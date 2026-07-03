Trois marchés à surveiller la semaine prochaine : PÉTROLE, US100, NZDUSD (03.07.2026)

Nous entamons cette nouvelle semaine boursière au lendemain d’un long week-end férié aux États-Unis, où le pays a célébré le 250e anniversaire de la signature de la Déclaration d’indépendance. Le début de l’été marque souvent le début d’une période de calme saisonnier sur les marchés financiers, caractérisée généralement par une rareté des événements marquants et une volatilité réduite. Alors que l’année dernière avait été marquée par une guerre commerciale, l’économie mondiale évolue actuellement dans l’ombre des incertitudes au Moyen-Orient, tout en suivant de près la course à l’armement en matière d’intelligence artificielle.

Au lendemain de la dernière réunion de l’OPEP+, les investisseurs se concentreront fortement sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient, notamment en ce qui concerne les exportations de brut et la reprise de la production. Mardi, un sommet des dirigeants de l’OTAN s’ouvre à Ankara, en présence du président américain Donald Trump, tandis que les cérémonies funéraires nationales se poursuivent en Iran après le décès du Guide suprême Ali Khamenei. Compte tenu de ces catalyseurs imminents, les acteurs du marché devraient se concentrer sur trois instruments clés au cours des prochains jours : OIL, US100 et NZDUSD.

OIL (pétrole brut Brent)

La semaine boursière s’ouvre sur des marchés qui digèrent les conclusions du sommet virtuel des ministres de l’OPEP+ de dimanche, réunis pour déterminer les niveaux de production de ce cartel élargi. Bien que les objectifs de production officiels aient été revus à la hausse presque chaque mois ces derniers temps, ces augmentations sont restées strictement théoriques. Les dernières données pour le mois de juin ont révélé que la production réelle des principaux producteurs du Moyen-Orient avait baissé, malgré la signature d’un mémorandum de cessez-le-feu le 17 juin.

Il convient également de prêter attention aux funérailles nationales de l’ancien Guide suprême iranien, Ali Khamenei, qui se dérouleront jusqu’au 9 juillet. Toute déclaration politique émanant de Téhéran pendant cette période sera suivie de près par les marchés financiers mondiaux.

Indicateurs clés à surveiller : Les opérateurs suivront les flux de pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, ainsi que les données hebdomadaires sur les stocks de brut américains. Les stocks commerciaux ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2018, tandis que la Réserve stratégique de pétrole se situe à son niveau le plus bas depuis les années 1980, suite à la dernière libération coordonnée de stocks par l’Agence internationale de l’énergie.

US100 (Nasdaq 100)

Le secteur technologique américain entre dans une période marquée par d’importants changements macroéconomiques et structurels. Les investisseurs en actions seront immédiatement mis à l’épreuve avec la publication, lundi, de l’indice ISM des services, ainsi que par les commentaires qui suivront de la part des responsables de la Réserve fédérale.

Bien que la saison des résultats d’entreprise ne commence véritablement qu’à la mi-juillet – période durant laquelle Kevin Warsh témoignera également devant le Congrès –, les marchés recevront ce mercredi le compte-rendu de la dernière réunion du FOMC. Si ces comptes-rendus ont perdu une partie de leur capacité à influencer les marchés ces dernières années en raison des indications prospectives et des conférences de presse d’après-réunion, le contexte actuel de communication restreinte de la Réserve fédérale signifie que ces documents détaillés pourraient revêtir une plus grande importance pour les investisseurs.

Intégration de SpaceX dans l’indice : Mardi, SpaceX sera officiellement intégré à l’indice Nasdaq 100, quelques semaines seulement après son introduction en bourse. Cette intégration entraînera un rééquilibrage généralisé des portefeuilles parmi les ETF, un processus qui génère généralement des volumes de transactions élevés et une volatilité accrue.

B Bilan de la consommation :B Parallèlement, les résultats financiers de grands acteurs tels que PepsiCo et Delta Air Lines sont attendus cette semaine. Ces bilans d’entreprise constitueront un test crucial de la résilience des consommateurs dans le contexte macroéconomique actuel.

NZDUSD

Mercredi s’annonce comme un jour décisif pour cette paire de devises, avec une forte concentration de catalyseurs provenant à la fois des Antipodes et de Washington. Les investisseurs disposeront d’un ensemble complet de données pour anticiper les évolutions des politiques monétaires des deux pays.

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande annoncera mercredi sa décision sur les taux d’intérêt, suivie immédiatement d’une conférence de presse avec la gouverneure Anna Breman, qui présentera les perspectives économiques. Suite à des déclarations précédemment « hawkish », les marchés s’attendent à ce que la RBNZ relève ses taux d’intérêt à 2,5 %, une mesure qui pourrait renforcer le rebond récent du NZDUSD. Le tableau fondamental du dollar néo-zélandais sera complété jeudi par la publication de l’indice PMI manufacturier, qui permettra d’évaluer en temps opportun la santé du secteur de la production nationale.

De l’autre côté de la balance se trouve le dollar américain. Son cours sera fortement influencé par les données ISM des services publiées lundi et par le compte-rendu du FOMC prévu mercredi soir.