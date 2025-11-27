Points clés Transgene lève 105 M€ , soit plus de la moitié de sa capitalisation boursière.

Une levée de fonds massive et dilutive Transgene a annoncé une augmentation de capital de 105 M€, représentant plus de la moitié de sa capitalisation boursière (181 M€). L’opération, réalisée à 1,02 € par action (décote de 25% sur le dernier cours), a été ouverte aux institutionnels (via placement privé) et aux particuliers (via PrimaryBid). Les actionnaires non participants subissent une dilution de 52%. L’opération était couverte à 76% avant son lancement, grâce à l’engagement de l’Institut Mérieux (TSGH) pour 70 M€ et de deux actionnaires existants, dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique), pour 10 M€. TSGH a également converti 39,4 M€ de dette en actions, renforçant ses capitaux propres et éliminant presque l’endettement financier de Transgene. Impact sur la structure actionnariale et l’utilisation des fonds Après l’opération : TSGH passe de 69% à 78% du capital (76% des droits de vote).

TSGH passe de 69% à 78% du capital (76% des droits de vote). Le flottant recule de 27,5% à 18,2%.

recule de . La trésorerie de Transgene est sécurisée jusqu’à début 2028 (contre fin 2026 auparavant). Les fonds levés seront alloués à : 70% pour accélérer le programme Myvac (vaccins thérapeutiques individualisés), notamment la phase 2 dans les cancers de la tête et du cou (résultats attendus fin 2027-début 2028) et une nouvelle phase 1 dans une autre indication.

70% pour accélérer le programme Myvac (vaccins thérapeutiques individualisés), notamment la phase 2 dans les cancers de la tête et du cou (résultats attendus fin 2027-début 2028) et une nouvelle phase 1 dans une autre indication. 20% pour les coûts actuels de R&D.

pour les coûts actuels de R&D. Le reste couvrira les frais généraux. Alessandro Riva, PDG de Transgene, souligne que cette levée permet d’avancer vers « une nouvelle génération de vaccins thérapeutiques individualisés » pour les patients à haut risque de rechute. FAQ Pourquoi l’action Transgene a-t-elle chuté après la levée de fonds ? La décote de 25% sur le prix de souscription et la dilution des actionnaires existants ont pesé sur le cours, entraînant une baisse de 14% à la reprise de cotation. Quelle est la participation de l’Institut Mérieux après l’opération ? TSGH détient désormais 78% du capital, contre 69% auparavant. Quels sont les principaux programmes financés par cette levée ? Le programme Myvac (vaccins thérapeutiques individualisés) bénéficie de 70% des fonds, avec un focus sur les essais cliniques en cours et une nouvelle indication. Quelle est la visibilité financière de Transgene après cette opération ? La société dispose désormais d’une trésorerie sécurisée jusqu’à début 2028.

