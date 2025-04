Tesla publie ses résultats du T1 2025 : chute de 71 % du bénéfice net en glissement annuel 🔎📌

Chiffre d'affaires : 19,3 milliards USD, soit une baisse de 9 % en glissement annuel (principalement due à un volume inférieur de Model Y et à des incitations tarifaires continues)

Bénéfice par action (normes GAAP) : 0,12 USD (‑71 % en glissement annuel) ; bénéfice par action (hors GAAP) : 0,27 USD (‑40 %)

Résultat d'exploitation : 0,4 milliard USD ; marge opérationnelle : 2,1 % (‑343 points de base en glissement annuel), la pression sur les prix/mix et les dépenses de R&D en IA ayant compensé la baisse des coûts des matières premières Les livraisons de véhicules ont chuté de 13 % à 337 000 unités. Pourtant, l’espoir des investisseurs est clairement soutenu par la vision des technologies FSD et du Robotaxi. Le FSD (Supervisé) est déjà opérationnel en Chine, et le kilométrage cumulé de la flotte a dépassé les 4 milliards de miles. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Fait notable, Tesla a indiqué que les nouveaux Cybertrucks roulent de manière autonome depuis les lignes de production jusqu’aux zones logistiques aux États-Unis. Par ailleurs, le Robotaxi "Cybercab" devrait entrer en production en série en 2026, avec un projet pilote prévu à Austin d’ici juin 2025. Impact des droits de douane sur l’activité de Tesla La direction a indiqué qu’elle réévaluerait les perspectives 2025 au deuxième trimestre, une fois que la nouvelle réalité de la politique commerciale américaine sera clarifiée. Le retour de la marge opérationnelle à un niveau médian à un chiffre en 2025 dépendra du rebond des volumes de Model Y, de l’évolution des droits de douane et du rythme des déploiements énergétiques. Parallèlement, la direction a confirmé que les nouveaux modèles à bas prix restent sur la bonne voie pour le premier semestre 2025. Tesla prévoit également de déployer les robots Optimus pour assister à la production dans ses usines dès l’année prochaine. Dans l’ensemble, la direction demeure optimiste quant aux perspectives de l’entreprise et aux prochains lancements de produits. Les pressions concurrentielles sur le marché des véhicules électriques se reflètent dans les résultats du géant technologique. Le chiffre d’affaires automobile est actuellement en baisse de 20 %, tandis que le segment Production & Stockage d’Énergie a pris de l’importance, en hausse de 67 % en glissement annuel à 2,7 milliards USD. L’énergie & l’IA gagnent en importance : les revenus issus du stockage d’énergie (+67 %) et l’augmentation des marges indiquent un second moteur de bénéfices pour Tesla, bien que les importantes dépenses en IA pèsent actuellement sur les postes SG&A/R&D. Capacité de stockage d’énergie déployée : 10,4 GWh (↑ 154 % en glissement annuel) — quatrième record consécutif en glissement annuel (TTM). Production de véhicules : 362 615 unités (‑16 % en glissement annuel) Livraisons : 336 681 unités (‑13 % en glissement annuel) ; Model 3/Y = 96 % du total. Réseau de Superchargeurs : 67 316 points de charge (+17 % en glissement annuel). L'action Tesla (TSLA.US) gagne 0,50 % dans les échanges après la clôture, malgré des résultats inférieurs à ceux de l'année précédente. Cependant, l’optimisme des investisseurs reste soutenu par les perspectives positives de l’entreprise. Le rapport du premier trimestre de Tesla reflète une baisse de rentabilité délibérée dans le cadre de sa préparation au prochain cycle produit. Le chiffre d’affaires a chuté de 9 % en glissement annuel à 19,3 milliards USD, le bénéfice par action selon les normes GAAP est tombé à 0,12 USD et la marge opérationnelle s’est réduite à 2,1 %. Ces résultats s’expliquent par la baisse des volumes de Model Y et la poursuite des baisses de prix, qui ont fini par l’emporter sur les économies réalisées sur les matériaux. Point positif, le flux de trésorerie est redevenu positif (0,7 milliard USD). La liquidité de l’entreprise atteint désormais un niveau record (+37 milliards USD) en amont des lancements prévus dans les mois à venir. Catalyseurs clés : lancement pilote du Robotaxi en juin 2025, approbation du FSD en Europe et lancement de modèles moins chers au premier semestre 2025. Source: xStation 5

