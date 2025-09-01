Trois marchés à surveiller cette semaine (01/09/2025)

Le mois de septembre débute avec une série de données macroéconomiques clés qui pourraient avoir des répercussions sur les marchés mondiaux. Si cette semaine commencera tranquillement en raison du jour férié américain de la fête du Travail, une accélération rapide de l'activité des marchés est attendue. Cette semaine, les investisseurs examineront de près des publications cruciales telles que les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, les indices ISM et les chiffres de l'inflation dans la zone euro. Les acteurs du marché suivront donc de près l'EURUSD, l'OR et l'US500. EURUSD Après les données sur l'inflation publiées vendredi, l'attention des investisseurs s'est tournée vers le prochain rapport sur l'emploi aux États-Unis, traditionnellement publié le premier vendredi du mois. Si la plupart des indicateurs laissent entrevoir une amélioration du marché du travail, les données ne devraient pas être suffisamment solides pour réduire de manière très significative les anticipations de baisse des taux d'intérêt. En outre, les chiffres de l'inflation dans la zone euro seront publiés mardi, tandis que les indices ISM américains seront publiés tout au long de cette semaine. Toutes ces données seront déterminantes avant la décision de la Réserve fédérale le 17 septembre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile OR L'or se rapproche une nouvelle fois de ses plus hauts historiques, après avoir dépassé la barre des 3 400 dollars l'once fin août. Son évolution sera influencée non seulement par la politique, en particulier le procès intenté par la gouverneure de la Fed Lisa Cook contre la décision de Donald Trump de la démettre de ses fonctions, mais aussi par les données économiques qui façonneront les anticipations pour la réunion de la Fed en septembre. Si les espoirs d'un cycle de baisse des taux d'intérêt se confirment, l'or a de très fortes chances d'atteindre de nouveaux records. Il convient toutefois de noter que le métal précieux consolide depuis qu'il a atteint son précédent sommet historique en avril. US500 Les indices américains à Wall Street ont atteint des sommets historiques, même après une légère déception concernant les résultats de Nvidia, qui est désormais la société la plus valorisée au monde et représente environ 8 % du S&P 500. La reprise a été alimentée par d'autres géants technologiques, notamment Alphabet, Broadcom et Oracle. La saison des résultats touchant à sa fin, l'attention du marché dans son ensemble se portera désormais sur les données macroéconomiques et les perspectives de baisse des taux de la Fed. Si le marché anticipe actuellement une probabilité d'environ 85 % de baisse des taux, le facteur le plus déterminant sera de savoir si la Fed laissera entrevoir la poursuite de ces baisses dans les mois à venir.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."