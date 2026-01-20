Valeurs refuges en alerte : L'or continue de grimper alors que les actifs risqués comme le Bitcoin perdent des supports.

Volatilité en hausse : L'indice VIX (indice de la peur) montre des signes de "gap" haussier, signalant une inquiétude croissante chez les investisseurs.

Signaux de faiblesse technique : Le NASDAQ et le S&P 500 pourraient casser leurs structures haussières sur les échelles courtes après que plusieurs cibles de profit ont été évitées par les acheteurs.

Tensions géopolitiques majeures : Donald Trump réaffirme son ambition d'acquérir le Groenland, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux.

L'actualité géopolitique vient de percuter la sphère financière en ce début d'année 2026. Entre les velléités territoriales de Donald Trump concernant le Groenland et les nouvelles menaces tarifaires envers l'Europe, les investisseurs font face à un regain d'incertitude. Wall Street, après une période de fermeture, semble utiliser ces tensions comme catalyseur pour une correction technique attendue. Antoine, analyste chez XTB, décrypte pour nous les graphiques et les niveaux stratégiques à surveiller pour ne pas se laisser surprendre par la "machine à laver" des marchés.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous pour approfondir ces analyses techniques.

L'effet Trump : Entre narratif géopolitique et réalité boursière

Le Groenland, nouveau point de friction mondial

Donald Trump a de nouveau secoué la diplomatie internationale avec des publications virales sur son réseau Truth Social. En brandissant l'image d'un drapeau américain flottant sur le Groenland, le président américain affiche sa volonté d'exclure l'influence de la Chine et de la Russie du continent nord-américain. Ces déclarations, accompagnées de menaces de tarifs douaniers supplémentaires, créent un climat d'instabilité que les marchés détestent par nature.

Selon l'analyste d'XTB, bien que ces événements soient souvent qualifiés de "narratif", ils servent de prétexte parfait pour une prise de bénéfices massive. La divulgation de captures d'écran de messages privés entre dirigeants mondiaux accentue cette impression d'imprévisibilité. Pour un investisseur particulier, comprendre que la nouvelle géopolitique n'est souvent qu'un déclencheur pour des mouvements techniques déjà en préparation est essentiel pour garder la tête froide.

Le VIX : Le baromètre de la peur s'affole

L'indice VIX, qui mesure la volatilité attendue sur le S&P 500, a réagi à ces tensions. Demain, le VIX est pour l'instant projeté pour ouvrir avec un "gap" (un saut de prix sans cotation intermédiaire) vers les 19,4.

Cette hausse de la volatilité indique que les investisseurs se protègent contre une éventuelle baisse plus profonde. Historiquement, une montée rapide du VIX accompagne les phases de correction boursière. Dans ce contexte, la prudence est de mise, car les mouvements de prix peuvent devenir erratiques et piéger les traders les moins expérimentés, notamment ceux qui utilisent un effet de levier trop important.

Analyse technique : NASDAQ et S&P 500 sous pression

Le NASDAQ et le piège du triangle

Le NASDAQ, l'indice phare de la technologie, se trouve actuellement dans une configuration de "triangle". C'est une zone de forte incertitude où les algorithmes de trading se livrent une bataille acharnée. Antoine souligne un signal d'alarme majeur : par deux fois, les prix ont rebondi sans parvenir à atteindre leur cible de profit théorique. En langage boursier, cela signifie que les "Bulls" (les acheteurs) s'essoufflent et n'ont plus la force de pousser le marché plus haut.

Le support géométrique actuel pourrait céder. Si le niveau de Fibonacci à 25 187 points est cassé à la baisse, le NASDAQ pourrait s'orienter vers des zones de support bien plus basses, notamment vers les 24 650 points, voire les 21 430 points dans un scénario plus pessimiste. Le triangle agit ici comme une "machine à laver" qui élimine les positions avant de décider d'une direction claire.

Le S&P 500 sort de son biseau haussier

La situation sur le S&P 500 est tout aussi délicate. L'indice le plus suivi au monde est en train de "décrocher" de son biseau haussier. Dans l'analyse graphique, un biseau haussier est une figure de retournement qui annonce généralement une baisse. Comme pour le NASDAQ, l'échec du marché à atteindre ses cibles supérieures sur les contrats à terme témoigne d'une faiblesse structurelle.

Le niveau critique à surveiller est la "Golden Zone" située à 6 843 points. Si ce rempart technique ne tient pas, une descente vers la "boîte verte" (zone d'achat institutionnelle) située autour de 6 467 points devient probable. Pour les investisseurs de long terme, ces niveaux représentent des zones d'observation cruciales pour juger de la santé globale de l'économie américaine face aux chocs politiques.

Valeurs refuges et actifs alternatifs

L'or confirme son statut de rempart

Face au chaos géopolitique, l'or (Gold) continue de briller. Alors que les indices boursiers reculent, le métal jaune a atteint ses cibles techniques à 4 682 dollars. Cette corrélation inverse est classique : quand l'incertitude monte, les capitaux fuient les actions pour se réfugier dans des actifs tangibles. L'or joue ici pleinement son rôle de protection de patrimoine.

L'argent (Silver), bien que situé légèrement en dessous de sa cible de 96 dollars, reste dans une tendance solide. L'analyste d'XTB rappelle que les métaux précieux sont souvent les grands bénéficiaires des périodes de tensions entre grandes puissances, surtout quand des menaces sur le commerce international sont proférées.

Le Bitcoin en difficulté face aux supports

Contrairement à l'or, le Bitcoin a cassé ses supports techniques en H4 (graphique 4 heures) hier soir. Souvent perçu comme un "or numérique", le Bitcoin se comporte en réalité fréquemment comme un actif à haut risque. Sa chute actuelle montre que, dans l'immédiat, les investisseurs préfèrent la sécurité éprouvée de l'or physique aux actifs numériques volatils. La perte du support à 97 000 dollars ouvre la voie à une consolidation plus marquée pour la reine des cryptomonnaies.

❓ FAQ

1. Pourquoi Trump s'intéresse-t-il au Groenland ? Au-delà de l'aspect symbolique, le Groenland possède des ressources naturelles immenses (terres rares, minerais) et une position géostratégique cruciale en Arctique. Pour les États-Unis, contrôler cette zone permet de limiter l'expansion commerciale et militaire de la Chine et de la Russie dans le Nord.

2. Qu'est-ce qu'une "Golden Zone" de Fibonacci ? C'est une zone de prix comprise entre 50% et 61,8% d'un mouvement précédent. Elle est considérée par les traders comme l'endroit optimal pour entrer sur le marché, car elle offre un bon équilibre entre le prix d'achat et la probabilité de reprise de la tendance.

3. Pourquoi est-ce un mauvais signe si le marché "évite sa cible" ? Lorsqu'un actif commence à monter mais redescend avant d'atteindre l'objectif technique prévu, cela montre un manque de conviction des acheteurs. Cela signifie souvent que les vendeurs reprennent la main plus tôt que prévu, ce qui est généralement le signe précurseur d'un retournement de tendance à la baisse.

4. Comment réagir face à un "Gap" sur le VIX ? Un Gap haussier sur le VIX signifie que la peur s'est installée brutalement pendant la fermeture des marchés. Pour un investisseur, c'est un signal pour réduire son exposition au risque, vérifier ses stop-loss et éviter de prendre de nouvelles positions agressives tant que la volatilité ne s'est pas stabilisée.

Note : Les analyses techniques et fondamentales partagées dans cet article sont destinées à l'éducation financière et ne constituent pas des conseils personnalisés en investissement.