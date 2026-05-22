📆Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (22.05.2026)

Le dernier lundi du mois de mai offrira un bref répit aux marchés financiers mondiaux, les échanges étant suspendus aux États-Unis à l'occasion du Memorial Day, tandis que les marchés seront également fermés au Royaume-Uni, à Hong Kong et en Corée du Sud. Toutefois, ce calme pourrait s'avérer trompeur. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient restent vives, et la semaine à venir s'annonce riche en données macroéconomiques qui ne manqueront pas d'influencer le sentiment des investisseurs à court terme.

Au premier rang de celles-ci figurera l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale : l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), ainsi qu'une série de publications de l'indice des prix à la consommation (IPC) européen et les commentaires critiques des banquiers centraux. En prévision de ces catalyseurs imminents la semaine prochaine, trois instruments méritent une attention particulière : le S&P 500 (US500), l'EUR/USD et l'USD/JPY.

S&P 500 (contrats à terme US500)

L'indice de référence américain fait face à un test crucial de résilience. Après s'être stabilisé et s'être rapproché de ses plus hauts historiques, l'attention des investisseurs se tourne vers la série de données américaines importantes de jeudi prochain. Du point de vue de la politique monétaire, l'événement phare sera le rapport sur les revenus et les dépenses des ménages d'avril, qui comprend le déflateur PCE de base, l'indicateur d'inflation privilégié par la Réserve fédérale (même si cette préférence pourrait changer rapidement sous la direction de Kevin Warsh).

Cette publication donnera une indication claire quant à l'ampleur des ajustements potentiels des taux d'intérêt dans les mois à venir. Jeudi apportera également des mises à jour sur le PIB américain, les commandes de biens durables et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage. Alors que le récent rapport exceptionnel de Nvidia a marqué la fin de la saison des résultats pour de nombreuses entreprises, plusieurs sociétés de premier plan, dont Salesforce, Dell, Costco et Snowflake, doivent publier leurs résultats la semaine prochaine.

EURUSD

La paire de devises la plus négociée au monde s'apprête à devenir le théâtre d'un affrontement entre les discours macroéconomiques divergents des États-Unis et de la zone euro. Alors que la journée de jeudi prochain sera dominée par la publication de l'indice PCE américain, le vendredi suivant verra déferler un déluge de données en provenance du Vieux Continent.

Coïncidant avec la fin du mois, vendredi verra la publication des chiffres préliminaires de l'IPC de mai pour les principales économies de la zone euro, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, complétés par les rapports sur le PIB de la France et de l'Italie. La veille, jeudi, les indicateurs économiques et de confiance des consommateurs de la zone euro seront publiés. Fait crucial, jeudi verra également la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui sera analysé de près compte tenu des attentes intenses du marché concernant une décision sur les taux en juin.

USDJPY

Le yen japonais entre dans une période de volatilité accrue, sous l'effet d'une combinaison de facteurs monétaires et d'événements géopolitiques majeurs. La Banque du Japon a depuis longtemps laissé entrevoir une hausse potentielle des taux d'intérêt pour lutter contre les risques inflationnistes, malgré des données nationales récentes affichant des chiffres remarquablement faibles. Parallèlement, alors que l'économie vacille au bord d'un ralentissement potentiel, les marchés anticipent une probabilité de près de 100% d'une hausse des taux d'ici la fin juillet.

Mercredi prochain, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, doit prendre la parole, une intervention qui pourrait soit confirmer les anticipations d’une hausse, soit les écarter complètement. Vendredi, le marché recevra les données sur l’inflation à Tokyo, ainsi que les chiffres du chômage, de la production industrielle et des ventes au détail.

Le climat géopolitique sera également influencé par la réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad mardi à New Delhi, suivie vendredi par le début du prestigieux sommet sur la défense à Singapour, auquel participera notamment le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.