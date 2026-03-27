Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (27 mars 2026)

Donald Trump s'est abstenu de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, prolongeant à deux reprises le délai fixé pour la signature d'un accord avec les États-Unis. Malgré des rapports initialement prometteurs, le marché a de nouveau commencé à craindre une escalade et de nouvelles turbulences dans les secteurs de l'énergie. Si la situation au Moyen-Orient restera le principal moteur des marchés financiers au cours de la semaine précédant Pâques, il est important de noter la publication prochaine de plusieurs rapports macroéconomiques essentiels, notamment les données sur le marché du travail américain et les chiffres préliminaires de l'inflation pour le mois de mars. Par conséquent, les investisseurs devraient suivre de près l'EURUSD, le pétrole et l'US500. EURUSD Le dollar américain a recommencé à se raffermir dès lors qu’il est apparu clairement que l’Iran n’avait pas l’intention de négocier avec les États-Unis ni de se conformer à l’ultimatum qui lui avait été lancé. Dans ce contexte d’incertitude, nous assistons à un regain de « fuite vers les liquidités », le billet vert s’imposant comme la valeur refuge par excellence. Cette tendance s’explique par la distance géographique relative des États-Unis par rapport au conflit et par leur haut niveau de sécurité énergétique, même si l’on peut soutenir que ce sont les actions américaines qui ont déclenché la crise actuelle. En ce qui concerne les données, surveillez de près l’inflation préliminaire de l’IPC de la zone euro mardi et le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis vendredi. OIL Le marché du pétrole connaît actuellement l’une des plus fortes volatilités de son histoire. La flambée des prix pour le seul mois de mars pourrait dépasser 50 % ; ce n’est que deux fois auparavant dans l’histoire que nous avons observé une dynamique mensuelle aussi brutale. Ces fluctuations extrêmes sont liées au blocus en cours du détroit d’Ormuz, qui pourrait entraîner le plus important déficit jamais enregistré sur le marché du pétrole, malgré les efforts mondiaux visant à en atténuer l’impact. Alors que Donald Trump a fixé au 6 avril une nouvelle date butoir pour parvenir à un accord, Téhéran a fait savoir qu’aucune négociation n’était en cours et que le pays était prêt à un conflit de longue haleine. Si la crise n’est pas résolue rapidement, des prix du pétrole record, pouvant dépasser les 150 dollars le baril, pourraient devenir le scénario de base. US500 Les contrats à terme sur le S&P 500, le principal indice boursier américain, restent très proches de leurs plus hauts historiques. Malgré des risques géopolitiques importants, les cours des actions américaines se maintiennent à des niveaux élevés. Alors que nous approchons de la fin du premier trimestre, une nouvelle saison de publication des résultats est imminente. Le marché va désormais se concentrer sur la situation des géants de la technologie face à des dépenses d’investissement massives et à la hausse des coûts énergétiques. La crainte sous-jacente demeure : la résurgence de l’inflation va-t-elle entraîner une nouvelle série de hausses des taux d’intérêt ? Un scénario similaire en 2022 s’était soldé par une douloureuse tendance baissière pour Wall Street, et les investisseurs redoutent que l’histoire ne se répète.

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