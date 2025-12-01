Points clés Les immatriculations de Tesla ont chuté de 58% en France et de 49% au Danemark en novembre 2025 par rapport à 2024.

et de en novembre 2025 par rapport à 2024. Le Model Y , best-seller du constructeur, recule fortement, notamment au Danemark où il n’est plus que 23ᵉ en ventes.

, best-seller du constructeur, recule fortement, notamment au Danemark où il n’est plus que en ventes. La concurrence chinoise et une gamme perçue comme vieillissante pèsent sur les performances européennes.

Malgré le lancement d’un Model Y rafraîchi et des versions moins chères, Tesla peine à inverser la tendance.

Un effondrement des ventes en Europe Des chiffres en baisse constante En novembre 2025, Tesla a enregistré une chute spectaculaire de ses immatriculations en Europe. En France, les ventes ont plongé de 58%, avec seulement 1 593 véhicules écoulés, contre près de 3 800 un an plus tôt. Au Danemark, le recul atteint 49%, avec 534 voitures vendues, dont 206 Model Y, relégué à la 23ᵉ place des ventes. Ces données, issues des registres officiels, confirment une tendance lourde : Tesla perd du terrain sur le Vieux Continent. Un déclin amorcé fin 2024 Ce ralentissement s’est accéléré à la fin de l’année dernière, après que Elon Musk ait publiquement soutenu Trump, suscitant des réactions négatives en Europe. Bien que Musk se soit fait plus discret ces derniers mois, les ventes ne se sont pas redressées, suggérant des problèmes structurels plus profonds que de simples controverses politiques. Les raisons d’un recul persistant Une concurrence chinoise de plus en plus agressive Les analystes attribuent ce déclin à deux facteurs majeurs : L’arrivée massive de constructeurs chinois (BYD, MG, NIO), proposant des véhicules électriques souvent moins chers et mieux adaptés aux attentes locales.

(BYD, MG, NIO), proposant des véhicules électriques souvent moins chers et mieux adaptés aux attentes locales. Une gamme perçue comme vieillissante, malgré le lancement d’un Model Y rafraîchi en début d’année. Des efforts insuffisants pour relancer la demande Tesla a tenté de séduire à nouveau les consommateurs en octobre 2025, avec des versions moins chères du Model Y et de la Model 3 (encore indisponible en Europe). Pourtant, ces ajustements n’ont pas suffi à enrayer la chute. Au Danemark, si la Model 3 a progressé de 29% (326 unités, 8ᵉ meilleure vente), le Model Y s’est effondré de 74%, selon Bilstatistik.dk. Un focus de Musk ailleurs que sur l’automobile Alors que Tesla perd des parts de marché, Elon Musk a consacré une grande partie de 2025 à d’autres priorités : Le développement de la robotique (Optimus, IA).

(Optimus, IA). La validation par les actionnaires de son plan de rémunération controversé de 1 000 milliards de dollars. Cette stratégie a pu détourner l’attention des défis immédiats du marché européen, où la concurrence ne cesse de s’intensifier. Quelles perspectives pour Tesla en Europe ? Un marché de plus en plus disputé Tesla doit désormais faire face à : Des rivaux chinois en pleine expansion, avec des modèles compétitifs en prix et en technologie.

en pleine expansion, avec des modèles compétitifs en prix et en technologie. Une demande européenne de plus en plus exigeante en matière d’innovation et de design.

de plus en plus exigeante en matière d’innovation et de design. Un positionnement tarifaire qui ne suffit plus à garantir sa domination. Le Model 3 peut-il sauver la mise ? L’arrivée prochaine de la Model 3 à prix réduit pourrait offrir un répit, mais son succès dépendra de sa capacité à se différencier dans un segment déjà saturé. FAQ 1. Pourquoi les ventes de Tesla chutent-elles en Europe ? Les ventes reculent en raison de la concurrence chinoise accrue, d’une gamme vieillissante, et des controverses liées à Elon Musk. 2. Quels sont les chiffres clés en France et au Danemark ? France : –58% (1 593 véhicules en novembre 2025).

: –58% (1 593 véhicules en novembre 2025). Danemark : –49% (534 véhicules), avec un Model Y en chute de 74%. 3. Le Model Y reste-t-il populaire ? Non, il a chuté à la 23ᵉ place des ventes au Danemark, avec seulement 206 unités écoulées. 4. Qu’a fait Tesla pour relancer ses ventes ? Tesla a lancé un Model Y rafraîchi et des versions moins chères du Model Y et de la Model 3 (non disponible en Europe pour l’instant). 5. Pourquoi la Model 3 progresse-t-elle au Danemark ? La Model 3 a vu ses immatriculations augmenter de 29% (326 unités), devenant la 8ᵉ voiture la plus vendue, grâce à son prix plus accessible. 6. Elon Musk a-t-il un rôle dans ce déclin ? Ses prises de position politiques fin 2024 ont pu affecter l’image de Tesla, mais le problème est surtout structurel (concurrence, gamme vieillissante). 7. Quels sont les principaux concurrents de Tesla en Europe ? Les constructeurs chinois (BYD, MG, NIO) et les marques européennes (Volkswagen, Renault) qui renforcent leur offre électrique.

