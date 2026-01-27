Le marché se concentre davantage sur FSD et les robo-taxis que sur les fondamentaux

Les attentes de BPA sont faibles , mais restent difficiles à atteindre

Les livraisons chutent de 16 % sur un an , la plus forte baisse de l’histoire du groupe

🧩 Tesla : un géant automobile… valorisé comme une tech

Tesla reste souvent qualifiée de « géant automobile ». Le terme est factuellement correct, mais il souligne aujourd’hui une ambiguïté problématique. Le marché ne valorise plus Tesla comme un constructeur automobile depuis longtemps, mais comme une entreprise technologique — alors même que ses succès concrets dans ce domaine restent limités.

Dans le même temps, le cœur de métier censé financer ces ambitions futures, à savoir l’automobile, montre des signes évidents d’essoufflement. Cette tension entre narration et réalité est au centre de l’équation boursière actuelle.

📉 Livraisons : un signal d’alerte majeur

Quelques jours avant la publication des résultats, Tesla a dévoilé son rapport de livraisons pour le quatrième trimestre. Le chiffre est sans appel : les livraisons ont chuté de 16 % sur un an, soit la plus forte baisse jamais enregistrée par le groupe.

Le consensus tablait sur environ un million de véhicules livrés. Tesla n’en a livré que 418 000. Cet écart massif remet directement en question la capacité du groupe à maintenir ses volumes dans un environnement devenu nettement plus concurrentiel, marqué par la pression sur les prix et la montée en puissance des constructeurs chinois.

📊 Résultats attendus : faibles… mais encore risqués

Les attentes sur le plan des résultats financiers ont été largement revues à la baisse. Le BPA attendu avoisine 0,45 USD, soit une chute de plus de 50 % par rapport à 2022. Cette dégradation est cohérente avec la baisse continue des marges, affectées par les réductions de prix, les coûts fixes et le ralentissement des volumes.

Côté chiffre d’affaires, le consensus table sur environ 24,7 milliards USD, un niveau proche de la moyenne trimestrielle récente, mais inférieur aux périodes comparables de 2024 et 2025. Autrement dit, même si les revenus tiennent, ils ne traduisent aucune dynamique de croissance.

Dans ce contexte, même des attentes modestes pourraient être difficiles à dépasser.

🤖 FSD et robo-taxis : la clé de la réaction du marché

Une part croissante des investisseurs semble désormais indifférente aux ratios financiers classiques. Le regard est tourné presque exclusivement vers les annonces liées à la conduite autonome (FSD) et aux robo-taxis.

Tesla a récemment ajusté les conditions d’accès et de distribution de son Autopilot et du FSD. Ces changements pourraient permettre à l’entreprise d’afficher une progression — sinon des revenus effectifs, du moins des indicateurs prometteurs ou une amélioration des perspectives commerciales.

Si la société parvient à renforcer le récit autour du FSD et à crédibiliser un calendrier ou une adoption élargie, le marché pourrait tolérer des résultats financiers faibles, voire soutenir le titre à court terme. À l’inverse, l’absence de signaux clairs sur ces projets exposerait l’action à une correction sévère, compte tenu de sa valorisation encore élevée.

📈 Lecture technique : vulnérabilité accrue

Sur le plan technique, le titre a reculé d’environ 12 % depuis son dernier sommet, tout en restant haut dans son canal de long terme. Cela signifie que la marge de manœuvre à la baisse reste importante si le marché décide de réévaluer brutalement la thèse d’investissement.

Le graphique suggère que le retour à une dynamique haussière sera difficile sans catalyseur fort, tandis qu’un scénario de correction apparaît beaucoup plus ouvert qu’au cours des trimestres précédents.

❓ FAQ

Pourquoi les attentes sont-elles faibles mais risquées ?

Parce que les fondamentaux se détériorent plus vite que les estimations, notamment sur les volumes et les marges.

La chute des livraisons est-elle exceptionnelle ?

Oui. C’est la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée par Tesla.

Pourquoi le marché se focalise-t-il sur le FSD ?

Parce que c’est le principal pilier justifiant la valorisation “tech” de Tesla.

Un bon discours peut-il compenser de mauvais chiffres ?

À court terme, oui. Le titre est très sensible à la narration.

Le risque principal post-résultats ?

Une absence de signaux technologiques crédibles, déclenchant une revalorisation brutale à la baisse.