Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (17/07/2026)

Au cours de la semaine écoulée, les marchés financiers sont restés sous l’influence de la nouvelle escalade de la situation au Moyen-Orient. Plusieurs entreprises ont publié leurs résultats financiers du dernier trimestre, marquant ainsi, de manière officieuse, le coup d’envoi de la saison des résultats. Désormais, l’attention des investisseurs se portera sur les dernières décisions des banques centrales avant une longue pause, ainsi que sur les publications des résultats des géants de la technologie. Celles-ci constitueront un test majeur pour des valorisations qui restent élevées, malgré les récentes chutes brutales des marchés boursiers. Par conséquent, les instruments à suivre de près cette semaine sont l'US100, l'EURUSD et le GBPUSD.

US100 (contrat à terme sur le Nasdaq)

L'indice technologique américain entre dans une phase de test fondamental crucial. Après les récentes vagues de ventes massives, les investisseurs analyseront si les prochains rapports financiers de Wall Street et les décisions administratives prises à Washington seront en mesure d'améliorer le sentiment général du marché.

Mercredi, nous découvrirons les résultats financiers des géants technologiques du groupe Mag7, à savoir Alphabet et Tesla, tandis que jeudi, Intel présentera son rapport du deuxième trimestre. Ces résultats permettront de vérifier si les valorisations élevées des entreprises liées aux technologies d’intelligence artificielle et au secteur des véhicules électriques se reflètent réellement dans les données concrètes de chiffre d’affaires et de bénéfices.

Bien que la guerre commerciale ne fasse pas actuellement la une de l’actualité, il convient de noter qu’un droit de douane temporaire de 10 % sur les importations mondiales aux États-Unis expire vendredi, à moins que le Congrès ne décide de le prolonger. Toute expiration ou modification potentielle de cette mesure aura un impact direct sur les marges et les coûts de la chaîne d’approvisionnement des entreprises américaines.

Les saisons de publication des résultats des géants de la technologie ont redéfini à maintes reprises les tendances de Wall Street. Par exemple, lors des turbulences boursières de 2021 à 2022, même une légère déception concernant les prévisions d’un seul leader sectoriel pouvait faire perdre des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière à l’ensemble de l’indice en une seule séance, déclenchant une vague de ventes en cascade.

EURUSD

La principale paire de devises réagira à une éventuelle pause dans la politique restrictive de la Banque centrale européenne et à une série de données macroéconomiques importantes. Jeudi, la BCE annoncera sa décision sur les taux d’intérêt, et les marchés s’attendent largement à ce que ceux-ci restent inchangés. Le ralentissement de l’inflation en juin a levé la nécessité d’une action urgente, mais l’attention du marché se portera entièrement sur la conférence de presse de Christine Lagarde et sur toute indication concernant une éventuelle hausse en septembre.

Avant la décision de la BCE, l’indice ZEW du climat économique allemand sera publié mardi. Vendredi, le marché sera submergé par une vague de données préliminaires de l’indice PMI provenant de la France, de l’Allemagne, de l’ensemble de la zone euro, puis, plus tard dans l’après-midi, des États-Unis.

Les prix élevés du gaz naturel et la persistance des prix élevés des matières premières énergétiques continuent de peser sur l’euro. Conjugué à un climat économique mitigé à travers l’Europe, cela limite la marge de manœuvre pour un renforcement durable de la monnaie unique.

GBPUSD

La livre sterling est confrontée à une convergence d’événements politiques et macroéconomiques majeurs, ce qui en fait l’un des instruments de change les plus volatils cette semaine.

Lundi, Andy Burnham prêtera officiellement serment en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, devenant ainsi le septième chef de gouvernement depuis le référendum sur le Brexit de 2016. Un changement à la tête du pays entraîne toujours une évaluation rapide de la stabilité politique par les marchés.

Mercredi, le rapport sur l’inflation IPC du Royaume-Uni pour le mois de juin sera publié. Le chiffre global devrait reculer à 2,7 % en glissement annuel, contre 2,8 % précédemment. Un tel résultat, combiné aux données du marché du travail de mardi, notamment le nombre de demandeurs d’allocations chômage et le taux de chômage, pourrait renforcer les anticipations du marché selon lesquelles la Banque d’Angleterre ne se précipitera pas pour relever les coûts d’emprunt, compte tenu du ralentissement progressif de l’emploi.

Il convient de souligner que la livre sterling peut se montrer très sensible aux turbulences autour de Downing Street. Bien que le changement actuel de Premier ministre se déroule dans des circonstances différentes, l’histoire des marchés financiers, notamment l’effondrement mémorable de la livre sterling et la crise du marché des gilts britanniques qui ont suivi l’annonce des plans budgétaires à l’automne 2022, montre que les marchés peuvent intégrer rapidement et sans pitié un manque de prévisibilité politique dans leurs cours.