Trump met en garde : l'Iran sera responsable de chaque tir houthi - Qu'est-ce que cela signifie pour le marché du pétrole ?

Le président Donald Trump a fait une déclaration très ferme aujourd'hui, affirmant que « l'Iran sera tenu responsable de chaque coup de feu tiré par les Houthis ». Cette déclaration, bien que brève, a de graves implications, tant géopolitiques qu'économiques, en particulier pour le marché mondial du pétrole. Les Houthis, un groupe rebelle du Yémen soutenu par l'Iran, déstabilisent le Moyen-Orient depuis des années, et leurs actions pourraient désormais affecter les prix et l'approvisionnement en pétrole dans le monde entier. Qui sont les Houthis et quels sont leurs liens avec l'Iran ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les Houthis sont un groupe rebelle yéménite qui contrôle une partie importante du pays, y compris la capitale Sanaa, depuis 2014. Ils sont en guerre contre le gouvernement yéménite et une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. L'Iran, accusé de leur fournir des armes et un soutien logistique, est un allié clé des Houthis. La déclaration de Trump suggère que les États-Unis considèrent les actions des Houthis comme une extension de la politique de Téhéran, ce qui pourrait avoir des conséquences directes pour l'Iran. Il convient de mentionner que le Yémen est situé juste à côté de la mer Rouge, qui est une voie de communication importante. L'activité accrue des Houthis a limité l'utilisation de la mer Rouge et du canal de Suez pour le transport de marchandises et de matières premières, telles que le pétrole. Impact sur le marché pétrolier Le Moyen-Orient est le centre de la production mondiale de pétrole, et toute escalade du conflit dans la région menace la stabilité des approvisionnements. Si les paroles de Trump se traduisent par des actes - tels que de nouvelles sanctions ou une activité militaire contre l'Iran - Téhéran pourrait réagir par des mesures décisives. L'un des scénarios les plus graves est le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial. Une telle mesure provoquerait le chaos sur les marchés de l'énergie et une forte hausse des prix. Les Houthis ont également des antécédents d'attaques contre les infrastructures pétrolières, y compris les installations saoudiennes, qui ont par le passé perturbé temporairement la production. L'augmentation des tensions pourrait les inciter à intensifier de telles actions, ce qui déstabiliserait davantage la région. Les prix du pétrole ont commencé par augmenter nettement après les frappes aériennes américaines sur les positions houthistes au Yémen. Les Houthis maintiennent qu'ils attaqueront les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden jusqu'à ce qu'Israël lève son blocus de la bande de Gaza. Néanmoins, nous observons actuellement un recul des prix après les hausses précédentes. Il convient également de noter à quel point les positions spéculatives sur le pétrole brut WTI sont extrêmement faibles. Source : xStation5

