au COMEX.

À l’échelle internationale, les prix se rapprochent du seuil psychologique des 100 dollars, avec un support de court terme identifié autour de 87 dollars.

Alors que l'argent atteint des niveaux records, les prix du COMEX tendent vers la barre des 100 dollars, ne nécessitant qu'une hausse de 5 % pour atteindre ce seuil. Le support à court terme est établi près de 87 dollars. Source : xStation5

🍫 Cacao : la demande européenne plombe les prix

Une offre plus abondante que prévu

Sur le marché du cacao, les données en provenance d’Afrique de l’Ouest indiquent une récolte résiliente. Les arrivages entre le 1er octobre et le 11 janvier atteignent 1.13 million de tonnes, contre 1.16 million l’an dernier. En parallèle, l’Équateur pourrait produire jusqu’à 600 000 tonnes, renforçant l’offre mondiale.

Une demande très contrastée selon les régions

Les données de broyage, indicateur clé de la demande, dressent un tableau hétérogène :

Asie : -4.8% y/y, mieux que prévu.

États-Unis : +0.3% y/y, chiffres à relativiser.

Europe : -8.3% y/y, bien pire que les attentes et plus bas niveau depuis plus de 12 ans.

Cette faiblesse européenne a entraîné une prise de bénéfices, avec des prix repassant sous 5 000 dollars. Les positions nettes spéculatives sont retombées à leur plus bas depuis 2022, un signal potentiellement contrarien, mais insuffisant sans nouveau choc d’offre.

Les prix ont connu une ouverture sous la barre des 5 000 dollars après le long week-end férié aux États-Unis. Les données décevantes sur la demande européenne ont probablement déclenché des prises de bénéfices sur les positions courtes. Le positionnement net est revenu à son plus bas niveau depuis 2022 ; bien que cela puisse constituer un signal contraire, une reprise durable nécessiterait probablement de nouvelles preuves de contraintes du côté de l'offre. Source : xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le pétrole reste-t-il volatile ?

En raison d’un équilibre instable entre risques géopolitiques et anticipations de surabondance future.

L’or peut-il atteindre 5 000 dollars ?

Techniquement, le seuil est proche, et les flux institutionnels soutiennent ce scénario.

Pourquoi l’argent surperforme-t-il l’or ?

À cause d’un déficit physique croissant et de son rôle industriel stratégique.

Le cacao peut-il rebondir rapidement ?

Seulement si des contraintes d’offre réapparaissent ou si la demande européenne se redresse.

Quelles matières premières sont les plus défensives ?

L’or et, dans une moindre mesure, l’argent, restent les principaux refuges.