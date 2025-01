Trump à Davos (EN DIRECT)

Donald Trump s'apprête à monter sur scène (à nouveau) au Forum économique mondial de Davos. Son discours sera suivi d'une séance de questions-réponses avec plusieurs chefs d'entreprise, dont le PDG de Bank of America.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux points de vue exprimés par le nouveau président : Le discours s'est ouvert sur une critique de l'administration Biden, notamment en matière d'efficacité, de déficit de 3 000 milliards de dollars, de réglementations énergétiques, d'inflation élevée et de taux d'intérêt record.

Grâce à un effort commun avec les démocrates, Trump espère offrir des réductions d'impôts aux travailleurs, aux familles et aux entreprises, dans le but d'attirer les fabricants aux États-Unis.

Trump fera pression sur l'OPEP et l'Arabie saoudite pour faire baisser les prix du pétrole , et soulignera en outre l'introduction de l'urgence énergétique nationale comme moyen d'intensifier l'extraction du pétrole aux États-Unis. Les contrats sur le pétrole chutent de 1 à 1,3 % en réaction.

, et soulignera en outre l'introduction de l'urgence énergétique nationale comme moyen d'intensifier l'extraction du pétrole aux États-Unis. M. Trump a mentionné l'objectif de faire des États-Unis la superpuissance de la crypto-monnaie, sans toutefois indiquer de mesures précises de réussite ou d'étapes dans cette direction. Le bitcoin réagit en reculant de 0,8 à 1 %.

Selon Trump, l'UE traite les États-Unis de manière injuste en matière de commerce international, en imposant des tarifs et en n'important pas les produits manufacturés américains. Il a également évoqué le cas des taxes élevées imposées aux compagnies aériennes américaines et aux géants de la technologie (Apple, Alphabet, Meta).

Le yuan chinois se renforce d'environ 0,1 % par rapport à l'USD alors que Trump mentionne avoir de bonnes relations avec le président chinois Xi Jinping, omettant complètement les tarifs dans sa vision des relations entre la Chine et les États-Unis.

