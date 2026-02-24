Points clés 💰 CapEx 2026 réduit à 2–3 Md$ (vs 4,6 Md$ en 2025)

📊 Revenus T4 2025 : 4,42 Md$ (+10% YoY)

📉 EPS : 1,27$ (légèrement sous les attentes)

🏭 Poursuite du déploiement des fabs 300mm aux États-Unis

🖥️ Forte croissance du segment data centers

💵 Priorité donnée à la génération de free cash flow

📊 Résultats T4 : croissance solide mais prudence affichée Texas Instruments (TXN) a publié : 4,42 milliards $ de chiffre d’affaires (+10% sur un an)

EPS de 1,27$, légèrement inférieur au consensus Les perspectives pour le T1 2026 : Revenus attendus : 4,32–4,68 Md$

EPS : 1,22–1,48$ Ces prévisions sont perçues comme meilleures que la saisonnalité habituelle, mais la direction souligne un ralentissement du rythme de reprise dans certains segments industriels. 🏭 Pourquoi réduire le CapEx ? Deux raisons principales : 1️⃣ Fin d’un cycle d’investissement intensif Les investissements massifs dans les fabs 300mm ont déjà été engagés. 2️⃣ Discipline financière accrue La priorité passe désormais de l’expansion agressive à : L’optimisation du cash-flow

L’amélioration du rendement du capital

Le contrôle des dépenses Dans un marché devenu extrêmement sélectif, la rentabilité prime désormais sur la simple expansion de capacité. ⚖️ Un environnement de marché paradoxal Le secteur technologique traverse une phase complexe : Les entreprises augmentant fortement leurs CapEx sont critiquées pour risque de surinvestissement.

Celles qui réduisent leurs CapEx sont perçues comme manquant d’ambition. Les investisseurs exigent aujourd’hui : Discipline

Croissance ciblée

Allocation de capital équilibrée TI tente précisément d’adopter cette posture intermédiaire. 📈 Segments porteurs Malgré l’incertitude globale : Le segment data centers affiche une croissance à deux chiffres

Les marchés industriels montrent des signes graduels de stabilisation

L’acquisition de Silicon Labs renforce l’exposition IoT et connectivité Le cœur du business analogique reste sensible à la demande industrielle mondiale. 💵 Impact sur le free cash flow La réduction du CapEx : Améliore mécaniquement le free cash flow

Renforce le FCF par action

Soutient potentiellement dividendes et rachats Pour une valeur mature comme TI, le FCF est un moteur clé de valorisation. 📉 Réaction du marché À court terme : Le marché interprète le signal comme prudent

Certains investisseurs y voient un manque de confiance Mais à moyen terme : Discipline capitalistique = meilleure visibilité

Moins de risque de surcapacité

Plus grande résilience en cas de ralentissement Source: xStation5 ❓ FAQ Pourquoi le titre est-il sous pression ?

Le marché interprète la baisse du CapEx comme un signal de prudence excessive. Le segment analogique est-il en difficulté ?

Il reste sensible à la demande industrielle mondiale. La réduction du CapEx est-elle négative ?

Pas nécessairement : elle améliore le free cash flow. TI abandonne-t-elle sa stratégie US ?

Non, les investissements dans les fabs 300mm se poursuivent. Le data center peut-il compenser le ralentissement industriel ?

Partiellement, mais il ne représente pas encore la majorité du chiffre d’affaires.

