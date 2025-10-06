Trois marchés à surveiller cette semaine (06.10.2025)

Points clés Wall Street résiste au shutdown : malgré la fermeture du gouvernement, les indices américains, menés par le Nasdaq 100, continuent d’établir des records grâce à l’essor de l’IA.

L’or flambe : le métal jaune gagne près de 50 % depuis janvier, porté par l’incertitude monétaire et géopolitique.

Yen volatil : la transition politique au Japon et l’éventuelle hausse des taux par la BoJ alimentent les tensions sur la devise.

La fermeture du gouvernement américain est entrée en vigueur mais, fidèle à l’histoire, elle ne semble pas peser sur Wall Street. La semaine dernière, les grands indices ont poursuivi leur progression et inscrit de nouveaux records. En revanche, cette situation limite la publication de statistiques économiques, ce qui réduit la visibilité sur l’état réel de l’économie américaine. La semaine qui commence restera néanmoins rythmée par plusieurs rendez-vous majeurs : la saison des résultats d’entreprises s’ouvre progressivement et, mercredi, la publication du compte rendu du dernier FOMC devrait retenir toute l’attention des investisseurs. Les regards se tournent ainsi vers trois marchés phares : le Nasdaq 100 (US100), l’or et la paire USD/JPY.

US100 : le Nasdaq 100 enchaîne les records Le “shutdown” n’a pas entamé l’appétit des investisseurs pour les actions américaines. Le Nasdaq 100 a franchi la barre des 25 000 points, signant sa plus longue série haussière depuis juin. Le secteur technologique continue d’être tiré par l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle. Les annonces de partenariats dans la chaîne de valeur de l’IA se multiplient, tandis qu’OpenAI est désormais la société non cotée la plus valorisée au monde, avec une estimation à 500 milliards de dollars. Les spéculations sur une éventuelle introduction en Bourse persistent, tandis que les transactions d’actions privées se développent grâce à la blockchain. En parallèle, la saison des résultats démarre. PepsiCo, bien que loin de la tech, publiera ses comptes cette semaine : un premier test pour la dynamique du Nasdaq.

Or : un rallye spectaculaire toujours en cours L’or reste l’un des grands gagnants de l’année. Le métal jaune a déjà progressé de près de 50 % depuis janvier, soutenu par l’incertitude autour de la politique monétaire de la Fed, la fermeture du gouvernement et des tensions géopolitiques persistantes. Certains analystes évoquent même un objectif à 4 000 $ l’once à moyen terme. Pour les investisseurs, les prochains rendez-vous à suivre seront la publication des Minutes du FOMC mercredi et, en fin de semaine, l’indice de confiance des consommateurs américains (Université du Michigan).

USD/JPY : volatilité sur fond de politique japonaise Le yen s’est montré volatil ces derniers jours, dans un contexte de changements politiques au Japon. Le nouveau leader du PLD doit redonner un souffle à un parti fragilisé, et les marchés scrutent déjà les conséquences de cette transition. Côté banque centrale, plusieurs signaux laissent penser que la Banque du Japon se prépare à relever ses taux d’ici fin octobre, une hypothèse désormais intégrée par plus de 50 % du marché. La semaine sera riche en publications : dépenses des ménages mardi, inflation des prix à la production vendredi, sans oublier les Minutes de la Fed mercredi, qui pourraient donner des indications précieuses sur la trajectoire des taux américains d’ici la fin du mois.





